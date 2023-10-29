Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni kullanıcı arayüzü HyperOS, Poco F5 ve F5 Pro modellerine geliyor. Bu, iki akıllı telefon için HyperOS testleri başladı.

Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı 2 gün önce eklendi

HyperOS güncellemesini alacak Poco F5 5G modeli, OS1.0.0.1.UMRMIXM yazılım sürümünü içerecek. Poco F5 Pro modeli de OS1.0.0.3.UMNMIXM (global sürüm) ve OS1.0.0.3.UMNEUXM (Avrupa’da çıkan model) yazılım sürümünü içerecek.

HyperOS, Xiaomi’nin MIUI arayüzünden daha ufak boyutlu ve performanslı odaklı olacak şekilde tasarlanmış yeni işletim sistemi. Daha özelleştirilebilir ve daha kullanıcı dostu arayüz, birden fazla cihaz arasında kesintisiz bağlantı sunuyor.

HyperOS ne zaman yayınlanacak?

Xiaomi, HyperOS güncellemesini alacak cihazların yol haritasını duyurdu. Güncelleme ilk olarak Çin’deki Xiaomi ve Redmi cihazlara sunulacak ardından 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren uluslararası cihazlar için ilk toplu sürüm yayınlanacak.

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HyperOS güncellemesi alacak iki Poco telefon ortaya çıktı