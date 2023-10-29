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    Anlık Bildirim

    HyperOS güncellemesi alacak iki Poco telefon ortaya çıktı

    Xiaomi, yakın zamanda yeni işletim sistemi HyperOS'i tanıttı. HyperOS güncellemesini alacak iki Poco telefon güvenilir kaynaklardan onaylandı.                   
    xiaomi hyperos güncellemesi alacak poco f5 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni kullanıcı arayüzü HyperOS, Poco F5 ve F5 Pro modellerine geliyor. Bu, iki akıllı telefon için HyperOS testleri başladı.

    HyperOS güncellemesini alacak Poco F5 5G modeli, OS1.0.0.1.UMRMIXM yazılım sürümünü içerecek. Poco F5 Pro modeli de OS1.0.0.3.UMNMIXM (global sürüm) ve OS1.0.0.3.UMNEUXM (Avrupa’da çıkan model) yazılım sürümünü içerecek.

    HyperOS, Xiaomi’nin MIUI arayüzünden daha ufak boyutlu ve performanslı odaklı olacak şekilde tasarlanmış yeni işletim sistemi. Daha özelleştirilebilir ve daha kullanıcı dostu arayüz, birden fazla cihaz arasında kesintisiz bağlantı sunuyor.

    HyperOS ne zaman yayınlanacak?

    Xiaomi, HyperOS güncellemesini alacak cihazların yol haritasını duyurdu. Güncelleme ilk olarak Çin’deki Xiaomi ve Redmi cihazlara sunulacak ardından 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren uluslararası cihazlar için ilk toplu sürüm yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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