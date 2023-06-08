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    İşte iOS 17 ile Hava Durumu uygulamasına gelen yenilikler

    Apple, geçtiğimiz günlerde WWDC 2023'te iOS17'yi tanıttı ve birçok yeniliği duyurdu. Hava Durumu uygulamasında da birtakım değişiklikler oldu. İşte yeni Hava Durumu uygulaması:
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    iOS 17 ile Hava Durumu uygulamasına gelen yeni özellikler
    Apple, iOS 17'de Hava Durumu uygulaması da dahil olmak üzere stok uygulamalarında bir dizi değişiklik yaptı. Güncellemeyle birlikte uygulamanın işlevselliğinde ve tasarımında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ise şöyle:

    Hava Durumu uygulamasına gelen yenilikler 

    iOS 17 ile Hava Durumu uygulamasına gelen yeni özellikler
    En büyük güncelleme, 10 günlük hava tahmininde dünün hava durumunu görme seçeneği oldu. iOS 16'da yalnızca mevcut günü ve sonraki 10 günü görüntüleyebilmekteydik. Ancak iOS 17'de mevcut günü, sonraki 10 günü ve önceki günün hava durumunu görüntüleyebilirsiniz.
    iOS 17 ile Hava Durumu uygulamasına gelen yeni özellikler
    Bazı hava durumu modüllerinin yeri değiştirilmiş, yağmur ve saatlik tahminler önce gösterilmeye başlanmış. Haberler ve uyarılar uygulamada daha aşağıda gösteriliyor ve mevcut sıcaklığın o günkü tarihsel ortalamadan nasıl saptığını gösteren yeni bir "Ortalamalar" hava durumu modülü var.

    iOS 17 ile Hava Durumu uygulamasına gelen yeni özellikler
    Apple, Ay'ın mevcut durumunu, bir sonraki dolunaya kadar geçecek süreyi, Ay'ın batış-doğuş saatlerini ve Ay takvimini gösteren bir Ay modülü ekledi. Ayrıca rüzgar hızı modülü, bir bakışta rüzgar hızı hakkında bilgi gösteren daha büyük bir boyuta sahip. Bunlara ek olarak UV endeksi, nem, hissedilen endeksi ve günlük karşılaştırmalar da dahil edildi.
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