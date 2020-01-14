Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör

Instagram tarafından açıklandığı üzere bugünden itibaren dünya çapındaki kullanıcıların küçük bir yüzdesi tarafından web direkt mesajları kullanılabiliyor. Çok sayıda DM gönderenler için son derece faydalı olacak bu yenilik, özellikle firmaların ve fenomenlerin işine gelecektir.

Mobil ile bire bir aynı olacak web mesajlaşma deneyimi; grup oluşturma ya da kullanıcılara profillerinden ve DM ekranından mesaj göndermeye imkan sağlayacak. Tıpkı mobildeki gibi mesajlara çift tıklayarak beğenmenin yanında bilgisayarda bulunan fotoğrafları paylaşmak da mümkün hâle geliyor. Instagram web sitesi, giriş yaptıktan sonra bildirim göndermek için izin istediğinde mesaj bildirimlerini de masaüstünüzde görmeniz mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi"

Son birkaç yıl içerisinde Zuckerberg liderliğindeki Facebook, mesajlaşmaya yoğun ilgi gösteriyor ve Facebook’un geleceğini burada gördüğün her fırsatta açıkça ifade ediyor. Instagram’ın web arayüzünün dışında Facebook, Instagram ve WhatsApp mesajlarını da kısa süre sonra birleştirmesi beklenen firma, bu konuya önem veriyor. Instagram DM'leri bu yazının yazılış saatinde benim hesabımda çalışmıyor fakat sizin de denemenizde fayda var.

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