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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında

    Xiaomi yaptığı yeni bir patent başvurusunda; tam kablosuz kulaklıkları akıllı telefonlara entegre etmeyi planlıyor. Konsept ekran kalemi yuvasına oldukça benziyor.
    3 sa.
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    Cep Tel...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında
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    Tam kablosuz kulaklık sınıfı bugün hiç olmadığı kadar büyük ilgi görüyor ve küçük büyük sayısız üretici pastadan pay kapabilmek için yarışıyor. Bu sayede ilginç kulaklık konseptleri ortaya çıkıyor.

    Telefona entegre kulaklık

    Yakın zamanda akıllı bileklik kapağının altına veya yanlarına saklanabilen tam kablosuz kulaklık ürünleri görmüştük. Xiaomi bu konsepti bir adım daha ileri götürüyor ve akıllı telefonların içerisine kulaklığı entegre ediyor.

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    Firmanın global patent ofisine yaptığı yeni bir başvuru bu konsepti ortaya çıkardı. Xiaomi telefona gizlenen ekran kalemi mantığından yola çıkmış ve üst kısma iki adet kablosuz kulaklık entegre etmeyi düşünmüş.

    Aynı ekran kalemi gibi kulaklık üst kısımdan çıkarılıyor ve sürücü kısmı yana doğru kıvrılıyor. İş bittiğinde ise sürücü kısmı yukarı kıvrılıyor ve kulaklık yeniden yuvasına oturtuluyor. Haliyle bunun için üst kısımda iki boş yuva yer alıyor ancak yine de telefonun çerçevesiz bir yapıda tutulduğu görülüyor.

    Tam kablosuz kulaklık sınıfında bu önemli bir yenilik zira şu sıralar alıştığımız kulağa doğru bombe veren geleneksel sürücü tasarımı ortadan kalkacak. Elbette tüketici tarafında nasıl kabul görür veya sadece proje olarak mı kalır bunu yakın dönemde göreceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/28/xiaomi-smartphone-built-in-wireless-earphones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 3 sa. en beğenilen
    yer yok idye adamlar jak girişini çıkarıyor birde içine kulaklık mı sokacak telefonun. hiç sanmıyorum
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Bence asıl yoğunlaşmaları gereken konu pil konusu.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    denile 1 sa.
    Kulaklıklara standart gelmesi zor olacağı için pek iyi olacak gibi görünmüyor.
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    ehmet04 1 sa.
    Servo phone 'nin zaten var böyle telefonları
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    th9 2 sa. yeni yorumcu
    saçma
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    tobepeople 2 sa. (düzenlendi)
    Bence tutmaz bu: Ben hiçbir zaman aynı telefon ile aynı telefon kulaklığını kullanmadım(en azından kablosuz olarak); çünkü ikisini birden, gerçekten iyi yapabilen ve F/P ürününe henüz denk gelmedim! Ayrıca bayramdan sonra yine Korona yüzünden millet eve kapatılacak diye düşünüyorum! Bu yüzden bizde tutmaz bunlar : TL değer kaybediyor Dolar ve Euro ise değer kazanıyor. Ben kendi adıma konuşuyorum; batarya el verirse 5 yıl telefon değiştirmeyi düşünmüyorum, Mi 8 kullanıcı olarak! Bu arada ben Mi 8'den sonra Xiaomi de F/P ürünü değil en azından bu ülkede yaşayanlar için! 2018’de 170.70 TL kayıt ücreti ödemiş almıştım o zamanlar; şuan da vergisi de kayıt ücreti de uçtu ülke içerisinde de fiyatlar epey coştu , artık bu ülkede sıfır hiçbir telefon alınmaz!(İkinci elleri de sıfır fiyatına yakın olduğundan onların da satılacağını sanmıyorum)
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    WmGMD (.. ..) 2 sa. tobepeople
    Batarya alır takarsiniz hocam dert etmeyin. Kolay bir işlem zaten eliniz de yatkinsa. Ben fikri beğendim bu arada. Sırf kutu taşımak istemediğim için uzak duruyordum bunlardan. Telefonda olsa güzel olur ama kalite önemli bir kaç secenek sunulmalı yada kz gibi firmalarla iş birliğine gidilip telefona uygun model urettirilmeli diye düşünüyorum.
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    akyurt (umıt akyurt) 2 sa.
    Hijyen tarafınıda düşünüyorlar mı acabaç.
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    Bay Robot ( tunc) 2 sa. (düzenlendi)
    Olmadı gereken zaten kutudan kablosuz kulaklık çıkmasıydı kablolu kulaklıkların kaldırılması değil.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Bence asıl yoğunlaşmaları gereken konu pil konusu.
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    avtheree (Ali ) 2 sa.
    Kalın bir telefon olması kaçınılmaz olacaktır.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 sa.
    Onun yerine kulaklığın şarj cihazını telefona takılabilecek tarzda yapsalar daha iyi sanki

    İsteyen telefonunun üstünde dolaştırır, isteyen yapmaz
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 2 sa. darkhair
    Kulaklıklar telefondan şarj olacaklardır, harici bir şarj aletine gerek yok, telefonun şarj aleti ile telefonu şarj ederken kulaklık da şarj olur.
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    Dediğimdedik 3 sa. yeni yorumcu
    Güzel göründü gözüme
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