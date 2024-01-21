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    Instagram'ın yeni özelliği takip isteklerini azaltabilir

    Instagram'ın yeni özelliği hesabı gizli olanları yakından ilgilendiriyor. Platformda kullanıcılar artık takip isteği gönderirken seçenekler arasından bir neden belirtmek zorunda.
    instagram takip isteği gönderme neden Tam Boyutta Gör
    Instagram’da seri takip istekleri son bulacak gibi görünüyor. Platformda artık takip isteği gönderenler yeni bir ekranla karşı karşıya kalacak.

    Instagram’a gelecek yeni özellikleri paylaşan isim Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram, LinkedIn’de olduğu gibi takip isteği gönderenlerden bir neden belirtmelerini isteyecek. “Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur.” şeklinde bir ileti gösterilecek.

    Şu an için seçeneklerin ne olacağı, özel mesaj ekleme seçeneğinin bulunup bulunmayacağı belli değil. Yeni özellik, takip isteklerini bir nebze yavaşlatacaktır. Yakın zamanda eklenen DM isteği gönderme sınırı ile birlikte, profilini gizleyenlere faydası olacak bir özellik. Gizlilikten bahsetmişken, uygulamada okundu bilgileri devre dışı bırakılabilecek; bu özellik te şu anda test aşamasında.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 3 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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