iOS 17'de büyük yenilikler beklenmiyor: Odak nokta AR/VR başlık olacak

Apple AR/VR başlığı için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı 1 gün önce eklendi

iOS 17 beklentileri karşılamayabilir

iOS 17, iPhone’lar için büyük güncelleme olmayabilir. Apple ve mühendislerinin WWDC öncesi tanıtılması beklenen AR/VR başlığa odaklandığı, bu yüzden de şirketin iOS 17 üzerinde planlanandan daha az vakit harcayacağı söylentileri var. xrOS üzerinde çalışacak AR/VR başlığın 2023’te artık piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Diğer işletim sistemlerine de yansıyacak

Bu durumdan etkilenecek tek güncelleme iOS 17 olmayacak. iPad’ler için iPadOS 17, Mac’ler için macOS 14 (Sunburst) dahil Apple’ın tüm işletim sistemleri beklenenden daha az yenilik getirecek.

2020’de duyurulan iOS 14 ile geçtiğimiz yıl Haziran ayında duyurulan iOS 16, iki önemli güncelleme oldu. Ana ekranda yeniden tasarlanmış araç takımları, Uygulama Kitaplığı, Haritalar, Safari gibi stock uygulamalara eklenen yeni özellikler, yeniden tasarlanmış kilit ekranı ve fazlasını getirdiler. iOS 17 ile birlikte iPadOS 17, macOS 14 ve watchOS 10’nun özellikleri bu sene de Haziran ayında WWDC etkinliğinde gösterilecek.

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iOS 17, büyük yenilikler ile gelmeyebilir