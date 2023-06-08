Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17 geliştirici beta sürümünü yayınladı ve Apple’ın tanıtımda yer vermediği iOS 17 özellikleri kullanıcılar tarafından keşfedilmeye devam ediyor. iOS 17 güncellemesi ile iPhone’ların çıplaklık gibi hassas içeriklere sahip dosyalar ve mesajları otomatik olarak engellediği ortaya çıkarıldı.

iOS 17 Dev Beta çıktı: iOS 17 Developer Beta nasıl yüklenir? 2 gün önce eklendi

Hassas fotoğraflar sistem genelinde engellenecek

Mesajlar, AirDrop, Kişi Posterleri, FaceTime mesajları ve üçüncü parti uygulamalardan gönderilen hassas görüntüleri bulanıklaştıracak. İsteğe bağlı tutulan bu özellik, kullanıcıların istenmeyen görüntülere maruz kalmasına engel olacak. Çıplaklık engellenecek ancak göster butonuna dokunularak görülebilecek.

Hassas içerik uyarısı, Apple’ın çocuklar için eklediği İletişim Güvenliği özelliği gibi çalışıyor ve geliştirilmiş sürümü olarak görülebilir. Fotoğrafları filtreleme sistem genelinde, AirDrop, mesajlar ve üçüncü parti uygulamalarda uygulanıyor. Algılama cihaz üzerinde gerçekleşiyor; yani Apple, paylaşılan içerikleri görmüyor.

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iOS 17, hassas içerikleri otomatik olarak engelleyecek