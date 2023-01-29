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    Huawei P60 Pro eşsiz kamera tasarımı ve yeni nesil işlemci ile görücüye çıktı

    Görünüşe göre Huawei P60 Pro, farklı bir tasarım ile birlikte bekleyenlerini şaşırtacak. Huawei’nin yeni amiral gemisinin ortaya çıkan yeni bilgileri eşsiz kamera tasarımını gözler önüne seriyor.
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    Huawei P60 Pro Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin yeni P60 ve P60 Pro telefonları artık oldukça yakın. Öte yandan Huawei P60 Pro’nun tasarım noktasında farklı bir cihaz olacağı söyleniyor. Ortaya çıkan Huawei P60 Pro görselleri ve kamera modülü de bu söylentileri doğrular nitelikte.

    Huawei P60 Pro yakında çıkıyor

    Huawei P60 serisi yine fotoğrafçılık noktasına odaklanacak ve çok sayıda yeni özellikler içerecek. Bununla birlikte P60 Pro’nun ortaya çıkan render görselleri şık bir tasarıma işaret ediyor. Kavisli ekran tasarımının yanında benzersiz bir kamera modülü görülüyor.

    Huawei P60 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçmiş sızıntılar, P60 Pro'nun arka tarafta 50MP Sony IMX888 sensörünü konumlandıracağını söylüyordu. Bunun yanında telefonun bu kamera bölmesinde ultra geniş açı için 50 MP Sony IMX858 sensörü ve 64 MP OmniVision OV64B telefoto sensörün olması bekleniyor. Huawei’nin kendi bünyesindeki XMAGE markasının da bu kameralarda yer aldığını görüyoruz.

    Bunlara ek olarak P60 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 2 yongasından gücünü alması bekleniyor. Ancak teknoloji kısıtlamalarının altında bunun asıl olacağı bilinmiyor. Aktarılanlara göre telefonda 120Hz yenileme hızına sahip 6.6 inçlik 1440p OLED ekranın yer alacağı ve 5000 mAh pil ile destekleneceği belirtiliyor. Öte yandan Huawei’nin P60 serisi dahil olmak üzere Mate 60 serisini de Mart ayında tanıtması bekleniyor

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/01/28/p60-pro-renders-curved-screen-unique-camera/ https://www.gizmochina.com/2023/01/23/huawei-p60-pro-specs-leaked/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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