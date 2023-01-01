Hyundai, Norveç’te tamamen elektrikli araç satışına başladı

Hyundai, sadece elektrikli araç satacak
Hyundai’nin Norveç CEO’su Thomas Rosvold yaptığı açıklamada, “Model portföyümüze büyük inancımız var ve artık tamamen yeni IONIQ 6'yı piyasaya sürdüğümüze göre, Norveç pazarında yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.
Bu plug-in hibritler, Hyundai'nin 2022'deki satışlarının %7'sini temsil ediyordu ve elektrikli otomobiller, son yıllarda sürekli olarak Hyundai'nin Norveç satışlarının %90'ından fazlasını oluşturuyor. Öte yandan Norveç, Hyundai'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satacağı ilk pazar. VW’de 2024’ten itibaren ülkede sadece elektrikli araç satmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d