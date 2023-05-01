Huawei Nova 11i tanıtıldı: EMUI 13 ile geliyor

Nova 11i, 6.8 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip. Snapdragon 680 işlemcili telefon, 8GB RAM, 128GB depolama alanı (microSD kart ile artırılabiliyor) ile geliyor. Telefon, 40w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun önündeki kamera 16MP, arkada da 48MP birincil, 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Telefonun hoparlörü sesi 88dB’e kadar yükseltebiliyor ve Histen 8.1 ses teknolojisi mevcut.
Huawei Nova 11i fiyatı
Nova 11i, Android tabanlı EMUI 13 üzerinde çalışıyor. Yanda parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 193 gr ağırlığında. Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle gelen telefonun fiyatı 320 dolar civarında ancak çıkış tarihi bilinmiyor.
Huawei Nova 11i özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Bellek ve depolama: 8GB RAM + 128GB
- Arka kamera: 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo
- Bağlanabilirlik: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC
- İşletim sistemi: EMUI 13
- Boyut ve ağırlık: 164.6 x 75.55 x 8.55mm, 193 g
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah