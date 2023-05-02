Huawei, küresel tanıtım etkinliğini duyurdu: P60 serisi ve fazlası

Huawei, sosyal medya platformlarından “Amiral gemisi ürünlerimizi piyasaya sürüyoruz, 9 Mayıs’ı takviminize işaretleyin. Huawei P60 serisi ve amiral gemisi ürün tanıtımı etkinliğinde gözlerinizi dört açın. Bizi takip etmeye devam edin!” paylaşımını yaptı.
Huawei, detayları paylaşmadı ancak Huawei Mate X3 katlanan telefon, Huawei Watch Ultimate akıllı saat, ve FreeBuds 5 kablosuz kulaklık gibi başka cihazların da tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah