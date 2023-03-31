Yavaşlama yok! GPT-5 ile insan seviyesinde ChatGPT bu yıl çıkabilir

OpenAI, AGI'ye ulaşabilir
GPT-5 yetenekleriyle ilgili aktarılan bir rapor eğer doğruysa OpenAI, ChatGPT için çok büyük bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. Aktarılanlara göre GPT-5 ile birlikte ChatGPT, yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşacak ve bir insandan ayırt edilemez hale gelecek. Geliştirici Siqi Chen’e göre OpenAI, GPT-5’in eğitim sürecini bu aralık ayında tamamlamayı ve AGI’ye ulaşmayı hedefliyor.Ek olarak, bir ara sürüm olarak GPT-4.5 sürümünün eylül veya ekim aylarında kullanıma alınacağı da söylenmekte.
AGI'nin neler yapabileceğini anlayamadığımız için bu aynı zamanda inanılmaz derecede heyecan verici ve korkutucu. İyi tarafından bakarsak, GPT-5 üretkenliği ve gelişmiş yapısıyla süreçleri büyük ölçüde hızlandırabilir, iş yüklerini hafifletebilir ve zaman kazandırabilir. Sonuçta bu bir teknoloji olduğundan kötüye kullanım kısmında da ciddi etkiler oluşabilir. Dezenformasyon bunların başında geliyor ve herhangi bir sosyal medya buna hazırlıklı değil.
ChatGPT'yi karşılaştırabileceğimiz bir AGI modelimiz olmadığından,bunların hepsi şimdilik spekülasyon. AGI'ye ulaşsın ya da ulaşmasın, GPT-5’ten beklenen şey, yüksek doğruluk. Öte yandan bir AGI tanımına da ihtiyaç var gibi görünüyor. İnsan seviyesinde olsun veya olmasın, GPT-4 zaten inanılmaz işler yapabiliyor. GPT-5’in bundan çok daha gelişmiş olacağını varsayabiliriz ancak filmlerde gördüğümüz AGI için henüz gidilmesi gereken bir miktar yolun olduğu da açık. O zamana kadar düzenleyici kurumların yapay zeka konusunu sağlıklı bir zemine oturtması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı