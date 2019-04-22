İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı

e-devlet olan sistem, Alexa ve Google Asistan ile erişilebilir hâle geldi. Bunun anlamı, İngiltere vatandaşıysanız vergi bilgileriniz ya da yasal süreçler hakkında bilgileri asistanınıza sesinizle sorarak öğrenebileceksiniz. İngiltere’de yeni başlatılan uygulamayla vatandaşlık verileri, yani ülkemizdeki karşılığıolan sistem,veile erişilebilir hâle geldi. Bunun anlamı, İngiltere vatandaşıysanız vergi bilgileriniz ya da yasal süreçler hakkında bilgileri asistanınıza sesinizle sorarak öğrenebileceksiniz.

Gov.uk uzantılı resmi web sitesinin her tarafında yer alan vatandaşlıkla ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri, bu yeni düzenlemeyle birlikte çok daha erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Bu sistemle ek olarak sitenin derinliklerinde kalan ve kimsenin girmekle uğraşmadığı bilgiler de çok daha rahat erişilebilir olacak. İngiltere,uzantılı resmi web sitesinin her tarafında yer alan vatandaşlıkla ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri, bu yeni düzenlemeyle birlikte çok daha erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Bu sistemle ek olarak sitenin derinliklerinde kalan ve kimsenin girmekle uğraşmadığı bilgiler de çok daha rahat erişilebilir olacak.

Sistem herhangi bir pürüz yaşanmadan çalışmaya bir süre devam ederse diğer ülkeler de benzer mekanizmaları kendilerine adapte edebilir.

Sizce büyük firmaların asistanlarına vatandaşlık verileri gibi hassas diyebileceğimiz bilgilerin verilmesi iyi bir gelişme mi yoksa bilgi yayıldığı sürece nasıl yayıldığı önemli değil midir?