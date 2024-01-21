Tam Boyutta Gör Instagram’da seri takip istekleri son bulacak gibi görünüyor. Platformda artık takip isteği gönderenler yeni bir ekranla karşı karşıya kalacak.

Instagram takip isteği gönderilen kişiler nasıl görülür? 10 ay önce eklendi

Instagram’a gelecek yeni özellikleri paylaşan isim Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram, LinkedIn’de olduğu gibi takip isteği gönderenlerden bir neden belirtmelerini isteyecek. “Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur.” şeklinde bir ileti gösterilecek.

Şu an için seçeneklerin ne olacağı, özel mesaj ekleme seçeneğinin bulunup bulunmayacağı belli değil. Yeni özellik, takip isteklerini bir nebze yavaşlatacaktır. Yakın zamanda eklenen DM isteği gönderme sınırı ile birlikte, profilini gizleyenlere faydası olacak bir özellik. Gizlilikten bahsetmişken, uygulamada okundu bilgileri devre dışı bırakılabilecek; bu özellik te şu anda test aşamasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram'ın yeni özelliği takip isteklerini azaltabilir