Instagram’ın kapatılmasının e-ticarete faturası günlük 1,9 milyar TL

2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, Instagram ne zaman açılacak, çöktü mü ne zaman düzelir? diye sorgularken BTK’nın sosyal medya platformu için erişim engeli getirdiği ortaya çıktı.
Günlük kayıp 1,9 milyar TL
Öte andan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, yaptığı açıklamada Türkiye’de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirtti. Oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurgulayan Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL’ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” ifadelerini kullandı.
Yıl sonunda 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirten Ekmekçi, açıklamasının devamında “Bizim için her kanal önemli. Türkiye’de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye’de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.