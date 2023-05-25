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    Anlık Bildirim

    iOS 17 ile iPhone'lar dijital günlük olacak: İşte yeni uygulama

    WWDC 2023 etkinliğine yaklaştıkça iOS 17 özellikleri hakkında söylentiler artmaya başladı. iOS 17 ile iPhone'lara günlük tutma (journaling) uygulamasının geleceği netleşti.
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    ios 17 günlük (journaling) uygulaması ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple WWDC23 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak ve iOS 17, watchOS 10 gibi merakla beklenen güncellemeler tanıtılacak. Dünya Geliştiriciler Konferansı’na yaklaştıkça söylentiler de artmaya başladı. iOS 17 güncellemesinin Day One benzeri özel günlük uygulaması içereceği netleşti.

    iOS 17 günlük uygulaması: Journaling

    Günlük uygulaması, kullanıcının günlük aktivitelerini ve düşüncelerini takip etmelerine imkan verecek. Kişinin antrenman veya toplantı gibi şeyleri yazmaları için konular sunacak. Uygulama, kişinin ne zaman mesaj, arama ve diğer bildirimleri aldığını bilecek ancak gizlilik odak noktası olacak; her şey cihaz üzerinde yapılacak. Journaling uygulaması, özetle kullanıcının tipik bir gününün nasıl olduğunu analiz edecek sağlıkla ilişkili bir girişim. Muhtemelen Day One’a çok benzeyen bir uygulama göreceğiz.

    Apple, iOS 17 ile ruh hali takibi özelliğini de sunacak. Duygu takibi uygulaması, kullanıcının ruh halini takip etmesine, günüyle ilişkili soruları yanıtlamasına ve zaman içinde sonuçları görmesine olanak tanıyacak.

    Sağlık uygulaması iPad'e geliyor

    Apple’ın Sağlık uygulamasını iPad’e getirmesi bekleniyor. Ruh hali izleme, günlük uygulaması dahil sağlıkla ilişkili tüm veriler artık tabletten de görülebilecek.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 20 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 21 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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