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    Anlık Bildirim

    Huawei FreeBuds Pro 3, kayıp kulaklık desteğiyle satışa sunulacak: İşte Türkiye fiyatı

    Huawei, en yeni TWS kulaklığı FreeBuds Pro 3'ü Türkiye'de çıkarıyor. ANC 3.0, 31 saate kadar pil ömrü sunma gibi güzel özelliklerle gelen Huawei FreeBuds Pro 3, üç renk seçeneğiyle satılacak.
    Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Huawei, 27 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yeni 18 karat altın akıllı saati Huawei Ultimate Design, Watch GT 4 ve FreeBuds Pro 3 TWS kulaklığın Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. Kirin A2 çiple donatılan FreeBuds Pro 3, 31 saate kadar pil ömrüyle dikkat çekiyor. Peki, Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı ve çıkış tarihi

    Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı 4.999 TL. Kulaklık, beyaz seramik, buz grisi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

    Huawei FreeBuds Pro 3 çıkış tarihi olarak ön siparişler 2 Ekim'de başlayacak, 18 Ekim'de satışa sunulacak. Kayıp kulaklık desteği ile geldiğini belirtmekte fayda var.

    Huawei, FreeBuds Pro 3 özellikleri

    Huawei FreeBuds Pro 3, Polar kod teknolojisini kullanan ve Apple'ın AirPods Pro'sundan dört kat daha yüksek 1,5 Mbps kayıpsız ses iletimini destekleyen Kirin A2 çipiyle donatılmış.

    FreeBuds Pro 3, ses kalitesindeki iyileşmenin yanı sıra gürültü azaltma, pil ömrü ve diğer hususlar açısından da geliştirilmiş. Gürültü azaltma açısından FreeBuds Pro 3, çağrı gürültüsünü azaltma özelliğini daha da geliştirerek gürültülü ortamlarda bile net telefon konuşmasına olanak tanıyan QuietCall 2.0'ı kullanıyor. Pil ömrü açısından Huawei FreeBuds Pro 3, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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