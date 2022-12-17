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    Anlık Bildirim

    HTC, CES 2023'te yeni karma gerçeklik başlığını tanıtacak

    HTC, 5 Ocak'ta başlayacak CES 2023 fuarında AR/VR başlığını tanıtacak. Renk geçişli karma gerçeklik özelliğine sahip olacak isimsiz ürün, Meta Quest Pro'nun rakibi olacak.
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    htc ar/vr başlık Tam Boyutta Gör
    HTC, Vive Pro 2, Vive Cosmos Elite, Vive Flow gibi farklı fiyat aralıklarında sanal gerçeklik gözlüklerine sahip; AR özelliğine sahip hiçbir ürünü bulunmuyor. Şirket, 5 Ocak’ta tanıtacağı karma gerçeklik başlığı ile Meta Quest Pro’yu hedefliyor.

    Hafif, ufak ve kablosuz

    Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik özelliklere sahip olacak başlığın adı henüz açıklanmadı ancak HTC global ürün başkanı Shen Ye, başlığın birkaç özelliğini açıkladı. HTC’nin yeni başlığında öne ve yana bakan kameralar ve kontrolcü desteğinin yanı sıra el takibi olacak. Başlık, maksimum 2 saat süreyle kablosuz olarak kullanılabilecek. Başlığın küçük, hafif ve rahat olacağı söyleniyor. Bu, başlığın oyun ve eğlencenin yanı sıra spor ve hatta kurumsal araçlar için kullanılabileceği anlamına geliyor.

    HTC’nin yeni AR/VR başlığı, kameralarda daha yüksek dinamik aralık (kullanıcıların laptop veya telefondan yazıları okumalarını sağlayacak) gibi avantajlarıyla Meta’nın 1500 dolarlık başlığı Quest Pro’nun rakiplerinden biri olacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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