Huawei FreeBuds Pro 3, kayıp kulaklık desteğiyle satışa sunulacak: İşte Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei, 27 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yeni 18 karat altın akıllı saati Huawei Ultimate Design, Watch GT 4 ve FreeBuds Pro 3 TWS kulaklığın Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. Kirin A2 çiple donatılan FreeBuds Pro 3, 31 saate kadar pil ömrüyle dikkat çekiyor. Peki, Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı ve çıkış tarihi

Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı 4.999 TL. Kulaklık, beyaz seramik, buz grisi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

Huawei FreeBuds Pro 3 çıkış tarihi olarak ön siparişler 2 Ekim'de başlayacak, 18 Ekim'de satışa sunulacak. Kayıp kulaklık desteği ile geldiğini belirtmekte fayda var.

Huawei FreeBuds Pro 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Huawei, FreeBuds Pro 3 özellikleri

Huawei FreeBuds Pro 3, Polar kod teknolojisini kullanan ve Apple'ın AirPods Pro'sundan dört kat daha yüksek 1,5 Mbps kayıpsız ses iletimini destekleyen Kirin A2 çipiyle donatılmış.

FreeBuds Pro 3, ses kalitesindeki iyileşmenin yanı sıra gürültü azaltma, pil ömrü ve diğer hususlar açısından da geliştirilmiş. Gürültü azaltma açısından FreeBuds Pro 3, çağrı gürültüsünü azaltma özelliğini daha da geliştirerek gürültülü ortamlarda bile net telefon konuşmasına olanak tanıyan QuietCall 2.0'ı kullanıyor. Pil ömrü açısından Huawei FreeBuds Pro 3, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

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Huawei FreeBuds Pro 3 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı