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    iOS 17, hassas içerikleri otomatik olarak engelleyecek

    iOS 17 beta yayınlandı ve Apple'ın bahsetmediği iOS 17 özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. iPhone, istenmeyen fotoğrafları otomatik olarak engelleyecek.    
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    ios 17 hassas fotoğrafları engelleyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17 geliştirici beta sürümünü yayınladı ve Apple’ın tanıtımda yer vermediği iOS 17 özellikleri kullanıcılar tarafından  keşfedilmeye devam ediyor. iOS 17 güncellemesi ile iPhone’ların çıplaklık gibi hassas içeriklere sahip dosyalar ve mesajları otomatik olarak engellediği ortaya çıkarıldı.

    Hassas fotoğraflar sistem genelinde engellenecek

    Mesajlar, AirDrop, Kişi Posterleri, FaceTime mesajları ve üçüncü parti uygulamalardan gönderilen hassas görüntüleri bulanıklaştıracak. İsteğe bağlı tutulan bu özellik, kullanıcıların istenmeyen görüntülere maruz kalmasına engel olacak. Çıplaklık engellenecek ancak göster butonuna dokunularak görülebilecek.

    Hassas içerik uyarısı, Apple’ın çocuklar için eklediği İletişim Güvenliği özelliği gibi çalışıyor ve geliştirilmiş sürümü olarak görülebilir. Fotoğrafları filtreleme sistem genelinde, AirDrop, mesajlar ve üçüncü parti uygulamalarda uygulanıyor. Algılama cihaz üzerinde gerçekleşiyor; yani Apple, paylaşılan içerikleri görmüyor.

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