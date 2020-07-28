İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında

Tam Boyutta Gör

Tam kablosuz kulaklık sınıfı bugün hiç olmadığı kadar büyük ilgi görüyor ve küçük büyük sayısız üretici pastadan pay kapabilmek için yarışıyor. Bu sayede ilginç kulaklık konseptleri ortaya çıkıyor.

Telefona entegre kulaklık

Yakın zamanda akıllı bileklik kapağının altına veya yanlarına saklanabilen tam kablosuz kulaklık ürünleri görmüştük. Xiaomi bu konsepti bir adım daha ileri götürüyor ve akıllı telefonların içerisine kulaklığı entegre ediyor.

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Firmanın global patent ofisine yaptığı yeni bir başvuru bu konsepti ortaya çıkardı. Xiaomi telefona gizlenen ekran kalemi mantığından yola çıkmış ve üst kısma iki adet kablosuz kulaklık entegre etmeyi düşünmüş.

Aynı ekran kalemi gibi kulaklık üst kısımdan çıkarılıyor ve sürücü kısmı yana doğru kıvrılıyor. İş bittiğinde ise sürücü kısmı yukarı kıvrılıyor ve kulaklık yeniden yuvasına oturtuluyor. Haliyle bunun için üst kısımda iki boş yuva yer alıyor ancak yine de telefonun çerçevesiz bir yapıda tutulduğu görülüyor.

Tam kablosuz kulaklık sınıfında bu önemli bir yenilik zira şu sıralar alıştığımız kulağa doğru bombe veren geleneksel sürücü tasarımı ortadan kalkacak. Elbette tüketici tarafında nasıl kabul görür veya sadece proje olarak mı kalır bunu yakın dönemde göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2020/07/28/xiaomi-smartphone-built-in-wireless-earphones/

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