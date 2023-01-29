Huawei P60 Pro eşsiz kamera tasarımı ve yeni nesil işlemci ile görücüye çıktı

Huawei P60 Pro yakında çıkıyor
Huawei P60 serisi yine fotoğrafçılık noktasına odaklanacak ve çok sayıda yeni özellikler içerecek. Bununla birlikte P60 Pro’nun ortaya çıkan render görselleri şık bir tasarıma işaret ediyor. Kavisli ekran tasarımının yanında benzersiz bir kamera modülü görülüyor.
Bunlara ek olarak P60 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 2 yongasından gücünü alması bekleniyor. Ancak teknoloji kısıtlamalarının altında bunun asıl olacağı bilinmiyor. Aktarılanlara göre telefonda 120Hz yenileme hızına sahip 6.6 inçlik 1440p OLED ekranın yer alacağı ve 5000 mAh pil ile destekleneceği belirtiliyor. Öte yandan Huawei’nin P60 serisi dahil olmak üzere Mate 60 serisini de Mart ayında tanıtması bekleniyorKaynakça https://www.gizmochina.com/2023/01/28/p60-pro-renders-curved-screen-unique-camera/ https://www.gizmochina.com/2023/01/23/huawei-p60-pro-specs-leaked/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?