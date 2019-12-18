Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek

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Huawei katlanabilir akıllı telefon serisini genişletmeye kararlı görnüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir cihazı, Motorola Razr 2019 modeliyle benzerlik gösterecek.

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Daha az yer kaplayacak

Ortaya çıkan patent resimlerine göre, Çinli şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunun arka panelinde dörtlü kamera modülü yer alıyor. Şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Huawei Mate X modelinin aksine, dikey olarak katlanabilecek. Çinli şirketin en büyük rakibi Samsung'un da dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını, daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk.

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Patent görselleri cihazla ilgili çok fazla detay sunmazken, Huawei'nin bu modeli ne zaman tanıtacağı konusunda ise herhangi bir bilgiye yer verilmiş değil. Dikey olarak katlanabilecek olan bu modelin Huawei Mate X'e göre en büyük avantajının ise daha az yer kaplaması olacak.

https://twitter.com/stufflistings/status/1207158194889379840