HyperOS güncellemesi alacak iki Poco telefon ortaya çıktı

HyperOS güncellemesini alacak Poco F5 5G modeli, OS1.0.0.1.UMRMIXM yazılım sürümünü içerecek. Poco F5 Pro modeli de OS1.0.0.3.UMNMIXM (global sürüm) ve OS1.0.0.3.UMNEUXM (Avrupa’da çıkan model) yazılım sürümünü içerecek.
HyperOS, Xiaomi’nin MIUI arayüzünden daha ufak boyutlu ve performanslı odaklı olacak şekilde tasarlanmış yeni işletim sistemi. Daha özelleştirilebilir ve daha kullanıcı dostu arayüz, birden fazla cihaz arasında kesintisiz bağlantı sunuyor.
HyperOS ne zaman yayınlanacak?
Xiaomi, HyperOS güncellemesini alacak cihazların yol haritasını duyurdu. Güncelleme ilk olarak Çin’deki Xiaomi ve Redmi cihazlara sunulacak ardından 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren uluslararası cihazlar için ilk toplu sürüm yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.