Instagram Hikayelerine yorumlar özelliği geliyor

Hikayelere yorum özelliği geliyor
Bilindiği üzere bir Instagram Hikayesine zaten önceden yorum yapılabiliyordu ancak yapılan yorumu yalnızca içeriği paylaşan kişi görebiliyordu, yani daha özel bir seçenek olarak kullanılıyordu. Ancak yeni yorum özelliği ise herkese açık olarak yapılıyor. Ancak bu herkese açıklık sizi ve sizin takip ettiğiniz kişileri içeriyor.
Instagram, kullanıcılara Hikayelerini güzelleştirmek için daha fazla yol sunuyor. Gönderiler özelleştirilebilir şablonlarla oluşturulabiliyor, yapay zeka tarafından oluşturulan bir arka plana sahip olabiliyor ya da giderek artan sayıda etkileşimli çıkartma kullanabiliyor. Bununla birlikte Instagram platform genelinde yeni özellikler hazırlıyor. Test aşamasında olan “profilde müzik” Myspace'i kopyalayan Instagram bir diğer özelliği “Spotify'dan Paylaş” ile de MSN özelliğini platforma ekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.