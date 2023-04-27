Türkiye çip üretimine başlıyor: Ne, nasıl ve hangi teknolojiyle üretilecek?

Tam Boyutta Gör Çip krizinin etkileri sürerken dünyanın en gelen ekonomileri tedarik zincirini güvence altına alabilmek için çok ciddi programları yürürlüğe aldı. ABD’de ki CHIPS yasası ve ardından gelen AB Çip Yasası ile iki önemli bölge yarı iletken, yonga ve çip üretimi için teşvik ve yatırım paketlerini duyurdu. Şimdi ise Çip Üretim Tesisi Yatırımı Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 12 ay içinde Türkiye’de ilk defa 65 nanometre çiplerin üretileceğini söyledi. Kurulacak tesiste Katar ile iş birliği yapılacak.

Türkiye için kritik öneme sahip

Kısa bir süre önce TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" kuluçka merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, çok önemli açıklamalarda bulundu. Varank, ülkenin geleceğine yönelik teknoloji ve altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiği, an itibariyle birbirinden değerli iki stratejik adım attıklarını, birincisinin; son zamanlarda dünyada tüm tedarik zinciri süreçlerini sekteye uğratan çip üretimiyle alakalı olduğunu aktardı.

Tam Boyutta Gör Varank, TÜBİTAK'ın yeni Çip Üretim Tesisi'nin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunun altını çizerken çip endüstrisinin küresel pazar büyüklüğünün 600 milyar dolara ulaştığın ve 2030 yılına kadar çip pazarı büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara yaklaşacağın söyledi. Bakan Varank, çip endüstrisinin milli güvenlik açısından da kritik öneme sahip olduğuna değinerek, özellikle gelişmiş ülkelerin çip endüstrisine yönelik yeni yol haritalarını birer birer açıkladığını ve bunları uygulamaya başladığını anlattı.

Bakan Varank, konuşmasında “Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak. Türkiye’yi kritik teknolojilerin üreticisi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Makineler Katar’dan

Tam Boyutta Gör Bakan Varank, Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi ve TÜBİTAK BİLGEM arasında sağlanan işbirliğiyle hayata geçirecekleri çip yatırımında üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan ve 30 milyon doları bulan makine ve ekipmanların, Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından temin edileceğini bildirdi. TÜBİTAK BİLGEM'in ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinelerin Katar'dan getirilerek kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacağının altı çizildi. TÜBİTAK Çip Üretim Tesisi’nde sadece üretim değil, aynı zamanda yarı iletkenlerin yerli ve milli imkanlarla tasarlanmasına da odaklanılacak.

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65mn üretim gerçekleştirilecek

Tam Boyutta Gör Türkiye esasında çip üretimi konusunda altyapısı olan bir ülke. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu konuya değinerek “1983 yılından itibaren YİTAK yani yarı iletken teknolojileri araştırma laboratuvarımız vasıtasıyla Türkiye’de bu yetkinlik var ve aynı zamanda ülkemizin belki sınırlı da olsa savunma sanayi ihtiyaçları için biz bunu 2010’lu yılların başından itibaren karşılayabilecek bir yetkinliğe ve altyapıya sahibiz.”

Aktarılanlara göre halihazırda Türkiye, 250 nanometre yetkinliğine sahipti. Kurulacak tesis ile bunun 65 nanometreye düşürülmesi sağlanacak. İlk ve asıl hedef bu olacak. 65nm üretim sağlandığında süreç içerisinde elde edilen “yetkinlik” geliştirmelere de aktarılacak. 65nm günümüzde 3nm ve hatta 2nm teknolojilerini kullandığımızda yetersiz gelebilir ancak sensör üretimi, savunma sanayi, sağlık vb. alanlarda “nanometre” çok fazla önem teşkil etmiyor. Zaten görünüşe göre hedef üretim alanları bu noktalar olacak.

Özet

TÜBİTAK Çip Üretim Tesisi, yerleşkede 2000 metrekare temiz alana sahip tesiste bir sene gibi bir sürede çip üretimine başlayacak. Çip Üretim Tesisinde, 65nm üretim hattının yanı sıra Ar-Ge ve ürün geliştirme fırsatı da olacak. Üretim tesisi, temiz odaların inşa edilmesi ve tesisin işletilmesinden TÜBİTAK BİLGEM sorumlu olacak.

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