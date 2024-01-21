Instagram'ın yeni özelliği takip isteklerini azaltabilir

Instagram’a gelecek yeni özellikleri paylaşan isim Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram, LinkedIn’de olduğu gibi takip isteği gönderenlerden bir neden belirtmelerini isteyecek. “Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur.” şeklinde bir ileti gösterilecek.
Şu an için seçeneklerin ne olacağı, özel mesaj ekleme seçeneğinin bulunup bulunmayacağı belli değil. Yeni özellik, takip isteklerini bir nebze yavaşlatacaktır. Yakın zamanda eklenen DM isteği gönderme sınırı ile birlikte, profilini gizleyenlere faydası olacak bir özellik. Gizlilikten bahsetmişken, uygulamada okundu bilgileri devre dışı bırakılabilecek; bu özellik te şu anda test aşamasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.