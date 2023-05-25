iOS 17 ile iPhone'lar dijital günlük olacak: İşte yeni uygulama

iOS 17 günlük uygulaması: Journaling
Günlük uygulaması, kullanıcının günlük aktivitelerini ve düşüncelerini takip etmelerine imkan verecek. Kişinin antrenman veya toplantı gibi şeyleri yazmaları için konular sunacak. Uygulama, kişinin ne zaman mesaj, arama ve diğer bildirimleri aldığını bilecek ancak gizlilik odak noktası olacak; her şey cihaz üzerinde yapılacak. Journaling uygulaması, özetle kullanıcının tipik bir gününün nasıl olduğunu analiz edecek sağlıkla ilişkili bir girişim. Muhtemelen Day One’a çok benzeyen bir uygulama göreceğiz.
Apple, iOS 17 ile ruh hali takibi özelliğini de sunacak. Duygu takibi uygulaması, kullanıcının ruh halini takip etmesine, günüyle ilişkili soruları yanıtlamasına ve zaman içinde sonuçları görmesine olanak tanıyacak.
Sağlık uygulaması iPad'e geliyor
Apple’ın Sağlık uygulamasını iPad’e getirmesi bekleniyor. Ruh hali izleme, günlük uygulaması dahil sağlıkla ilişkili tüm veriler artık tabletten de görülebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.