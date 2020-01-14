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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor

    Instagram'ın yoğun olarak kullanılan mesajlaşma kısmı, kullanıcılardan ve profesyonellerden gelen yoğun talep üzerine sonunda web sitesinden de kullanılabilir hâle geliyor.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor
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    Instagram tarafından açıklandığı üzere bugünden itibaren dünya çapındaki kullanıcıların küçük bir yüzdesi tarafından web direkt mesajları kullanılabiliyor. Çok sayıda DM gönderenler için son derece faydalı olacak bu yenilik, özellikle firmaların ve fenomenlerin işine gelecektir.

    Mobil ile bire bir aynı olacak web mesajlaşma deneyimi; grup oluşturma ya da kullanıcılara profillerinden ve DM ekranından mesaj göndermeye imkan sağlayacak. Tıpkı mobildeki gibi mesajlara çift tıklayarak beğenmenin yanında bilgisayarda bulunan fotoğrafları paylaşmak da mümkün hâle geliyor. Instagram web sitesi, giriş yaptıktan sonra bildirim göndermek için izin istediğinde mesaj bildirimlerini de masaüstünüzde görmeniz mümkün olacak. 

    Ayrıca Bkz. "Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi"

    Son birkaç yıl içerisinde Zuckerberg liderliğindeki Facebook, mesajlaşmaya yoğun ilgi gösteriyor ve Facebook’un geleceğini burada gördüğün her fırsatta açıkça ifade ediyor. Instagram’ın web arayüzünün dışında Facebook, Instagram ve WhatsApp mesajlarını da kısa süre sonra birleştirmesi beklenen firma, bu konuya önem veriyor. Instagram DM'leri bu yazının yazılış saatinde benim hesabımda çalışmıyor fakat sizin de denemenizde fayda var.



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    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Instagram'ın web arayüzü çok kötü bu arada telefonu ekrana yansıtmış gibi duruyor hiç kullanışlı değil.
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    intel7mix 1 hf.
    Web sürümü cidden kötü. Telden girin diye site resmen bağırıyor. Pc sürümü nu kadar rezalet tasarlayan kimse işten çıkmalı.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Iyi olmus. Bazen bilgisayrda bir seylerle ugrasirken Instagramdan mesaj yazmak icin telefona gecmek keyif kaciriyor.
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    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Instagram'ın web arayüzü çok kötü bu arada telefonu ekrana yansıtmış gibi duruyor hiç kullanışlı değil.
    Yanıtla +4
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    SKYFALL 1 hf.
    Yapilacak cok guzel seyler olabilir ama nedense sirketler yeni ozellik cikarmiyorlar.
    Bir kayiba falan mi ugruyorlar acaba senelerden beri ayni arayuzler face'te ayni bu da ayni.
    Boyle bir platformu degistirip iyilestirmek cok mu zor acaba?
    En sinir oldugum sey gercekten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mrunseen 1 hf. SKYFALL
    zor değil. riskli. Milyonlarca kişinin kullandığı bir platformda en ufak değişiklik bile insanların gözüne batar
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    cand. 1 hf. yeni yorumcu
    Whatsapp web varken bunun olmaması saçmaydı zaten baktılar ilgi azalıyor açtılar
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    1478 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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