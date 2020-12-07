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    Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor

    Geçen yılın sonu ve bu yılın başlarında rakibi Nvidia’yı oldukça zorlayarak pazarda pay kapan AMD sonrasında ise geriledi. Firma yüzde 22-23 aralığında geziniyor.
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    Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor
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    Özellikle pandemi dönemiyle belirli ürünlere olan talebin patlama yapması haliyle bileşen ve teknoloji geliştiren üreticileri uçurdu. Bilgisayar segmenti bunlardan birisi ve bileşen üreticileri de paralel olarak atağa kalmış durumda.

    Nvidia büyük paya sahip

    AMD’nin son dönemde yaptığı önemli hamlelere rağmen halen grafik teknolojileri pazarında Nvidia hakimiyetini kırabilmiş değil. Analizlere göre yılın üçüncü çeyreğinde Nvidia’nın pazar payı yüzde 7 civarında ve sadece 1 puan geriledi. AMD ise yüzde 23 ve sadece 1 puan yükseldi.

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    Aslında geçen yılın sonlarından itibaren özellikle RX 5000 serisi ekran kartları ve Ryzen 4000 serisi APU satışları AMD’nin payını yüzde 31 seviyesine kadar çıkarmıştı. Bununla birlikte Bahar aylarından itibaren önemli bir gerileme yaşandı. Nvidia da haliyle bu boşluğu kaçırmadı.

    Dahili ve entegre tüm grafik birimleri ele alındığı zama haliyle Intel pazarın hakimi oluyor. Yüzde 62 pazar payı bir miktar gerilemiş. AMD ve Nvidia ise bu dönemde yüzde 19 pazar payına sahip. Yılın dördüncü çeyreğinden itibaren Intel’in de artık harici grafik birimi tablolarında yer alacağını belirtelim.

    Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor
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    Pazar ile ilgili bazı dikkat çekici bilgilere geçecek olursak üçüncü çeyrekte AIB dediğimiz harici ekran kartları sınıfında 4.2 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirildi. 2019 yılı genelinde bu rakam 14.8 milyar dolar oldu.

    PC pazarının yüzde 10 civarında yükseldiği bu çeyrekte masa üstü AIB sınıfı ise yüzde 13.44 büyüdü. AMD toplam satışlarını yüzde 18.7, Intel yüzde 7.8 ve Nvidia da yüzde 10.8 oranında arttırdı.

    Yılın dördüncü çeyreğinde rakamların Intel lehine bir miktar oynaması ön görülüyor zira firma yeni harici kartlarını bu dönemde sevk etmeye başladı. AMD’nin RX 6000 serisi yanında Nvidia’nın da RTX 3000 serisi yine aynı dönemde piyasaya çıktı.  



    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-nvidia-geforce-rtx-gpu-market-share-q3-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eredin35 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Younes Belhanda
    AMD önce driver yapmayı öğrensin şans veririz belki.
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    Younes Belhanda (Herr Handa) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nvidia keriz silkelemeye devam koçum az bile yapıyosun aslında bunlara
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    amd stok sorunu yaşamasa piyasanın altını üstüne getirirdi.
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    Manyaqçocuk 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia nerede hakim? Satılan gpu sayısında 3.sırada. Elinde tek pc gpu pazarı vardı orada da amd denk hatta daha iyi performans ile geldi. Bu saatten sonra nvidia'nın tek gelir kapısına da ortak çıktı. Bir daha bu günleri göremez.
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    ShadowWyvern 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bi videoya transcode yapayım dedim oda ne ffmpeg amf decode desteklemiyor ancak nvidia cuvid decode encode ne ararsan var cuda bir çok platformda destekli nvidia opencl dahi kullanılabiliyor özel tasarlanan tensor çekirdekleri hesaplamalarda veya yapay zekada kullanılabiliyor kısaca çok avantajlı kartlar malesef :/
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    euludag (EMRE ULUDAĞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    RX 580 kullanıyorum ve gayet memnunum. Nvidia güzel ekran kartları üretiyor o tartışmasız ama pazarda alternatif bir marka varken ve bu marka Nvidia'ya göre daha uygun fiyata ürün satıyoesa Nvidia'ı tercih etmem. Türkiye'de özellikle dövizin bu denli yüksek olduğu bir dönemde Nvidia'yı hiç tercih etmem. Tabi bu tamamen kişisel tercihtir. Nvidia'yı tercih edenlere saygı duyuyorum.
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    amdnin mobil gpu çıkarması şart.
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    Younes Belhanda (Herr Handa) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nvidia keriz silkelemeye devam koçum az bile yapıyosun aslında bunlara
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    eredin35 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Younes Belhanda
    AMD önce driver yapmayı öğrensin şans veririz belki.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD'nin kartlar piyasada yok nasıl kıracak ki?

    Doğrusu sektör de nasıl bir kıtlık var anlamış değilim, fiyatları yükselsin diye bilerek mi yapılıyor, talep patlaması mı var anlayamadım.
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Corona'dan dolayı evde daha fazla vakit geçiren insanlar sistem topluyor. Yeni çıkan oyunların hype'ları + mining'in tekrardan canlanması üst üste gelince talep patlaması oldu.
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Thunderbolt 4.0 belirleyici oldu ;)
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    palamutix 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) smart1978
    kesin oyle olmustur
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