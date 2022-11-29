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    Hyundai, kuracağı üç pil fabrikası ile bağımlılığını azaltmayı hedefliyor

    Hyundai, elektrikli otomobillerinde pile olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu bağlamda Hyundai, LG Energy Solution ve SK On ile birlikte üç yeni pil fabrikası kurmayı planlıyor.
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    Hyundai, kuracağı üç pil fabrikası ile bağımlılığını azaltacak Tam Boyutta Gör
    Dev otomobil üreticileri ABD’nin sunmuş olduğu elektrikli otomobil teşviklerinden yararlanmak için ülkedeki faaliyetlerini artırmaya devam ediyor. Hyundai ve dolaylı olarak Kia, ABD’nin Georgia eyaletinde kurulacak yeni fabrikalar sayesinde federal elektrikli araç vergi kredisine hak kazanacak.

    Hyundai bir süre önce Georgia, Savannah yakınlarında 5 milyar dolarlık bir elektrikli otomobil fabrikasının temellerini attı. Firma şimdi ise yılda toplam 90 GWh kapasiteli üç yeni pil fabrikası inşa etmek için SK On ve LG Energy Solution ile ortaklık kuracak.

    Hyundai, pile bağlılığı düşürüyor

    Hyundai, kuracağı üç pil fabrikası ile bağımlılığını azaltacak Tam Boyutta Gör
    Hyundai, otomobil fabrikasının yakınında LG Energy Solution ile birlikte her biri yıllık 35 GWh kapasiteli iki ortak girişim pil tesisi kuracak. Bu fabrikalardaki pil malzemelerinin yüzde 40’ı ve bileşenlerinin de yüzde 50’si ABD’den veya ABD ile serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden tedarik edilecek. Yüzdeler önümüzdeki 4 yıl içinde 2027'ye kadar %80'e yükselecek. LG Energy Solution (LGES), aynı zamanda General Motors'un da ana pil tedarikçisi konumunda.

    Öte yandan Hyundai ve SK On kuracağı üçüncü pil fabrikası ise 2 milyar dolara inşa edilecek ve 2026 yılının ilk çeyreğinde üretime geçecek. Bu kurulum yıllık 20 GWh kapasiteye sahip olacak. Hyundai ve Kia, IONIQ 5 ve IONIQ 6 da dahil olmak üzere elektrikli araçlarının çoğu için SK On'un kese tipi pil hücrelerini kullanıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 2 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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