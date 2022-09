Oyun tarihinin en büyük sızıntıları: GTA 6, The Last of Us Part 2 ve fazlası

“GTA 6 görüntüleri sızdırıldı: İşte sızdırılan görüntüler” GTA 6 sızıntı olayı büyük yankı uyandırdı ancak geliştiricilerine hayal kırıklığı yaşatan tek yapım değil. İşte video oyun tarihinin unutulmaz sızıntıları

GTA VI, şu anda oyun dünyasında en çok konuşulan yapım. GTA 6 görüntüleri hafta sonu sızdırıldı. Önce bir hacker tarafından GTA forumlarında paylaşılan görsellerin GTA 6’nın erken sürümüne ait olabileceği söylendi. GTA 6 sızdırılan görüntüler gerçekti. Tartışmalar sürerken, Rockstar Games’den GTA VI görüntülerinin nasıl sızdırıldığına ilişkin açıklama geldi. Neticede GTA VI, oyun tarihindeki en büyük sızıntı ancak daha çıkmadan, geliştirilme aşamasında sızdırılan tek video oyunu değil. GTA 6 ile aynı kaderi paylaşan birçok popüler oyun var. İşte geliştiricilerini şaşırtan en büyük video oyun sızıntıları:

GTA 6 sızıntısı her şeyi alt üst etti 1 gün önce eklendi

GTA 6

Tam Boyutta Gör

18 Eylül sabahı, GTA 6’ya ait 90’dan fazla video gün yüzüne çıktı. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive, forumlarda, portallarda, sosyal ağlarda paylaşılan GTA 6 video ve ekran görüntülerinin birçoğunu temizledi. GTA 6 görüntülerinin yayıldığı kaynak site, talep üzerine ilgili içeriği kaldırmış olsa da hala birçok yerde rastlamak mümkün. Oyun stüdyosu, yaptığı açıklamada bu büyük sızıntının oyunun geliştirilmesini etkilemeyeceğini söyledi.

The Last of Us Part 2

Tam Boyutta Gör

The Last of Us Part II hikayesi nasıl olacak? sorusu, oyunun çıkış tarihinden aylar öncesinde yanıt buldu. Yalnızca hikaye konusu değil, oyunun kendisi internete düşmüştü; yani çeşitli kaynaklardan indirilebilir durumdaydı. Oyunu sunmaya hazırlanan Naughty Dog için büyük felaketti. The Last of Us Part 2 henüz çıkmadan oyunun hikayesinin nasıl olacağı, hangi sonla biteceği, grafik kalitesinin nasıl olacağı dahil her şey ortaya çıkmıştı.

Rage 2, Gears 5, Final Fantasy VII Remake

Tam Boyutta Gör

Yapımları sayınca aklınıza gelmiştir. Evet, bu oyunların sızdırılmasında büyük payı olan şirket Wallmart. Wallmart, bildiğiniz üzere Amerika’da en ünlü perakende satış yapan mağaza, ABD’nin birçok eyaletinde şubeleri var. FF VII Remake, Gears 5, Rage 2 gibi merakla beklenen oyunlar daha çıkış yapmadan mağazada listelendi. Normalde bu oyunları E3 2018 oyun fuarında görmemiz gerekiyordu ancak etkinliğe az kala ortaya çıktı.

Halo 4

Tam Boyutta Gör

Halo 4 sızıntısının ilginç, komik bir hikayesi var. Bungie’nin Halo oyunu üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak YouTube üzerinden paylaşılan sızıntı videosunda çok komik bir detay vardı. Halo’nun çok oyunculu (multiplayer) modundan olduğu iddia edilen video, çok düşük çözünürlükteydi. Ses ve video çözünürlüğü yükseltildiğinde ortaya çıktı ki, Halo 4, bir çiftlikte sızdırılmıştı.

Mass Effect 3

Tam Boyutta Gör

Mass Effect 3 gibi bir oyunun geliştirilme aşamasında maksimum önlem alınması gerektiğini düşünebilirsiniz ancak öyle olmadı. Oyunun beta sürümünün Xbox Live’da yayınlanması büyük hata oldu. Oyunun tüm senaryosu bir Rus Mass Effect hayran sitesinde paylaşıldı. Hacker’lar beta sayesinde senaryoyu çıkarmayı başardı, Bioware ve Electronic Arts’a sadece çıkış tarihini duyurmak kaldı.

Doom 3

Tam Boyutta Gör

Doom 3 sızıntısı da çok ilginç. 2000’lerin başında internet kullanımı bu kadar yaygın değildi; buna rağmen Doom 3’ün sızdırılması büyük başarı. İsmini alması bile birkaç yılı aldı. Hayranların çıkışını sabırsızlıkla beklediği oyun, hem PC hem de Xbox platformuna gelecekti. Oyun çıkış tarihinden yaklaşık 1.5 yıl önce, oyunun ilk üç bölümünü görme şansımız oldu. FPS oyununun görüntüleri ve videolarına her sitede rastlamak mümkündü.

Half Life 2

Tam Boyutta Gör

Kasım 2004’te PC, sonrasında Xbox platformuna çıkış yapan Half Life 2, tarihin en iyi oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Oyun çıkış yapmadan 1 yıl önce kaynak kodu internete sızdırıldı. Ekim 2003’te, sonrasında küçük yaşlarda bir hacker olduğu ortaya çıkan bir kişi, Valve’ın hesaplarına sızdı. Gabe Newell yönetimindeki şirket, Half Life 2 sızıntılarından kaynaklı 250 milyon dolar zarara uğradı. İlk başta çalışanların kendilerinden şüphelenildi ancak sonrasında Gabe Newell’a ardı ardına gelen şüpheli e-postalar, kişiyi ortaya çıkardı.

Resident Evil 6

Tam Boyutta Gör

Residen 4 harikaydı, 5 yani dedirtti, 6 hikayeyi sonlandıracak bölüm olduğundan sabırsızlıkla bekleniyordu. Oyunun 2012 Ekim ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak, Residen Evil 6, bir ay öncesinden Polonya’da bir mağazada satışa çıktı. Oyun mağazalarda raflarda yerini almadan, internet görüntüler, videolar, hikayeye ilişkin spoiler ile doluydu. Bu, oyunun başarısını etkilemedi; çıkış yaptığında dünya genelinde çok iyi satmayı başardı.

Assassin’s Creed IV ve Unity

Tam Boyutta Gör

Assassin’s Creed oyununun bir uçakta sızdırıldığını biliyor musunuz? Bir yolcu, uçuş görevlisinin Ubisoft’un yeni çıkacak Assassin’s Creed oyununun slayt görüntülerine baktığını fark ediyor. Yeni Assassin’s Creed IV oyununun ismi daha belli değildi ancak resimler, tasarımlar dahil çizimler ortaya çıkmıştı. Ubisoft, sonrasında bu görüntüleri doğruladı. Bir yıl sonra bir adam PS Vita’sında Assassin’s Creed Liberation oyununu oynarken yanındaki yolcu, seri hakkında konuşmaya başlıyor ve bir sonraki oyunun adının Assassin’s Creed Unity olacağını söylüyor. Neticede, Ubisoft’un iki oyunu hakkında önemli bilgiler uçuş esnasında ortaya çıkıyor.

Popüler oyunlar, aylar öncesinden ilginç bir şekilde sızdırılıyor. Sızdıranlar, büyük başarı elde ettiğini düşünüyor ancak hem geliştirici hem de oyuncular arasından tat kaçıran bir durum. Oyunun henüz ismi bile duyurulmamışken hikayesinin, karakterlerinin, görüntülerinin ve hatta oynanış videolarının çıkması basit bir spoiler değil; geliştirici tarafını sarsan büyük bir patlama.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6 sızıntısı tek değil: Popüler oyunlar nasıl sızdırıldı?