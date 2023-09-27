Huawei FreeBuds Pro 3, kayıp kulaklık desteğiyle satışa sunulacak: İşte Türkiye fiyatı

Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı ve çıkış tarihi
Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı 4.999 TL. Kulaklık, beyaz seramik, buz grisi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacak.
Huawei FreeBuds Pro 3 çıkış tarihi olarak ön siparişler 2 Ekim'de başlayacak, 18 Ekim'de satışa sunulacak. Kayıp kulaklık desteği ile geldiğini belirtmekte fayda var.
Huawei, FreeBuds Pro 3 özellikleri
Huawei FreeBuds Pro 3, Polar kod teknolojisini kullanan ve Apple'ın AirPods Pro'sundan dört kat daha yüksek 1,5 Mbps kayıpsız ses iletimini destekleyen Kirin A2 çipiyle donatılmış.
FreeBuds Pro 3, ses kalitesindeki iyileşmenin yanı sıra gürültü azaltma, pil ömrü ve diğer hususlar açısından da geliştirilmiş. Gürültü azaltma açısından FreeBuds Pro 3, çağrı gürültüsünü azaltma özelliğini daha da geliştirerek gürültülü ortamlarda bile net telefon konuşmasına olanak tanıyan QuietCall 2.0'ı kullanıyor. Pil ömrü açısından Huawei FreeBuds Pro 3, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar pil ömrü sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.