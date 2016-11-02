Instagram’da alışveriş dönemi başlıyor

Görünüşe bakılırsa her geçen gün yetenekleri artan platformdaki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak. Öyle ki resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre Instagram’da alışveriş dönemi yakında başlıyor. Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden ürün satın almalarını ve kendi ürünlerini daha kolay şekilde satmalarını sağlayacak yeniliğin çalışma mantığı ise oldukça basit.

Beğendiğiniz ürünü kolaylıkla sepete ekleyebiliyorsunuz

Satış içerikli iletilerin sol alt bölümünde beliren "Ürünleri görmek için hafifçe dokunun" butonu ile paylaşılan görseldeki çanta, ayakkabı, kitap ve gözlük gibi çeşitli ürünlerin fiyatlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer beğendiğiniz ürüne tıklarsanız detaylı bilgilere ve satın alma sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Üstelik tüm bunlar Instagram uygulaması içerisinde gerçekleştiriliyor.

Instagram’ın markalar ve butikler için potansiyel müşterilere ulaşmada en etkili mecralardan biri olduğu düşünüldüğünde önemli bir gelir kaynağı yaratacak özellik diğer taraftan sosyal ağın yapısının bozulmasına neden oluyor. Facebook ile Instagram’ı satın aldığında platformun ruhunun değiştirilmeyeceğini dile getiren Mark Zuckerberg, son düzenlemelerle birlikte adeta kendisiyle çelişiyor. İlk olarak Amerika'daki belirli markalarla hayata geçirilen yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://blog.business.instagram.com/post/152598788716/shopping-coming-to-instagram