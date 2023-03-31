Yavaşlama yok! GPT-5 ile insan seviyesinde ChatGPT bu yıl çıkabilir

Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, birkaç hafta önce GPT-4 dil modelini duyurdu. Şimdilik ChatGPT Plus abonelerinin kullandığı yeni model, ücretsiz sürümdeki GPT-3.5’in çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Ancak OpenAI, ChatGPT için bir sonraki büyük yazılım yükseltmeleri üzerinde halihazırda çalışıyor ve GPT-5'in bu kış çıkacağı söyleniyor.

OpenAI, AGI'ye ulaşabilir

GPT-5 yetenekleriyle ilgili aktarılan bir rapor eğer doğruysa OpenAI, ChatGPT için çok büyük bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. Aktarılanlara göre GPT-5 ile birlikte ChatGPT, yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşacak ve bir insandan ayırt edilemez hale gelecek. Geliştirici Siqi Chen’e göre OpenAI, GPT-5’in eğitim sürecini bu aralık ayında tamamlamayı ve AGI’ye ulaşmayı hedefliyor.Ek olarak, bir ara sürüm olarak GPT-4.5 sürümünün eylül veya ekim aylarında kullanıma alınacağı da söylenmekte.

AGI'nin neler yapabileceğini anlayamadığımız için bu aynı zamanda inanılmaz derecede heyecan verici ve korkutucu. İyi tarafından bakarsak, GPT-5 üretkenliği ve gelişmiş yapısıyla süreçleri büyük ölçüde hızlandırabilir, iş yüklerini hafifletebilir ve zaman kazandırabilir. Sonuçta bu bir teknoloji olduğundan kötüye kullanım kısmında da ciddi etkiler oluşabilir. Dezenformasyon bunların başında geliyor ve herhangi bir sosyal medya buna hazırlıklı değil.

Tam Boyutta Gör Henüz tam anlamıyla bir AGI tanımlaması mevcut olmasa da genel görüş, yapay zeka AGI’ye ulaştığında insan düzeyinde kavrama ve görev anlama kabiliyetine sahip olacağı yönünde. Dolayısıyla bir akıl yürütmeden bahsedebiliriz. Yani yapay zeka, verilen görevin yapılması için gerekli olan başka bir şeyi otomatik olarak gerçekleştirip nihai sonucu size verebilir. Biz insanlar bunu günlük hayatta farkında olmadan sıklıkla yapıyoruz. Bu nedenle GPT-5 yükseltmesinden sonra ChatGPT ile sohbet etmek, bir insanla konuşmaya benzeyebilir.

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ChatGPT'yi karşılaştırabileceğimiz bir AGI modelimiz olmadığından,bunların hepsi şimdilik spekülasyon. AGI'ye ulaşsın ya da ulaşmasın, GPT-5’ten beklenen şey, yüksek doğruluk. Öte yandan bir AGI tanımına da ihtiyaç var gibi görünüyor. İnsan seviyesinde olsun veya olmasın, GPT-4 zaten inanılmaz işler yapabiliyor. GPT-5’in bundan çok daha gelişmiş olacağını varsayabiliriz ancak filmlerde gördüğümüz AGI için henüz gidilmesi gereken bir miktar yolun olduğu da açık. O zamana kadar düzenleyici kurumların yapay zeka konusunu sağlıklı bir zemine oturtması gerekiyor.

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GPT-5, ChatGPT'yi bir insandan ayırt edilemez hale getirebilir