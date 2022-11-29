Hyundai, kuracağı üç pil fabrikası ile bağımlılığını azaltmayı hedefliyor

Hyundai bir süre önce Georgia, Savannah yakınlarında 5 milyar dolarlık bir elektrikli otomobil fabrikasının temellerini attı. Firma şimdi ise yılda toplam 90 GWh kapasiteli üç yeni pil fabrikası inşa etmek için SK On ve LG Energy Solution ile ortaklık kuracak.
Hyundai, pile bağlılığı düşürüyor
Öte yandan Hyundai ve SK On kuracağı üçüncü pil fabrikası ise 2 milyar dolara inşa edilecek ve 2026 yılının ilk çeyreğinde üretime geçecek. Bu kurulum yıllık 20 GWh kapasiteye sahip olacak. Hyundai ve Kia, IONIQ 5 ve IONIQ 6 da dahil olmak üzere elektrikli araçlarının çoğu için SK On'un kese tipi pil hücrelerini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam