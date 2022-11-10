Intel, Data Center Max GPU’larında sorunlu 12VHPWR konektörünü kullanıyor

Intel’in yeni veri merkezi GPU’ları Ponte Vecchio mimarisi üzerinde inşa ediliyor. Max 1100 hızlandırıcısı, Ponte Vecchio işlemcisinin 448 adet 512 bit vektör motoru, 448 adet 4096 bit matris motoru, 56 adet ışın izleme çekirdeği, 48 GB HBM2E bellek ve 56 Xe-HPC hesaplama çekirdeği içeren bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar için gerekli olan güç ise 300W. Ek olarak daha üst konfigürasyonlara sahip Data Center Max 1350 ve Data Center Max 1550 GPU’lar da Intel’in yeni ürün gamında bulunuyor.
Nvidia'dan sonra Intel'de kullanıyor
Şu anda yalnızca Nvidia'nın GeForce RTX 4090 ve GeForce RTX 4080 (16 Kasım'da piyasaya sürülecek) 12VHPWR güç konektörlerini kullanıyor. Hem AMD'nin Radeon RX 7900 serisi hem de Intel'in Arc Alchemist ekran kartları, standart sekiz pimli PCIe yardımcı güç konektörlerini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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