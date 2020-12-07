Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor

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Özellikle pandemi dönemiyle belirli ürünlere olan talebin patlama yapması haliyle bileşen ve teknoloji geliştiren üreticileri uçurdu. Bilgisayar segmenti bunlardan birisi ve bileşen üreticileri de paralel olarak atağa kalmış durumda.

Nvidia büyük paya sahip

AMD’nin son dönemde yaptığı önemli hamlelere rağmen halen grafik teknolojileri pazarında Nvidia hakimiyetini kırabilmiş değil. Analizlere göre yılın üçüncü çeyreğinde Nvidia’nın pazar payı yüzde 7 civarında ve sadece 1 puan geriledi. AMD ise yüzde 23 ve sadece 1 puan yükseldi.

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Grafik kartı satışları geçen yıl son çeyrekte düşüş gösterdi

Aslında geçen yılın sonlarından itibaren özellikle RX 5000 serisi ekran kartları ve Ryzen 4000 serisi APU satışları AMD’nin payını yüzde 31 seviyesine kadar çıkarmıştı. Bununla birlikte Bahar aylarından itibaren önemli bir gerileme yaşandı. Nvidia da haliyle bu boşluğu kaçırmadı.

Dahili ve entegre tüm grafik birimleri ele alındığı zama haliyle Intel pazarın hakimi oluyor. Yüzde 62 pazar payı bir miktar gerilemiş. AMD ve Nvidia ise bu dönemde yüzde 19 pazar payına sahip. Yılın dördüncü çeyreğinden itibaren Intel’in de artık harici grafik birimi tablolarında yer alacağını belirtelim.

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Pazar ile ilgili bazı dikkat çekici bilgilere geçecek olursak üçüncü çeyrekte AIB dediğimiz harici ekran kartları sınıfında 4.2 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirildi. 2019 yılı genelinde bu rakam 14.8 milyar dolar oldu.

PC pazarının yüzde 10 civarında yükseldiği bu çeyrekte masa üstü AIB sınıfı ise yüzde 13.44 büyüdü. AMD toplam satışlarını yüzde 18.7, Intel yüzde 7.8 ve Nvidia da yüzde 10.8 oranında arttırdı.

Yılın dördüncü çeyreğinde rakamların Intel lehine bir miktar oynaması ön görülüyor zira firma yeni harici kartlarını bu dönemde sevk etmeye başladı. AMD’nin RX 6000 serisi yanında Nvidia’nın da RTX 3000 serisi yine aynı dönemde piyasaya çıktı.

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