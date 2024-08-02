Instagram’ın kapatılmasının e-ticarete faturası günlük 1,9 milyar TL

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye’de Instagram erişime kapatıldı. Halihazırda Instagram’ın ne zaman açılacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte BTK, erişim engelinin gerekçesi olarak katalog suçlara uyulmadığını gösterdi. Öte yandan Instagram’ın kapatılmasının e-ticarete günlük 1,9 milyar TL zarar vereceği bildirildi.

2 Ağustos 2024 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, Instagram ne zaman açılacak, çöktü mü ne zaman düzelir? diye sorgularken BTK’nın sosyal medya platformu için erişim engeli getirdiği ortaya çıktı.

Günlük kayıp 1,9 milyar TL

Öte andan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, yaptığı açıklamada Türkiye’de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirtti. Oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurgulayan Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL’ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” ifadelerini kullandı.

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Yıl sonunda 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirten Ekmekçi, açıklamasının devamında “Bizim için her kanal önemli. Türkiye’de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye’de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz” dedi.

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