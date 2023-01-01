Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, Norveç’te tamamen elektrikli araç satışına başladı

    Norveç’in elektrikli otomobil dönüşümü tüm hızıyla devam ederken üreticiler de bu hıza ayak uyduruyor. Hyundai, yaptığı açıklamada ülkede artık sadece tamamen elektrikli araç satacağını duyurdu.
    Oy Ver
    Hyundai, Norveç’te tamamen elektrikli araç satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Norveç’te bugünlerde ülkedeki neredeyse satılan tüm araçlarda bir fiş bulunuyor ve içten yanmalı motorlu araçlar piyasanın yalnızca yüzde birkaçını oluşturuyor. Benzinle çalışan araçların düşüşü o kadar sert oldu ki, Norveç'in gazlı araç satışlarını 2025 yılına kadar bitirme hedefine çok daha erkenden ulaşılacağı düşünülüyor. Bu değişim hızına ayak uyduran ilk geleneksel otomobil üreticisi ise Hyundai oldu.

    Hyundai, sadece elektrikli araç satacak

    Hyundai, Norveç’te tamamen elektrikli araç satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Hyundai bundan böyle Norveç’te artık sadece tamamen elektrikli otomobiller satacak. Bu karar hibrit araçları da kapsıyor. Şirket zaten ülkede 2020’den itibaren içten yanma motorlu araç satışını bırakmış ve tam elektrikli ya da hibrit satışlar yapmaya başlamıştı. Şimdi sadece tam elektrikli araçları satacak.

    Hyundai’nin Norveç CEO’su Thomas Rosvold yaptığı açıklamada, “Model portföyümüze büyük inancımız var ve artık tamamen yeni IONIQ 6'yı piyasaya sürdüğümüze göre, Norveç pazarında yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

    Bu plug-in hibritler, Hyundai'nin 2022'deki satışlarının %7'sini temsil ediyordu ve elektrikli otomobiller, son yıllarda sürekli olarak Hyundai'nin Norveç satışlarının %90'ından fazlasını oluşturuyor. Öte yandan Norveç, Hyundai'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satacağı ilk pazar. VW’de 2024’ten itibaren ülkede sadece elektrikli araç satmaya başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız