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İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı

İngiltere'deki vatandaşlık bilgileri sunmada kullanılan platform Gov.uk artık bu bilgileri sanal asistanlar Alexa ve Google Asistan ile paylaşmaya başladı. Detaylar ve sorular haberde.
1 ay
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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İngiltere’de yeni başlatılan uygulamayla vatandaşlık verileri, yani ülkemizdeki karşılığı e-devlet olan sistem, Alexa ve Google Asistan ile erişilebilir hâle geldi. Bunun anlamı, İngiltere vatandaşıysanız vergi bilgileriniz ya da yasal süreçler hakkında bilgileri asistanınıza sesinizle sorarak öğrenebileceksiniz. 
İngiltere, Gov.uk uzantılı resmi web sitesinin her tarafında yer alan vatandaşlıkla ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri, bu yeni düzenlemeyle birlikte çok daha erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Bu sistemle ek olarak sitenin derinliklerinde kalan ve kimsenin girmekle uğraşmadığı bilgiler de çok daha rahat erişilebilir olacak.
Sistem herhangi bir pürüz yaşanmadan çalışmaya bir süre devam ederse diğer ülkeler de benzer mekanizmaları kendilerine adapte edebilir. 
Sizce büyük firmaların asistanlarına vatandaşlık verileri gibi hassas diyebileceğimiz bilgilerin verilmesi iyi bir gelişme mi yoksa bilgi yayıldığı sürece nasıl yayıldığı önemli değil midir? 

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Mimar SaNAN 1 ay
Google zaten banka ve e-devlet bilgilerimizi biliyor. Tüm dünyanın yavaş yavaş varacağı yer bu, ama Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler buna karşı çıkabilir.
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asusokan 1 ay
MI6 oen the door
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asusokan 1 ay asusokan
*open
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yimmasabi 1 ay
Firmaya bilgi verilmiyordur, Google asistan veya alexa serverda develete bağlı bir API doğrudan devletle iletişim yapıyordur. Sonrası develte bağlı serverin güvenlik yapısı ve kişinin doğrulaması ile ilgili. Bu yazılımlar zaten sadece ses iletişimini metne çeviren bazı algoritmaların olduğu bazı YZ teknolojilerin kullanıldığı yazılımlar.
Şu olabilir tabi aradaki bu uygulamalar kendi serverlarında kişilerin konuşma metinlerini zaten analiz için kullanıyor, aynı metinlerle bu firmalar ya da başkaları devlet serverlarına benzer bilgileri vererek diğer özel bilgilere erişebilirler. Bunun doğrusu devlet tabanlı bir yazılım olmasıdır. Bu aşamada da başka soru işaretleri var yine.
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18 Tane aaaaaaaaaaaaaaaaa 1 ay
Firmalara bilgileri ne kadara verdiler acaba, gerçi o işten firmaların %10000 karı vardır sonuçta bilgi çağındayız ve veri = her şey.
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