Tam Boyutta Gör Meta çatısı altındaki Instagram çeşitli özellikler üzerinde çalışırken platforma yeni özellikleri de getirmeye devam ediyor. Instagram’a gelen son yeni özellik ise pek çok kişinin geleneksel gönderilerden daha çok kullandığı Hikaye (Story) bölümü ile ilgili. Yapılan açıklamaya göre Instagram Hikayelerine yorum bırakma özelliği ekleniyor.

Hikayelere yorum özelliği geliyor

Bilindiği üzere bir Instagram Hikayesine zaten önceden yorum yapılabiliyordu ancak yapılan yorumu yalnızca içeriği paylaşan kişi görebiliyordu, yani daha özel bir seçenek olarak kullanılıyordu. Ancak yeni yorum özelliği ise herkese açık olarak yapılıyor. Ancak bu herkese açıklık sizi ve sizin takip ettiğiniz kişileri içeriyor.

Instagram, Hikayelere yapılan yorumların DM kutusundaki sohbetlerin yerini almayacağını da belirtiyor. Bununla birlikte yorumlar da tıpkı Hikayeler gibi kısa süreli olarak gönderide yaşayacak. İlgili gönderi 24 saat sonra kaybolduğunda yorumlar da kaybolacak. Bununla birlikte elbette yorumlar özelliğini Hikaye paylaşımı yapmadan önce açıp kapatmak mümkün olacak.

DM'leri düzenleme özelliği artık X'te de kullanılabilecek 15 sa. önce eklendi

Instagram, kullanıcılara Hikayelerini güzelleştirmek için daha fazla yol sunuyor. Gönderiler özelleştirilebilir şablonlarla oluşturulabiliyor, yapay zeka tarafından oluşturulan bir arka plana sahip olabiliyor ya da giderek artan sayıda etkileşimli çıkartma kullanabiliyor. Bununla birlikte Instagram platform genelinde yeni özellikler hazırlıyor. Test aşamasında olan “profilde müzik” Myspace'i kopyalayan Instagram bir diğer özelliği “Spotify'dan Paylaş” ile de MSN özelliğini platforma ekliyor.

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Instagram Hikayelerine yorumlar özelliği geliyor