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    Huawei Nova 11i tanıtıldı: EMUI 13 ile geliyor

    Huawei Nova 11 serisinin yeni üyesi Güney Afrika pazarında resmiyet kazandı. 4G telefon Huawei Nova 11i, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.                 

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    Huawei Nova 11i tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçen ay Çin’de Nova 11 telefonları (Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra) tanıtmıştı. Çok geçmeden Nova 11i modeli tanıtıldı. 5G yerine 4G LTE bağlantısını destekleyen Huawei Nova 11i telefon, 90Hz ekran, Snapdragon 680 işlemci, 48MP çift kamerayla geliyor.

    Nova 11i, 6.8 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip. Snapdragon 680 işlemcili telefon, 8GB RAM, 128GB depolama alanı (microSD kart ile artırılabiliyor) ile geliyor. Telefon, 40w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun önündeki kamera 16MP, arkada da 48MP birincil, 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Telefonun hoparlörü sesi 88dB’e kadar yükseltebiliyor ve Histen 8.1 ses teknolojisi mevcut.

    Huawei Nova 11i fiyatı

    Nova 11i, Android tabanlı EMUI 13 üzerinde çalışıyor. Yanda parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 193 gr ağırlığında. Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle gelen telefonun fiyatı 320 dolar civarında ancak çıkış tarihi bilinmiyor.

    Huawei Nova 11i özellikleri

    Huawei Nova 11i teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM + 128GB
    • Arka kamera: 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo
    • Bağlanabilirlik: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC
    • İşletim sistemi: EMUI 13
    • Boyut ve ağırlık: 164.6 x 75.55 x 8.55mm, 193 g
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 22 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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