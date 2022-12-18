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    Guerrilla Games doğruladı: Multiplayer Horizon oyunu yolda

    Horizon: Zero Dawn ve Horizon: Forbidden West oyunlarının Hollanda’lı geliştiricisi Guerrila Games, yeni projesini duyurdu. Stüdyo, Horizon evreninde geçecek bir multiplayer oyun geliştiriyor.
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    Horizon evreninde geçecek yeni proje duyuruldu Tam Boyutta Gör
    2017 yılında çıkış yapan Horizon: Zero Dawn, Playstation 4’ün en sevilen oyunlarından biri olmayı başardı. İlgi çekici bir konsepte sahip olan bu evren, Sony’nin Horizon Forbidden West ve Horizon: Call of the Mountain projelerine yeşil ışık yakmasına sebep oldu. Aktif olarak Call of the Mountain ve Burning Shores projeleri üzerinde çalışan Guerrilla Games, yeni bir projesini daha duyurdu.

    Çoklu oyunculu bir Horizon macerası yolda

    Forbidden West’in eklentisi Burning Shores ve PS VR 2 için Call of the Mountain’ı geliştiren Guerrilla Games, sosyal medya üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Firma, stüdyo içerisinde yeni bir takım kurduklarını ve bu takımın çevrimiçi bir Horizon projesi üzerinde çalıştığını doğruladı. Proje, yeni karakterler ve özel bir grafik stiline sahip olacak ve arkadaşlarınızla beraber Horizon evreninde maceralara atılmanıza izin verecek. Projenin ismi veya ne zaman geleceği bilinmiyor ancak firma, stüdyolarını genişletmek için birçok iş ilanı oluşturdu.

    Aloy’un maceraları devam edecek 

    Horizon evreninde geçecek yeni proje duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Aynı gönderi üzerinde Guerrilla, Aloy’un maceralarının devam edeceğini doğruladı. Görünüşe göre Forbidden West’in nisan ayında kavuşacağı Burning Shores eklentisi, sevilen karakteri son görüşümüz olmayacak. Ayrıca Horizon evreninde geçecek bir Netflix dizisi de stüdyonun projeleri arasında yer alıyor. Bakalım Horizon evreni Playstation markasında daha da büyüyecek mi.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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