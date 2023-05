Titanyum kasalı Huawei Watch 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Huawei akıllı saatleri, aylarca süren spekülasyon ve sızıntıların ardından Münih’te gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Huawei Watch 4 serisi özellikleri

Huawei Watch 4 Pro, havacılık sınıfı titanyum kasasıyla şık görünen eşsiz safir cam ekrana sahip. 48mm kasa, normal titanyumdan üç kata daha güçlü, iki kat daha sert olan TC4 titanyum alaşımdan yapılmış. Saatin ekran gövde oranı %5.3 daha yüksek, çerçeveler de %16.5 oranında daraltılmış.

Düz Watch 4 modeli, 46mm paslanmaz çelik kasaya sahip. Her iki saat te her zaman açık ekran (always on display) işlevine ve birçok yeni gezegen saat yüzü seçeneğine sahip, 50 metre suya dayanıklı.

Huawei Watch 4 serisi, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor ve solunum kontrolü teknolojisiyle donatılmış. Kullanıcının kalp atış hızı, SpO2 kandaki oksijen oranı, EKG, cilt sıcaklığı, atardamar sertliği, stres ölçümü gibi sağlık verileri tek bir noktada gösteriliyor. Saat, tek dokunuşla acil durum bildirimi gönderen yepyeni düşme algılama özelliği ile geliyor.

Watch 4 Pro, eSIM ve yerleşik GPS aracılığıyla LTE bağlantısının avantajlarını sunuyor. Pil ömrü açısından, Watch 4, tipik kullanımda 3 günü çıkarırken; Watch 4 Pro, 4.5 güne kadar dayanıyor. Güç tasarruf moduyla, Watch 4, 14 güne kadar, Pro model 21 güne kadar dayanabiliyor.

Huawei Watch 4 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch 4 Pro fiyatı, titanyum kayış seçildiğinde 699 euro, deri kayış seçildiğinde 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euro. Huawei’nin yeni akıllı saatleri 8 Haziran’da ön satışa çıkacak, 22 Haziranda’da küresel pazarda satışa sunulacak.

