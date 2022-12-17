HTC, CES 2023'te yeni karma gerçeklik başlığını tanıtacak

Hafif, ufak ve kablosuz
Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik özelliklere sahip olacak başlığın adı henüz açıklanmadı ancak HTC global ürün başkanı Shen Ye, başlığın birkaç özelliğini açıkladı. HTC’nin yeni başlığında öne ve yana bakan kameralar ve kontrolcü desteğinin yanı sıra el takibi olacak. Başlık, maksimum 2 saat süreyle kablosuz olarak kullanılabilecek. Başlığın küçük, hafif ve rahat olacağı söyleniyor. Bu, başlığın oyun ve eğlencenin yanı sıra spor ve hatta kurumsal araçlar için kullanılabileceği anlamına geliyor.
HTC’nin yeni AR/VR başlığı, kameralarda daha yüksek dinamik aralık (kullanıcıların laptop veya telefondan yazıları okumalarını sağlayacak) gibi avantajlarıyla Meta’nın 1500 dolarlık başlığı Quest Pro’nun rakiplerinden biri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...