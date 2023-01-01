Tam Boyutta Gör Norveç’te bugünlerde ülkedeki neredeyse satılan tüm araçlarda bir fiş bulunuyor ve içten yanmalı motorlu araçlar piyasanın yalnızca yüzde birkaçını oluşturuyor. Benzinle çalışan araçların düşüşü o kadar sert oldu ki, Norveç'in gazlı araç satışlarını 2025 yılına kadar bitirme hedefine çok daha erkenden ulaşılacağı düşünülüyor. Bu değişim hızına ayak uyduran ilk geleneksel otomobil üreticisi ise Hyundai oldu.

Hyundai, sadece elektrikli araç satacak

Tam Boyutta Gör Hyundai bundan böyle Norveç’te artık sadece tamamen elektrikli otomobiller satacak. Bu karar hibrit araçları da kapsıyor. Şirket zaten ülkede 2020’den itibaren içten yanma motorlu araç satışını bırakmış ve tam elektrikli ya da hibrit satışlar yapmaya başlamıştı. Şimdi sadece tam elektrikli araçları satacak.

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Hyundai’nin Norveç CEO’su Thomas Rosvold yaptığı açıklamada, “Model portföyümüze büyük inancımız var ve artık tamamen yeni IONIQ 6'yı piyasaya sürdüğümüze göre, Norveç pazarında yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Bu plug-in hibritler, Hyundai'nin 2022'deki satışlarının %7'sini temsil ediyordu ve elektrikli otomobiller, son yıllarda sürekli olarak Hyundai'nin Norveç satışlarının %90'ından fazlasını oluşturuyor. Öte yandan Norveç, Hyundai'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satacağı ilk pazar. VW’de 2024’ten itibaren ülkede sadece elektrikli araç satmaya başlayacak.

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Hyundai, Norveç’te tamamen elektrikli araç satışına başladı