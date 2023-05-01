Huawei Nova 11i tanıtıldı: EMUI 13 ile geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei, geçen ay Çin’de Nova 11 telefonları (Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra) tanıtmıştı. Çok geçmeden Nova 11i modeli tanıtıldı. 5G yerine 4G LTE bağlantısını destekleyen Huawei Nova 11i telefon, 90Hz ekran, Snapdragon 680 işlemci, 48MP çift kamerayla geliyor.

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Nova 11i, 6.8 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip. Snapdragon 680 işlemcili telefon, 8GB RAM, 128GB depolama alanı (microSD kart ile artırılabiliyor) ile geliyor. Telefon, 40w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun önündeki kamera 16MP, arkada da 48MP birincil, 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Telefonun hoparlörü sesi 88dB’e kadar yükseltebiliyor ve Histen 8.1 ses teknolojisi mevcut.

Huawei Nova 11i fiyatı

Nova 11i, Android tabanlı EMUI 13 üzerinde çalışıyor. Yanda parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 193 gr ağırlığında. Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle gelen telefonun fiyatı 320 dolar civarında ancak çıkış tarihi bilinmiyor.

Huawei Nova 11i özellikleri

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Ekran : 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD

: 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 Bellek ve depolama : 8GB RAM + 128GB

: 8GB RAM + 128GB Arka kamera : 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4

: 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4 Ön kamera : 16MP f/2.2

: 16MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo

: 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo Bağlanabilirlik : 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC

: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC İşletim sistemi : EMUI 13

: EMUI 13 Boyut ve ağırlık: 164.6 x 75.55 x 8.55mm, 193 g

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Huawei Nova 11i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı