Guerrilla Games doğruladı: Multiplayer Horizon oyunu yolda

Tam Boyutta Gör 2017 yılında çıkış yapan Horizon: Zero Dawn, Playstation 4’ün en sevilen oyunlarından biri olmayı başardı. İlgi çekici bir konsepte sahip olan bu evren, Sony’nin Horizon Forbidden West ve Horizon: Call of the Mountain projelerine yeşil ışık yakmasına sebep oldu. Aktif olarak Call of the Mountain ve Burning Shores projeleri üzerinde çalışan Guerrilla Games, yeni bir projesini daha duyurdu.

Netflix dizisi Wednesday, 1 milyar izlenmeyi geçti! 7 sa. önce eklendi

Çoklu oyunculu bir Horizon macerası yolda

Forbidden West’in eklentisi Burning Shores ve PS VR 2 için Call of the Mountain’ı geliştiren Guerrilla Games, sosyal medya üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Firma, stüdyo içerisinde yeni bir takım kurduklarını ve bu takımın çevrimiçi bir Horizon projesi üzerinde çalıştığını doğruladı. Proje, yeni karakterler ve özel bir grafik stiline sahip olacak ve arkadaşlarınızla beraber Horizon evreninde maceralara atılmanıza izin verecek. Projenin ismi veya ne zaman geleceği bilinmiyor ancak firma, stüdyolarını genişletmek için birçok iş ilanı oluşturdu.

Aloy’un maceraları devam edecek

Tam Boyutta Gör Aynı gönderi üzerinde Guerrilla, Aloy’un maceralarının devam edeceğini doğruladı. Görünüşe göre Forbidden West’in nisan ayında kavuşacağı Burning Shores eklentisi, sevilen karakteri son görüşümüz olmayacak. Ayrıca Horizon evreninde geçecek bir Netflix dizisi de stüdyonun projeleri arasında yer alıyor. Bakalım Horizon evreni Playstation markasında daha da büyüyecek mi.

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Horizon evreninde geçecek yeni proje duyuruldu