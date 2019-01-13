iPhone 11 serisinde Samsung ve MediaTek modemlerine de yer verilebilir

Apple’ın patentlerine olması gerekenden fazla fiyat verdiği iddiasıyla Qualcomm ile başladığı hukuk mücadelesi büyük bir yeniden dönüşüme sebep oldu. Apple 2017 yılında kullandığı modemlerin bir kısmını Intel’den tedarik ederken 2018 yılında ise tamamen Intel’e yöneldi.

Project Antique yaklaşımı

Qualcomm’un önce patent ihlali davası açtığı ve sonrasında Apple’ın iletişim teknolojilerini çalarak Intel’e verdiğini iddia etmesine neden olan bu dönüşüm Apple’ın da farklı arayışlara itiyor. Firma sadece Intel’e bağlı kalmak niyetinde değil. Ayrıca Bkz. "Evga Z390 Dark anakart modeli ilk kez yan tarafta 24-pinli ve 8-pinli güç bağlantısı sunuyor"

Qualcomm’un ABD ticaret komisyonu ile olan davasında tanık olarak dinlenen Apple tedarik zinciri yöneticisi Tony Blevins önemli noktalara değindi. Blevins firma olarak Project Antique yaklaşımını benimsediklerini ve asla tek bir tedarikçiye bağlı kalmamaya çalıştıklarını aktardı.

Qualcomm ve Intel paylaşımının bu nedenle ortaya çıktığını ifade eden Blevins aynı şekilde sadece Intel’den modem tedariği yapmak istemediklerini vurguladı. Bu bakımdan firma Samsung ve MediaTek modemlerini de değerlendiriyor.

Böylece yeni nesil iPhone modellerinde 3 farklı üreticinin imzasını taşıyan modeller görebiliriz. Elbette bu bir ihtimal zira yapılan testlerin sonrasında sadece Samsung veya MediaTek’ten birisinde de karar kılınabilir.

Tedariğin paylaştırılacak olması elbette işlemci dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Apple’a modem yetiştirebilmek için 14nm üretim bantlarının büyük kısmını kapatan Intel, işlemci üretiminde yetersizlikler yaşıyordu. Yükünü paylaştırdığı takdirde 14nm sürecindeki işlemcilerin daha yüksek hacimlerde üretime ulaştığını görebiliriz. Bu da piyasayı rahatlatacaktır.