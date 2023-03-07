Honor Magic 5 serisinin en güçlüsü Çin'de tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

6.81 inç 120Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM

Honor Magic5 Ultimate, 6.8 inç 120Hz uyarlanabilir OLED LTPO ekrana sahip. Kavisli gelen ön cam, düşmelere karşı dayanıklılığı 10 kart arttırdığı iddia edilen nano seramik yapıda. Ön tarafta iki kamera sensörü var; geniş açılı 12MP ve derinlik sensörü. Arkada 50MP üçlü kamera kurulumu (özel 1/1.12” sensöre sahip 23mm f/1.6 geniş açılı, 90mm 3.5x periskop zoom, otomatik odaklama ve makro özellikli 13mm ultra geniş) mevcut. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, 16GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. 5450 mAh batarya, 66w şarjı destekliyor.

Çin'de satılacak

Honor Magic 5 Ultimate, vegan deri kaplama iki renk (siyah ve turuncu) seçeneğiyle özel deri çantasında geliyor. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak kutudan USB-C kulaklık çıkıyor. Telefon, yaklaşık 970 dolar fiyat etiketiyle, yalnızca Çin’de satışa çıkacak. 10 Mart’ta satın alınabilir olacak.

Honor Magic 5 Ultimate özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.81 inç, FHD+, 120Hz LTPO (1-120Hz), 19.5:9, HDR10+, Nano seramik, OLED

6.81 inç, FHD+, 120Hz LTPO (1-120Hz), 19.5:9, HDR10+, Nano seramik, OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek ve depolama: 16GB RAM, 512GB depolama

16GB RAM, 512GB depolama İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1

Android 13, Magic UI 7.1 Ön kamera: 12MP + 3D derinlik

12MP + 3D derinlik Arka kamera: 50MP (ana kamera) + 50MP (periscope) + 50MP (ultra geniş)

50MP (ana kamera) + 50MP (periscope) + 50MP (ultra geniş) Batarya: 5450 mAh, 66W kablolu / 50w kablosuz HONOR SuperCharge desteği

5450 mAh, 66W kablolu / 50w kablosuz HONOR SuperCharge desteği Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G LTE, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/APGS/GLONASS/Beidu/Galileo

5G SA/NSA, Dual 4G LTE, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/APGS/GLONASS/Beidu/Galileo Boyut ve ağırlık: 162.9×76.7×8.77mm; 217g

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Honor Magic 5 Ultimate tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı