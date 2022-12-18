Guerrilla Games doğruladı: Multiplayer Horizon oyunu yolda

Forbidden West’in eklentisi Burning Shores ve PS VR 2 için Call of the Mountain’ı geliştiren Guerrilla Games, sosyal medya üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Firma, stüdyo içerisinde yeni bir takım kurduklarını ve bu takımın çevrimiçi bir Horizon projesi üzerinde çalıştığını doğruladı. Proje, yeni karakterler ve özel bir grafik stiline sahip olacak ve arkadaşlarınızla beraber Horizon evreninde maceralara atılmanıza izin verecek. Projenin ismi veya ne zaman geleceği bilinmiyor ancak firma, stüdyolarını genişletmek için birçok iş ilanı oluşturdu.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...