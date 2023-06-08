İşte iOS 17 ile Hava Durumu uygulamasına gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz günlerde WWDC 2023'te iOS17'yi tanıttı ve birçok yeniliği duyurdu. Hava Durumu uygulamasında da birtakım değişiklikler oldu. İşte yeni Hava Durumu uygulaması: