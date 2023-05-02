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    Huawei, küresel tanıtım etkinliğini duyurdu: P60 serisi ve fazlası

    Huawei, küresel pazar için Huawei P60 serisinin tanıtım etkinliğini resmen duyurdu. P60 ile birlikte başka amiral gemisi ürünler de tanıtılacak.                 
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    Huawei P60 serisi küresel etkinlik tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Huawei, P60 serisini (P60, P60 Pro ve P60 Art) geçen ay Çin’de tanıtmıştı. Huawei P60 telefonlarla birlikte üst seviye ürünlerin tanıtılacağı lansman etkinliği için tarih belirlendi. Küresel etkinlik, 9 Mayıs’ta Münih’te düzenlenecek.

    Huawei, sosyal medya platformlarından “Amiral gemisi ürünlerimizi piyasaya sürüyoruz, 9 Mayıs’ı takviminize işaretleyin. Huawei P60 serisi ve amiral gemisi ürün tanıtımı etkinliğinde gözlerinizi dört açın. Bizi takip etmeye devam edin!” paylaşımını yaptı.

    Huawei, detayları paylaşmadı ancak Huawei Mate X3 katlanan telefon, Huawei Watch Ultimate akıllı saat, ve FreeBuds 5 kablosuz kulaklık gibi başka cihazların da tanıtılması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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