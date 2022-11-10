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    Intel, Data Center Max GPU’larında sorunlu 12VHPWR konektörünü kullanıyor

    Intel, Ponte Vecchio GPU'ya dayalı yeni Data Center Max Series 1000 GPU'ları için tartışmalı 12VHPWR güç konektörünü kullanacağını duyurdu. 12VHPWR güç konektörü RTX 4090’da yer alıyor.
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    Intel Data Center GPU Max’lar sorunlu 16-pin konektörü kullanıyor Tam Boyutta Gör
    12VHPWR güç konektörünü kullanan sadece Nvidia değil. Intel’de yeni Data Center GPU Max Series serisinde bu konektörü kullanacağını duyurdu. Data Center GPU Max 1100 kartında, RTX 4090 ve dolayısıyla RTX 40 ailesinde olan 16 pin PCIe 12VHPWR güç konektörlerine yer veriyor.

    Intel’in yeni veri merkezi GPU’ları Ponte Vecchio mimarisi üzerinde inşa ediliyor. Max 1100 hızlandırıcısı, Ponte Vecchio işlemcisinin 448 adet 512 bit vektör motoru, 448 adet 4096 bit matris motoru, 56 adet ışın izleme çekirdeği, 48 GB HBM2E bellek ve 56 Xe-HPC hesaplama çekirdeği içeren bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar için gerekli olan güç ise 300W. Ek olarak daha üst konfigürasyonlara sahip Data Center Max 1350 ve Data Center Max 1550 GPU’lar da Intel’in yeni ürün gamında bulunuyor.

    Nvidia'dan sonra Intel'de kullanıyor

    Intel Data Center GPU Max’lar sorunlu 16-pin konektörü kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Burada dikkat çeken bir diğer detay Intel’in bu çözümlerinde 12VHPWR güç konnektörünü kullanıyor olması. Bildiğiniz gibi bu konektörü Nvidia’nın RTX 4090 kartında da bulunuyor ve erime/yanma sorunlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Nvidia, bu sorunu araştırdığını açıkladıktan sonra tamamıyla sessizliğe gömülmüş durumda. Öte yandan bağlantının ve kabloların neden yandığına ilişkin birden fazla farklı teori bulunuyor ancak odaklanılan iki nokta var; yanlış bağlantı ve kalitesiz kablo.

    Şu anda yalnızca Nvidia'nın GeForce RTX 4090 ve GeForce RTX 4080 (16 Kasım'da piyasaya sürülecek) 12VHPWR güç konektörlerini kullanıyor. Hem AMD'nin Radeon RX 7900 serisi hem de Intel'in Arc Alchemist ekran kartları, standart sekiz pimli PCIe yardımcı güç konektörlerini kullanıyor.

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