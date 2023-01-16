Apple, İngiltere Premier Ligi yayın haklarını almaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Apple TV+, 2023 için büyük lig sezon paketine (MLS season pass) abone olma seçeneğiyle spor içeriğini daha da genişletti. Şirket, şimdi en çok izlenen liglerden birini platformuna dahil etmeye hazırlanıyor. İngiltere Premier Ligi maçları Apple’ın platformunda yayınlanabilir.

2022-2023 ligleri hangi kanalda izlenir? 5 ay önce eklendi

Apple, İngiltere Premier Ligi için yerel televizyon haklarını satın almaya hazırlanıyor. Yurt dışında Premier Lig’in Sky Sports ve BT Sport ile mevcut üç yıllık sözleşmesi 2025’te sona eriyor ancak sonraki dönem için maçların hangi platformda yayınlanacağına dair ihale süreci 2023 sonunda başlayacak. Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin teklif sunmasıyla 2025’te yayın haklarının fiyatının önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor.

Apple TV+ Türkiye’de hâlâ aktif değil, yurt dışında da aylık 7 dolar (7 gün ücretsiz deneme süresi) ücretlendiriliyor. Ülkemizde 2023 sezonu için İngiltere Premier Ligi maçları BeIN Sports kanallarında ve BeIN Sports Connect platformunda yayınlanıyor. Premier Lig maçları, ayrıca yakın zamanda yayın hayatına başlayan dijital platform TOD TV’de yayınlanıyor. TOD TV aylık paket 49 TL, sezonluk paket 8 taksitle aylık 24 TL olarak ücretlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

İngiltere Premier Ligi maçları Apple TV+'da yayınlanabilir