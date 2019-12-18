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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin yaklaşan katlanabilir akıllı telefonunun patent resimleri ortaya çıktı. Cihazın Motorola Razr 2019 modeli gibi dikey olarak katlanacağı görülüyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek
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    Huawei katlanabilir akıllı telefon serisini genişletmeye kararlı görnüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir cihazı, Motorola Razr 2019 modeliyle benzerlik gösterecek.

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi"

    Daha az yer kaplayacak 

    Ortaya çıkan patent resimlerine göre, Çinli şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunun arka panelinde dörtlü kamera modülü yer alıyor. Şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Huawei Mate X modelinin aksine, dikey olarak katlanabilecek. Çinli şirketin en büyük rakibi Samsung'un da dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını, daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk.

    Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek
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    Patent görselleri cihazla ilgili çok fazla detay sunmazken, Huawei'nin bu modeli ne zaman tanıtacağı konusunda ise herhangi bir bilgiye yer verilmiş değil. Dikey olarak katlanabilecek olan bu modelin Huawei Mate X'e göre en büyük avantajının ise daha az yer kaplaması olacak.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1207158194889379840 Yorum Yaz
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    smart1978 2 sa.
    Huawei taklid ettigine gore Motorola katlanabilir cihaziyla dogru yoldadir. Gerci sahsi fikrimi cok onceleri Motorola nin bu cihazini overek dogru yolda olduklarini da ifade etmistim DH de .

    Hatirlatmak gerekirse : Motorola bir tur iluzyon ile katlaniyor gorulse de tam katlanmiyor sadece bukuluyor ki bu da esnek ekrani ve diger mekanik aksanina da zarari yoktur... Hem kapatildiginda harbiden ufacik olmakta avucunuzda duruyor kullanmak isteyince de ekrani buyuyor. Kapali halde de ekranli olmasi ayrica bir incelik...

    Motorola tasarim odakli bu cihazi uygun fiyatli cikartarak aslinda test ediyor ki tutacakta sonrasi amiral islemciler ozelliklerle piyasayasa surulecektir.

    Huawei cakallik yapiyor :) ... Araklama zenaatkari Huawei in eline kimse su dokemez :) ... Sasirmadim :) ... Adamlar pratiksel SIFIR AR-GE ile ama yine de pahali urunleri cikartacaklar . Uyguna demiyor bakiniz :) Pahaliya :) ... Huawei klasikleri ...
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    WB 3 sa.
    Katlanan telefonlara inanmiyorum, kullanissiz agir hantal bir yapilari var.



    Bunlara ayiracaklari arge yi bence daha ince ve hafif cihazlara ayirsinlar daha iyi..
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