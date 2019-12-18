Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek

Huawei katlanabilir akıllı telefon serisini genişletmeye kararlı görnüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir cihazı, Motorola Razr 2019 modeliyle benzerlik gösterecek.
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Daha az yer kaplayacak
Ortaya çıkan patent resimlerine göre, Çinli şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunun arka panelinde dörtlü kamera modülü yer alıyor. Şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Huawei Mate X modelinin aksine, dikey olarak katlanabilecek. Çinli şirketin en büyük rakibi Samsung'un da dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını, daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk.
Patent görselleri cihazla ilgili çok fazla detay sunmazken, Huawei'nin bu modeli ne zaman tanıtacağı konusunda ise herhangi bir bilgiye yer verilmiş değil. Dikey olarak katlanabilecek olan bu modelin Huawei Mate X'e göre en büyük avantajının ise daha az yer kaplaması olacak.
https://twitter.com/stufflistings/status/1207158194889379840 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatirlatmak gerekirse : Motorola bir tur iluzyon ile katlaniyor gorulse de tam katlanmiyor sadece bukuluyor ki bu da esnek ekrani ve diger mekanik aksanina da zarari yoktur... Hem kapatildiginda harbiden ufacik olmakta avucunuzda duruyor kullanmak isteyince de ekrani buyuyor. Kapali halde de ekranli olmasi ayrica bir incelik...
Motorola tasarim odakli bu cihazi uygun fiyatli cikartarak aslinda test ediyor ki tutacakta sonrasi amiral islemciler ozelliklerle piyasayasa surulecektir.
Huawei cakallik yapiyor :) ... Araklama zenaatkari Huawei in eline kimse su dokemez :) ... Sasirmadim :) ... Adamlar pratiksel SIFIR AR-GE ile ama yine de pahali urunleri cikartacaklar . Uyguna demiyor bakiniz :) Pahaliya :) ... Huawei klasikleri ...
Bunlara ayiracaklari arge yi bence daha ince ve hafif cihazlara ayirsinlar daha iyi..