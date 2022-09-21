Apple geri adım attı: iOS 16’nın batarya ikonu yeniden tasarlandı

Tam Boyutta Gör Apple, 2017 yılında iPhone X’in çentikli yapısına uymak için, iOS işletim sisteminin durum çubuğundan batarya yüzdesini kaldırmıştı. Uzun süre çentikli akıllı telefon tasarımından vazgeçmeyen Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtımı ile yeni bir tasarıma yöneldi. Yeni iPhone cihazları ile iOS 16 işletim sistemini yayınlayan firma, durum çubuğuna batarya göstergesini yeniden getirdi ancak yeni batarya ikonu, eleştiri konusu oldu.

App Store fiyatlarına zam: Avrupa ülkelerini etkileyecek 1 gün önce eklendi

Batarya ikonu dinamik olacak

iOS 16 ile batarya yüzdesinin geri dönüşü, birçok kullanıcıyı mutlu etse de batarya ikonunun tasarımı, ciddi eleştiri konusu olmuştu. İkon, beklendiğinin aksine batarya yüzdesine göre görüntüsünü değiştirmiyor ve şarj %20’ye gelene kadar statik kalıyordu. Durumun sosyal medyada alay konusu olması üzerine Apple, duruma el attı.

iOS 16.1’in betasını test eden kullanıcılar, işletim sisteminin yeni batarya ikonu ile karşılaştı. Yeni ikon, batarya yüzdesine göre dinamik olarak değişiyor. Yeni batarya göstergesi, şimdilik beta sürecinde olsa da iOS 16.1’in yayınlanması ile genel kullanıcı ile buluşacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 16.1 ile batarya yüzdesi dinamik olacak