iOS 17, hassas içerikleri otomatik olarak engelleyecek

Hassas fotoğraflar sistem genelinde engellenecek
Mesajlar, AirDrop, Kişi Posterleri, FaceTime mesajları ve üçüncü parti uygulamalardan gönderilen hassas görüntüleri bulanıklaştıracak. İsteğe bağlı tutulan bu özellik, kullanıcıların istenmeyen görüntülere maruz kalmasına engel olacak. Çıplaklık engellenecek ancak göster butonuna dokunularak görülebilecek.
Hassas içerik uyarısı, Apple’ın çocuklar için eklediği İletişim Güvenliği özelliği gibi çalışıyor ve geliştirilmiş sürümü olarak görülebilir. Fotoğrafları filtreleme sistem genelinde, AirDrop, mesajlar ve üçüncü parti uygulamalarda uygulanıyor. Algılama cihaz üzerinde gerçekleşiyor; yani Apple, paylaşılan içerikleri görmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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