Tam Boyutta Gör Apple WWDC23 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak ve iOS 17, watchOS 10 gibi merakla beklenen güncellemeler tanıtılacak. Dünya Geliştiriciler Konferansı’na yaklaştıkça söylentiler de artmaya başladı. iOS 17 güncellemesinin Day One benzeri özel günlük uygulaması içereceği netleşti.

iOS 17 ile birlikte iPhone’lar akıllı ekranlara dönüşecek 4 sa. önce eklendi

iOS 17 günlük uygulaması: Journaling

Günlük uygulaması, kullanıcının günlük aktivitelerini ve düşüncelerini takip etmelerine imkan verecek. Kişinin antrenman veya toplantı gibi şeyleri yazmaları için konular sunacak. Uygulama, kişinin ne zaman mesaj, arama ve diğer bildirimleri aldığını bilecek ancak gizlilik odak noktası olacak; her şey cihaz üzerinde yapılacak. Journaling uygulaması, özetle kullanıcının tipik bir gününün nasıl olduğunu analiz edecek sağlıkla ilişkili bir girişim. Muhtemelen Day One’a çok benzeyen bir uygulama göreceğiz.

Apple, iOS 17 ile ruh hali takibi özelliğini de sunacak. Duygu takibi uygulaması, kullanıcının ruh halini takip etmesine, günüyle ilişkili soruları yanıtlamasına ve zaman içinde sonuçları görmesine olanak tanıyacak.

Sağlık uygulaması iPad'e geliyor

Apple’ın Sağlık uygulamasını iPad’e getirmesi bekleniyor. Ruh hali izleme, günlük uygulaması dahil sağlıkla ilişkili tüm veriler artık tabletten de görülebilecek.

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iOS 17 ile iPhone'lar dijital günlük olacak: İşte yeni uygulama