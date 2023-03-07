Honor Magic 5 serisinin en güçlüsü Çin'de tanıtıldı: İşte özellikleri

- 6.81 inç 120Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM
- Çin'de satılacak
- Honor Magic 5 Ultimate özellikleri
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6.81 inç 120Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM
Honor Magic5 Ultimate, 6.8 inç 120Hz uyarlanabilir OLED LTPO ekrana sahip. Kavisli gelen ön cam, düşmelere karşı dayanıklılığı 10 kart arttırdığı iddia edilen nano seramik yapıda. Ön tarafta iki kamera sensörü var; geniş açılı 12MP ve derinlik sensörü. Arkada 50MP üçlü kamera kurulumu (özel 1/1.12” sensöre sahip 23mm f/1.6 geniş açılı, 90mm 3.5x periskop zoom, otomatik odaklama ve makro özellikli 13mm ultra geniş) mevcut. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, 16GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. 5450 mAh batarya, 66w şarjı destekliyor.
Çin'de satılacak
Honor Magic 5 Ultimate, vegan deri kaplama iki renk (siyah ve turuncu) seçeneğiyle özel deri çantasında geliyor. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak kutudan USB-C kulaklık çıkıyor. Telefon, yaklaşık 970 dolar fiyat etiketiyle, yalnızca Çin’de satışa çıkacak. 10 Mart’ta satın alınabilir olacak.
Honor Magic 5 Ultimate özellikleri
- Ekran: 6.81 inç, FHD+, 120Hz LTPO (1-120Hz), 19.5:9, HDR10+, Nano seramik, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek ve depolama: 16GB RAM, 512GB depolama
- İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1
- Ön kamera: 12MP + 3D derinlik
- Arka kamera: 50MP (ana kamera) + 50MP (periscope) + 50MP (ultra geniş)
- Batarya: 5450 mAh, 66W kablolu / 50w kablosuz HONOR SuperCharge desteği
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G LTE, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/APGS/GLONASS/Beidu/Galileo
- Boyut ve ağırlık: 162.9×76.7×8.77mm; 217g
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez