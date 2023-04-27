Türkiye çip üretimine başlıyor: Ne, nasıl ve hangi teknolojiyle üretilecek?

Kısa bir süre önce TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" kuluçka merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, çok önemli açıklamalarda bulundu. Varank, ülkenin geleceğine yönelik teknoloji ve altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiği, an itibariyle birbirinden değerli iki stratejik adım attıklarını, birincisinin; son zamanlarda dünyada tüm tedarik zinciri süreçlerini sekteye uğratan çip üretimiyle alakalı olduğunu aktardı.
Bakan Varank, konuşmasında “Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak. Türkiye’yi kritik teknolojilerin üreticisi yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Makineler Katar’dan
65mn üretim gerçekleştirilecek
Aktarılanlara göre halihazırda Türkiye, 250 nanometre yetkinliğine sahipti. Kurulacak tesis ile bunun 65 nanometreye düşürülmesi sağlanacak. İlk ve asıl hedef bu olacak. 65nm üretim sağlandığında süreç içerisinde elde edilen “yetkinlik” geliştirmelere de aktarılacak. 65nm günümüzde 3nm ve hatta 2nm teknolojilerini kullandığımızda yetersiz gelebilir ancak sensör üretimi, savunma sanayi, sağlık vb. alanlarda “nanometre” çok fazla önem teşkil etmiyor. Zaten görünüşe göre hedef üretim alanları bu noktalar olacak.
Özet
TÜBİTAK Çip Üretim Tesisi, yerleşkede 2000 metrekare temiz alana sahip tesiste bir sene gibi bir sürede çip üretimine başlayacak. Çip Üretim Tesisinde, 65nm üretim hattının yanı sıra Ar-Ge ve ürün geliştirme fırsatı da olacak. Üretim tesisi, temiz odaların inşa edilmesi ve tesisin işletilmesinden TÜBİTAK BİLGEM sorumlu olacak.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”
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