Huawei fotoğrafçılık yarışması tanıtımında DSLR fotoğraf kullanıldı

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Yıllardır akıllı telefon üreticilerinin en iyi akıllı telefon kamerasına sahip amiral gemilerinin tanıtımını yaptığını görüyoruz. Ne var ki kameralarına çok güvenen akıllı telefon üreticileri lansmanlarda DSLR fotoğrafları tercih ediyor.

Yine aynı hata

Yıllar önce Nokia’nın akıllı telefonlarında video OIS teknolojisini tanıtırken profesyonel video kamera kullandığı ortaya çıkmış ve uzun süre konuşulmuştu. Huawei ile ilgili bir tanıtımda da aynı hata yapıldı.

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Apple’ın Shot on iPhone fotoğraf yarışmasına benzer şekilde Huawei de Next-Image Awards adında bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Huawei telefonları ile çekilen fotoğrafların kabul edildiği yarışmanın 2020 yılı lansmanında ilginç bir hata tespit edildi.

Yarışmanın lansman videosunu izleyen bir kullanıcı yaptığı araştırmada yer verilen fotoğraflardan birisinin 500px platformunda yer aldığını ve Nikon D850 DSLR ile çekildiğini fark etmiş. Fotoğrafçının izninin alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Huawei bir açıklama yaparak bahse konu görselin farklı profesyonellerin eserlerinin yer aldığı özel bir seçki içerisinde yer verilmesinin planlandığını ancak yanlışlıkla yarışma lansmanına eklendiğini, hatanın fark edilerek videonun yeniden düzenlendiğini dile getirdi.

Aslında bu tarz olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz ve daha önce yine Huawei de olmak pek çok üreticinin bu tarz yaklaşımlarına şahit olmuştuk. Huawei fotoğraf yarışmasının Temmuz ayına kadar devam edeceğini belirtelim.

Huawei yarışma sayfası

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