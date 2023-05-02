Huawei, küresel tanıtım etkinliğini duyurdu: P60 serisi ve fazlası

Tam Boyutta Gör Huawei, P60 serisini (P60, P60 Pro ve P60 Art) geçen ay Çin’de tanıtmıştı. Huawei P60 telefonlarla birlikte üst seviye ürünlerin tanıtılacağı lansman etkinliği için tarih belirlendi. Küresel etkinlik, 9 Mayıs’ta Münih’te düzenlenecek.

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Huawei, sosyal medya platformlarından “Amiral gemisi ürünlerimizi piyasaya sürüyoruz, 9 Mayıs’ı takviminize işaretleyin. Huawei P60 serisi ve amiral gemisi ürün tanıtımı etkinliğinde gözlerinizi dört açın. Bizi takip etmeye devam edin!” paylaşımını yaptı.

Huawei, detayları paylaşmadı ancak Huawei Mate X3 katlanan telefon, Huawei Watch Ultimate akıllı saat, ve FreeBuds 5 kablosuz kulaklık gibi başka cihazların da tanıtılması bekleniyor.

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Huawei, küresel etkinliğini duyurdu: P60 serisi ve fazlası