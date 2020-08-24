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    Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi

    Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak koronavirüs tedbirlerine uymayanları şikayet edebilirsiniz.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    3,6b
    6
    14
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması güncellendi. Hayat Eve Sığar’a yeni eklenen ihbar özelliği ile sayesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uygulama üzerinden şikayet edebiliyoruz.

    İhbar bildirimi için uygulamanın anasayfasındaki “İhbarda Bulun” butonuna basmak gerekiyor. İhbar bildirimine işletme adı, açıklama, adres ve fotoğraf ekleyebiliyoruz. “İhbarlarım” sayfasından ihbarınız hakkında işlem yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

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    İhbar özelliğinden yapacağınız şikayet kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayet ettiğiniz işletmeler sizin adınızı ve soyadınızı öğrenemeyecek. Uygulama ile yalnızca işletmeleri değil sokaktaki, parktaki, sahildeki tedbirsizlikleri de ihbar edebilirsiniz.

    Hayat Eve Sığar’ın ihbar özelliğini kullanabilmek için uygulamanızın güncellenmiş olması gerekiyor. App Store veya Play Store’dan uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün en beğenilen
    Bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz?
    Faiş fiyata mal satanları ve spam mesaj atanları şikayet edin diyorlar ya aynen onun gibi.Yahu zaten sen bunları biliyorsun kontrol mekanizman var sen elinden geleni yapmıyorsan ben niye şikayet edeyim.Maaşı bana mı veriyorsun yoksa denetim yapan memura mı?
    Bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Faiş fiyata mal satanları ve spam mesaj atanları şikayet edin diyorlar ya aynen onun gibi.Yahu zaten sen bunları bil...
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    Yanıtla +36
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    deoks 2 gün
    Aynı olay sigara yasağında da var. İhbar geliyor, denetime gitmeden önce bir yerlerden buralara haber uçuyor, küllükler falan ortadan kayboluveriyor.



    Bu ülkenin kanayan yarası doğru düzgün denetimin olmamasıdır. Hiçbir kanun adam akıllı denetlenmiyor.
    Aynı olay sigara yasağında da var. İhbar geliyor, denetime gitmeden önce bir yerlerden buralara haber uçuyor, küllükler falan ortadan kayboluveriyor. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    TulparHAN (5 4) 2 gün DH Misafiri
    Ekmeği ile oynarım acımam kurallara uymamak özellikle pozitif olup iş yeri açmak çalişmak veya pozitif vakanın markete gitmesi dışarı çıkması cinayete teşebbüstür ihbar ederim hatta komşum,Kardeşim bile kurallara uymuyorsa pozitif olduğu halde etrafda dolaşıyorsa onuda ihbar ederim.
    Ekmeği ile oynarım acımam kurallara uymamak özellikle pozitif olup iş yeri açmak çalişmak veya pozitif vakanın markete gitmesi dışarı çıkması cinayete teşebbüst...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    tugares (tugares ) 20 sa.
    Denetim mekanizması çalışmıyor galiba, zira işletmelerin çoğu bu kurala uymuyor, vatandaş genellikle uymuyor ve ne yazık ki denetim öncesi haber uçan işletmeye isminin verilmeyecek olması? İlginç...
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    drjacob (... ) 1 gün
    mantıklı
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    kokah (ahmet boşver) 1 gün
    ortalık ahlak abidesi insanlarlar dolu olduğu için bu insanların jurnalci ispiyoncu olmasında da bir sorun yok
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    435 1 gün
    batarya optimizasyonu yapsınlar önce. telefon şarjının %18'ini yiyor tek başına.
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    KURTum (Ali Fırat) 1 gün
    İspiyoncu Fesat olduk. Kimseye güven kalmadı
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    Ressam1907 (Can Soydaş) 2 gün yeni yorumcu
    Halkı birbirine ihbar ettirip kırdıracaklar. Bu iş bazı biz ellemeyelim de onlar çözsün gibi adalet nerde siz ondan bahsedin.
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    astegon (astegon CF) 2 gün
    Yine saçma sapan bir özellik daha eklenmiş.Bu uygulamaya sadece "HES" kodu ve "Du bakalım bugün nereler kızarmış, ne kadar kötü salgın" diye giriyorum artık.Ne aktif bir izleme var, ne de başka bir şey.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 2 gün (düzenlendi)
    İhbar özelliğini ekleyerek, maske talebini kaldırmakta iyiymiş yalnız. İlk başta birkaç kere maske verildi sonra o da yalan oldu. Hayır, fahiş fiyat için de program yaptılar kaç kere işe yarıyor mu diye fotoğraflı kanıt şeklinde program üzerinden ihbar ettim ne arayan oldu ne de bir sonuca varıldı geçin bu işleri.
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    Cmd_ (Can Dalgıç) 2 gün
    ihbar özelliği eklendi, maske talep özelliği kaldırıldı.
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    DH Misafiri 2 gün
    E milletin ekmeğiyle de oynamaya başlayacaklar desenize..
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    TulparHAN (5 4) 2 gün DH Misafiri
    Ekmeği ile oynarım acımam kurallara uymamak özellikle pozitif olup iş yeri açmak çalişmak veya pozitif vakanın markete gitmesi dışarı çıkması cinayete teşebbüstür ihbar ederim hatta komşum,Kardeşim bile kurallara uymuyorsa pozitif olduğu halde etrafda dolaşıyorsa onuda ihbar ederim.
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    3571 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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