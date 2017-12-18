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İlk yerli güneş enerji paneli üretim tesisinin temeli bu hafta atılıyor

Ülkemizde ilk entegre güneş enerjisi paneli üretimi yapacak olan fabrikanın temeli atılıyor. En erken bir yıl içerisinde panel üretiminin başlaması hedefleniyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda güneş enerjisi konusunda önemli atılımlar yapılan ülkemizde ilk yerli entegre güneş enerjisi paneli üretim tesisinin temelleri bu hafta atılıyor. Önemli projenin temel atma törenine üst düzey katılım olacak.

Büyük enerji maratonu başlıyor

Ankara Başkent OSB içerisinde inşa edilecek olan üretim tesisi aslında Konya Karapınar ilçesinde kurulacak 1000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ile bağlantılı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında hayata geçirilecek olan santral 1.7 milyar kilovat saat elektrik üretimini gerçekleştirebilecek. Bu da 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması anlamını taşıyor. Üretilen elektrik ise 15 yıl boyunca devlete satılacak.

Bir süre önce yapılan ihaleyi Kalyon-Hanwha ortaklığı kWh başına 7 cent teklif sunarak kazanmıştı. Toplamda 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılması öngörülen tesiste kullanılacak güneş panellerinin yerli üretim olması gerekiyor. Bunun için 18 ay içerisinde yıllık 500 MW kapasiteli bir panel fabrikası kurulması şart. Yer tahsisi ise devlet tarafından yapılıyor.

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Kalyon-Hanwha ortaklığı ihale sonrasında fabrikanın kurulması için de çalışmalara başlamıştı. Yer tahsisi ve projelerin tamamlanmasının ardından sıra temel atmaya geldi. Hafta içerisinde Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı törenle fabrikanın temelleri atılacak.

Fabrikada toplam 1000 kişiye istihdam sağlanacağı belirtiliyor. Fabrikanın tamamlanıp ilk panelin bantlardan çıktığı tahmini tarih ise Aralık 2018 olacak. Normalde ortaklığın 18 aylık bir süresi var ancak yatırımın karşılığını alabilmek adına hızlı olmak önemli. Konya’daki santralin tamamlanması için 36 aylık bir süre öngörülüyor. Yani yaklaşık 4 yıl sonra devlete ilk elektrik üretimi yapılmış olacak. Bu bakımdan ne kadar kısa sürede tamamlanırsa devlete o kadar erken elektrik satışı başlayacak.

Diğer taraftan fabrikada üretilecek panellerin santral tamamlandıktan sonra ne olacağı merak konusu. Son kullanıcı tarafında da bu tür panellere artan bir ilgi var ve iç pazarda rahatlıkla satış yapılabilir. Kaynaklar Hanwha’nın teknolojilerini çok fazla dağıtmak istemediğini ve şimdilik sadece projelere yönelik olarak üretim yapmayı düşündüğünü belirtiyor.

 

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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Ülkemizin yüzölçümününü değerlendirmenin en güzel yollarından biri. Sırf yerleri olmadığı için güneş paneli kuramayan ülkeler var.
1 Yanıt Yanıtla +14
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seglopsi 1 yıl
bir fizikçi olarak; yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyisi ve çevreci olanı rüzgar türbinleridir. 3 tarafı deniz olan, rüzgar alan, denizin ortasına da kurulabilecek sistemle yer dahi işgal etmeyecek bir coğrafi avantaja sahipken bu tip üretiminde çevreye kimyasal olarak zarar veren sistemlere yatırım yapmak oldukça saçma geliyor bana.

elektrik motoru üretimi çok çok basit ve maliyetsiz.

bence bu fabikaya harcanacak para, teşvik, taviz, rant(ne diyorsanız) ile yarıiletken teknolojisi araştırımalı.
bir fizikçi olarak; yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyisi ve çevreci olanı rüzgar türbinleridir. 3 tarafı deniz olan, rüzgar alan, denizin ortasına da k...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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tom wong 1 yıl
üretim dedikleri büyük bir ihtimalle montaj dır.Işığı elektriğe döndüren diyotlar yurt dışından gelir burda panel haline getirilir.Keşke o diyotları burda üreten fabrika kurulsa.
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TELESCOPE 1 yıl
Hayırlı olsun,çok geç kalınmış bir hamle,dünyada bunun örnekleri pek çok ve adamlar erkenden çözmüşler olayı ülkemiz için uygun ve isabetli olur tekrar hayırlı olsun diyorum.
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ahnksqualt 1 yıl
16 aralık cumartesi günü Türkiye elektrik üretiminin %13,95'i tüketimin ise %14,04'ü rüzgar santralleri ile karşılandı.
Aynı tarihte;
Güneş %0,30
Biyogaz %0,73
Jeotermal%2,18
Rüzgar%13,95
Hidroelektirik %19,19

bunlar yenilenebilir enerji ile elde edilenler geriye kalan kısın fosil.

Çeşitlilik mevcut ama toplam üretim-tüketim içindeki yenilenebilir enerji miktarı ülkemiz gibi bir değer için az görünüyor.

Fakat mevcut durumda yeni projelerin olduğunu ve ileride daha verimli sistemlerin yer almasıyla ve toplum olarak bilinçlendiğimiz de bu oranlar umarım % 50 değerli bulacağız.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Kalyon cb nin şirketi bu arada
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pCkOpAtuS 1 yıl
1 milyar dolarlık Güneş enerji paneli yatırımı yapılıyor yine İSTEMEZÜK. PESSSS ARTIK PESSSS
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El_domingo 1 yıl
Enerji uretimi çeşitlendirilmeli hem ruzgar hen gunes hemde nukleer santraller olmalı zira gunes ve ruzgar dan devamlı yeteri kadar uretim yapamaya bilirsin..bunu dısında fabrika sadece proje için kuruluyor gibi bir marka olup yurtiçinede dısınıda satıs yapılsa daha fazla katkı saglardı..proje bittimi fabrikayı kapatıp gideceklermi acaba..??yada muhtemelen yeni proje ler verin demeyemi getirecekler bir hitimal daha var başka proje sozunleri verilmişde olabilir.
Bu arada bu tur fabrikaların yanında kesinlikle okullar kurulmalı hem fabirkanların ihtiyaçları karsışanır hemde nitelikli eleman yetiştirilir..
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seglopsi 1 yıl
bir fizikçi olarak; yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyisi ve çevreci olanı rüzgar türbinleridir. 3 tarafı deniz olan, rüzgar alan, denizin ortasına da kurulabilecek sistemle yer dahi işgal etmeyecek bir coğrafi avantaja sahipken bu tip üretiminde çevreye kimyasal olarak zarar veren sistemlere yatırım yapmak oldukça saçma geliyor bana.

elektrik motoru üretimi çok çok basit ve maliyetsiz.

bence bu fabikaya harcanacak para, teşvik, taviz, rant(ne diyorsanız) ile yarıiletken teknolojisi araştırımalı.
1 Yanıt Yanıtla +11
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edi_büdü 1 yıl seglopsi
seglopsi
bir fizikçi olarak; yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyisi ve çevreci olanı rüzgar türbinleridir. 3 tarafı deniz olan, rüzgar alan, denizin ortasına da kurulabilecek sistemle yer dahi işgal etmeyecek bir coğrafi avantaja sahipken bu tip üretiminde çevreye kimyasal olarak zarar veren sistemlere yatırım yapmak oldukça saçma geliyor bana.

elektrik motoru üretimi çok çok basit ve maliyetsiz.

bence bu fabikaya harcanacak para, teşvik, taviz, rant(ne diyorsanız) ile yarıiletken teknolojisi araştırımalı.

Eğer rüzgar enerjisi aküler ile depolanacaksa çok da çevreci olmayacaktir. Eğer direk tüketim soz konusu ise farklı dusunulebilinir. Eğer işin içine pil giriyorsa kimyasal üretim süreci nde ve sonraki geridonusum süreci pekte çevreci olmayacaktir. Bu tarz enerji konularında pillerin çevresel etkileri ne boyutta bilmiyorum ama hep göz ardı ediliyor. Ve bahsedilmiyor.Bence göz ardı edilebilir bişey değil.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi hayırlı olsun,inşallah dahada artar.
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sonofmana 1 yıl
Buna harcanacak parayla güneş enerji paneli tesisi açılsaydı ya!
Her şeyi geriden takip ediyoruz.
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Bukalemun 1 yıl sonofmana
sonofmana
Buna harcanacak parayla güneş enerji paneli tesisi açılsaydı ya!
Her şeyi geriden takip ediyoruz.

Yıkılmıyor


Yapılıyor


Boş verin siyaset ! Geri kalmışlığı !


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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Ülkemizin yüzölçümününü değerlendirmenin en güzel yollarından biri. Sırf yerleri olmadığı için güneş paneli kuramayan ülkeler var.
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kadirirdem 1 yıl Tugrul_512bit
Katılıyorum.
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