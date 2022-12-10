Huawei P60 ve Mate 60 serisi gücünü Qualcomm'un işlemcilerinden alacak. P60 ailesine Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) yardımcı olacak. Bu akıllı telefon ailesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir. Mate 60 ailesinde ise Snapdragon 8 Gen 2 (4G) bulunacak.

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Huawei P60 ve Mate 60 serisi için başka neler söylendi?

Sızdırdığı bilgilerle tanınan ve Twitter'da 16 bin 500 kişinin takip ettiği @RODENT950 isimli bir kullanıcı Mate 60 serisinin SM8525 model numarasına sahip olacağını ve Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacağını ancak yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulmayacağını iddia etti.

Huawei P60'ın Mate 50 serisinde tanıtılan değişken diyaframlı bir lens ile taçlandırılacağı öğrenildi. Kendisinde 64 MP telefoto sensör görebiliriz. Bu cihazın ön tarafında ise hap şeklindeki bir oyuğa takılabilen iki adet özçekim (selfie) kamerası yer alabilir.

İddia sahibine göre arka tarafta da ikiz dairesel kamera modüllerini göreceğiz. Bu iki modülden birinde 2 adet sensör bulunacak ve bu sensörlerin boyutu büyük olacak. Diğer modül ise bir LED flaşına ve bir kameraya ev sahipliği yapacak.

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Huawei P60 ve Mate 60 serisi için ilk bilgiler sızdırıldı