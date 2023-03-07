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    Honor Magic 5 serisinin en güçlüsü Çin'de tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, Çin’de düzenlediği bir etkinlikte Honor 5 serisinin özel sürümünü tanıttı. Honor Magic 5 Ultimate özellikleri ile neler sunuyor bakalım.                  
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    honor magic 5 ultimate tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, MWC 2023 etkinliğinde tanıttığı Magic 5 ve Magic 5 Pro modellerine Magic 5 Ultimate Edition’ı ekledi.

    6.81 inç 120Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM

    Honor Magic5 Ultimate, 6.8 inç 120Hz uyarlanabilir OLED LTPO ekrana sahip. Kavisli gelen ön cam, düşmelere karşı dayanıklılığı 10 kart arttırdığı iddia edilen nano seramik yapıda. Ön tarafta iki kamera sensörü var; geniş açılı 12MP ve derinlik sensörü. Arkada 50MP üçlü kamera kurulumu (özel 1/1.12” sensöre sahip 23mm f/1.6 geniş açılı, 90mm 3.5x periskop zoom, otomatik odaklama ve makro özellikli 13mm ultra geniş) mevcut. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, 16GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. 5450 mAh batarya, 66w şarjı destekliyor.

    Çin'de satılacak

    Honor Magic 5 Ultimate, vegan deri kaplama iki renk (siyah ve turuncu) seçeneğiyle özel deri çantasında geliyor. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak kutudan USB-C kulaklık çıkıyor. Telefon, yaklaşık 970 dolar fiyat etiketiyle, yalnızca Çin’de satışa çıkacak. 10 Mart’ta satın alınabilir olacak.

    Honor Magic 5 Ultimate özellikleri

    Honor Magic 5 Ultimate özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.81 inç, FHD+, 120Hz LTPO (1-120Hz), 19.5:9, HDR10+, Nano seramik, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek ve depolama: 16GB RAM, 512GB depolama
    • İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1
    • Ön kamera: 12MP + 3D derinlik
    • Arka kamera: 50MP (ana kamera) + 50MP (periscope) + 50MP (ultra geniş)
    • Batarya: 5450 mAh, 66W kablolu / 50w kablosuz HONOR SuperCharge desteği
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G LTE, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/APGS/GLONASS/Beidu/Galileo
    • Boyut ve ağırlık: 162.9×76.7×8.77mm; 217g

    Kaynakça https://www.hihonor.com/cn/phones/honor-magic5-ultimate/ https://www.gsmarena.com/honor_magic5_ultimate_is_a_leatherbound_pro_for_china-news-57788.php
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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