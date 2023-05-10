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    Titanyum kasalı Huawei Watch 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

    Huawei, Münih'te düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saatlerini tanıttı. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, yeni sağlık takibi özellikleri ve daha büyük batarya ile geliyor.
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    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Huawei akıllı saatleri, aylarca süren spekülasyon ve sızıntıların ardından Münih’te gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Huawei Watch 4 serisi özellikleri

    Huawei Watch 4 Pro, havacılık sınıfı titanyum kasasıyla şık görünen eşsiz safir cam ekrana sahip. 48mm kasa, normal titanyumdan üç kata daha güçlü, iki kat daha sert olan TC4 titanyum alaşımdan yapılmış. Saatin ekran gövde oranı %5.3 daha yüksek, çerçeveler de %16.5 oranında daraltılmış.

    Düz Watch 4 modeli, 46mm paslanmaz çelik kasaya sahip. Her iki saat te her zaman açık ekran (always on display) işlevine ve birçok yeni gezegen saat yüzü seçeneğine sahip, 50 metre suya dayanıklı.

    Huawei Watch 4 serisi, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor ve solunum kontrolü teknolojisiyle donatılmış. Kullanıcının kalp atış hızı, SpO2 kandaki oksijen oranı, EKG, cilt sıcaklığı, atardamar sertliği, stres ölçümü gibi sağlık verileri tek bir noktada gösteriliyor. Saat, tek dokunuşla acil durum bildirimi gönderen yepyeni düşme algılama özelliği ile geliyor.

    Watch 4 Pro, eSIM ve yerleşik GPS aracılığıyla LTE bağlantısının avantajlarını sunuyor. Pil ömrü açısından, Watch 4, tipik kullanımda 3 günü çıkarırken; Watch 4 Pro, 4.5 güne kadar dayanıyor. Güç tasarruf moduyla, Watch 4, 14 güne kadar, Pro model 21 güne kadar dayanabiliyor.

    Huawei Watch 4 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    ​​Huawei Watch 4 fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch 4 Pro fiyatı, titanyum kayış seçildiğinde 699 euro, deri kayış seçildiğinde 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euro. Huawei’nin yeni akıllı saatleri 8 Haziran’da ön satışa çıkacak, 22 Haziranda’da küresel pazarda satışa sunulacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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