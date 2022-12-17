HTC, CES 2023'te yeni karma gerçeklik başlığını tanıtacak

Tam Boyutta Gör HTC, Vive Pro 2, Vive Cosmos Elite, Vive Flow gibi farklı fiyat aralıklarında sanal gerçeklik gözlüklerine sahip; AR özelliğine sahip hiçbir ürünü bulunmuyor. Şirket, 5 Ocak’ta tanıtacağı karma gerçeklik başlığı ile Meta Quest Pro’yu hedefliyor.

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Hafif, ufak ve kablosuz

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik özelliklere sahip olacak başlığın adı henüz açıklanmadı ancak HTC global ürün başkanı Shen Ye, başlığın birkaç özelliğini açıkladı. HTC’nin yeni başlığında öne ve yana bakan kameralar ve kontrolcü desteğinin yanı sıra el takibi olacak. Başlık, maksimum 2 saat süreyle kablosuz olarak kullanılabilecek. Başlığın küçük, hafif ve rahat olacağı söyleniyor. Bu, başlığın oyun ve eğlencenin yanı sıra spor ve hatta kurumsal araçlar için kullanılabileceği anlamına geliyor.

HTC’nin yeni AR/VR başlığı, kameralarda daha yüksek dinamik aralık (kullanıcıların laptop veya telefondan yazıları okumalarını sağlayacak) gibi avantajlarıyla Meta’nın 1500 dolarlık başlığı Quest Pro’nun rakiplerinden biri olacak.

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