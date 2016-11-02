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Instagram’da alışveriş dönemi başlıyor

Son dönemdeki hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken Instagram, bu kez kullanıcıların sosyal ağ üzerinden alışveriş yapmalarını sağlayan ve ürün satışını kolaylaştıran yeniliğini görücüye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uzun süredir beklenen Windows 10 uygulamasını yayınlayan ve hemen ardından -trol ve spam yorumları bitirmek için- "yorumlara kapat" özelliğini hayata geçiren Instagram’a son olarak canlı yayınların geleceğini sizlere aktarmıştık.
Görünüşe bakılırsa her geçen gün yetenekleri artan platformdaki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak. Öyle ki resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre Instagram’da alışveriş dönemi yakında başlıyor. Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden ürün satın almalarını ve kendi ürünlerini daha kolay şekilde satmalarını sağlayacak yeniliğin çalışma mantığı ise oldukça basit.

Beğendiğiniz ürünü kolaylıkla sepete ekleyebiliyorsunuz

Satış içerikli iletilerin sol alt bölümünde beliren "Ürünleri görmek için hafifçe dokunun" butonu ile paylaşılan görseldeki çanta, ayakkabı, kitap ve gözlük gibi çeşitli ürünlerin fiyatlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer beğendiğiniz ürüne tıklarsanız detaylı bilgilere ve satın alma sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Üstelik tüm bunlar Instagram uygulaması içerisinde gerçekleştiriliyor.
Instagram’ın markalar ve butikler için potansiyel müşterilere ulaşmada en etkili mecralardan biri olduğu düşünüldüğünde önemli bir gelir kaynağı yaratacak özellik diğer taraftan sosyal ağın yapısının bozulmasına neden oluyor. Facebook ile Instagram’ı satın aldığında platformun ruhunun değiştirilmeyeceğini dile getiren Mark Zuckerberg, son düzenlemelerle birlikte adeta kendisiyle çelişiyor. İlk olarak Amerika'daki belirli markalarla hayata geçirilen yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://blog.business.instagram.com/post/152598788716/shopping-coming-to-instagram Yorum Yaz
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laylaordalayla 3 yıl
Facebook ile aynı yolu izliyor.Tamamen reklam ve gelir üzerine döküleceği belli.
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kadirirdem 3 yıl
uygulamalar tutunca neler yapacaklarını şaşırıyorlar.
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Portraitclub 3 yıl
Sıktı artık zaten herkes bi rant peşinde. Fotoğraf paylaşan sayfalara bakıyorsunuz hep aynı kişilerin fotoğraflarını yayınlıyorlar. Mantık ne kadar çok beğeni almışsa o içerik, iyidir mantığı var.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Bununda suyu çıktı
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strathmorea 3 yıl
Bu tür haberler her çıktığında birkaç yıl önce facebook un instagramı satın alımı sonrasındaki mark zuckerberg in ''kimse telaşlanmasın instagramın temel ayarlarıyla asla oynamayacağız, insanların instagramı neden sevdiğini biliyoruz'' demesi geliyor aklıma. Maşallah hiç oynamadılar gördüğünüz gibi.
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asosyal mühendis 3 yıl
Bi instagram kalmıştı reklam olmayan. Artık her içerik arasında gereksiz reklamlar olur. Özellikle de porno reklamları. Her ne kadar engellesek de yine de çıkıyor. Çok can sıkıcı. Sırf bu yüzden facebook hesabımı kapatmıştım. Şimdi sıra geldi instagram a sanırım.
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