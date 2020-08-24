Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması güncellendi. Hayat Eve Sığar’a yeni eklenen ihbar özelliği ile sayesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uygulama üzerinden şikayet edebiliyoruz.
İhbar bildirimi için uygulamanın anasayfasındaki “İhbarda Bulun” butonuna basmak gerekiyor. İhbar bildirimine işletme adı, açıklama, adres ve fotoğraf ekleyebiliyoruz. “İhbarlarım” sayfasından ihbarınız hakkında işlem yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.İlginizi Çekebilir Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu
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İhbar özelliğinden yapacağınız şikayet kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayet ettiğiniz işletmeler sizin adınızı ve soyadınızı öğrenemeyecek. Uygulama ile yalnızca işletmeleri değil sokaktaki, parktaki, sahildeki tedbirsizlikleri de ihbar edebilirsiniz.
Hayat Eve Sığar’ın ihbar özelliğini kullanabilmek için uygulamanızın güncellenmiş olması gerekiyor. App Store veya Play Store’dan uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.
Hayat Eve Sığar T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Fitness Ücretsiz 8,7M
Hayat Eve Sığar T.C. Saglik Bakanligi Sağlık ve Fitness Ücretsiz 102.3 MB
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Faiş fiyata mal satanları ve spam mesaj atanları şikayet edin diyorlar ya aynen onun gibi.Yahu zaten sen bunları biliyorsun kontrol mekanizman var sen elinden geleni yapmıyorsan ben niye şikayet edeyim.Maaşı bana mı veriyorsun yoksa denetim yapan memura mı?
Bu ülkenin kanayan yarası doğru düzgün denetimin olmamasıdır. Hiçbir kanun adam akıllı denetlenmiyor.