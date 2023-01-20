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    Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan, Davos'ta yapay zeka hakkında konuştu

    Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yapay zeka teknolojileri hakkında konuştu. Yapay zekanın getirdiği olumlu değişimlere değindi.
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    Hepsiburada Kurucusu Doğan, Davos'ta yapay zeka hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen, ekonomi ve finans sektörünün en önemli etkinliklerinden Dünya Ekonomi Forumu'nda Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, “Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak” konulu panelde konuşma yaptı. Doğan, yapay zeka teknolojisinin iş ve insan hayatına kattı olumlu değişimler ve yapay zekanın geleceği hakkında konuştu.

    Hanzade Doğan, Hepsiburada olarak teknoloji gücünü yerleşik sektörleri yıpratmaya yönelik olarak değil; onları geliştirmeye destek olmak, birlikte büyümek ve dijitalleşmelerinin hızlı sağlanması doğrultusunda kullandıklarına vurgu yaptı. Yapay zeka çalışmalarını da aynı felsefe ile devam ettirdiklerini, bu nedenle sorumlu ve ahlaklı yapay zeka uygulamalarını benimsediklerini ifade etti.

    Doğan, konuşmasında mevcut çalışmalardan örnekler vererek, “Türk Patent kurumumuz tarafından patent verilen rota optimizasyonu modelimiz kuryelerimizin kat ettiği mesafede %8 tasarruf sağlıyor.   Platformumuzdaki 94 bin aktif KOBİ’nin kullanımına açtığımız öneri motoru perakendenin satışlarını artırıyor. İnsansız çalışan mağazamızda yapay zekâ algoritmalarımızı benzer yönde geliştiriyoruz.” dedi.

    Yapay zekanın insanların ve robotların yerini alacağı şeklindeki endişeler hakkında, “Yapay zekânın insanların yerini alacağına değil, insanların gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyor, yapay zekâ algoritmalarını mevcut görevlere dâhil olacakları şekilde eğitiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Her ülkenin kendi yapay zekâ stratejisine sahip olmasının zorunluluğundan da bahseden Hanzade Doğan, “Ülkemizdeki en büyük Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz ve merkezlerimizde 1000’den fazla mühendis istihdam ediyoruz. Bu açıdan kullandığımız teknolojileri dışarıdan ihraç eden değil, bu teknolojileri üretip geliştiren bir şirketiz. Gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamaları nezdinde, bir anlamda devlet açısından da milli güvenliğin sağlanması kritik bir hal alıyor. Kendi vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin verilerini korumak en önemli görevlerimiz arasında. Teknoloji bağımsızlığı, teknoloji alanında geliştirdiğimiz yetkinlikler ölçüsünde oluşuyor. Amerika ve Avrupa’nın, Çin’in kendi ülkelerindeki teknoloji şirketlerini satın almasını yasaklaması teknolojiyle oluşabilecek tehditlerin bir göstergesi. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yayınladığı ‘Ulusal Yapay Zekâ’ stratejisine tam desteğimiz var. TÜBİTAK iş birliğimiz ile e-ticaret alanında yapay zekâ yetkinliklerinin ülkemizde geliştirilmesine yönelik bir yetkinlik merkezi kurduk. Burada çok çeşitli öncü projeler üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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