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    iOS 17 ile iPhone'lar daha güvenli olacak: İşte yeni özellikler

    Apple, her yıl olduğu gibi iOS 17 yeniliklerini anlatırken iPhone'lara gelecek özelliklerin tamamından bahsetmedi. iOS 17 beta 1, bir dizi yeni gizlilik ve güvenlik özelliği içeriyor.
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    iOS 17, mesajlara gelen doğrulama kodlarının otomatik olarak silinmesi dahil güvenlik ve gizlilik özellikleri içeriyor. İşte iOS 17 alacak iPhone modellerine gelecek güvenlik özellikleri:

    Özel dolaşma modunda pencereleri kilitleme

    iOS 17 Safari özel dolaşma Face ID kilit Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17 ile Özel Dolaşma moduna ek güvenlik katmanı ekledi. “Özel Dolaşma kilidini açmak için Face ID gereksin” seçeneği etkinleştirildiğinde, gizli modda açılan sekmeler korunacak, kullanıcının isteği dışında kapatılamayacak. Bu özellik, macOS 14 Sonoma ile Mac’lere de geldi ancak Mac bilgisayarlarda Touch ID veya parola ile doğrulama gerektiriyor. Gizli sekmede pencerelerin korunması için yeni getirilen özellik, Ayarlar - Safari - Gizlilik ve Güvenlik altından açılabiliyor.

    Daha iyi izleme koruması

    iOS 17 Safari izleme koruması Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17’de reklamcıların pek hoşuna gitmeyecek yeni bir özellik ekledi. Bilindiği üzere reklamcıların kullanıcıları internette takip etmesinin yollarından biri de web bağlantılarına izleme parametreleri eklemeleri. İzleme parametreleri kullanıcının IP adresini, konum bilgisini ve cihaz bilgisini bile alabiliyor. iOS 17 güncellemesiyle Safari, Mail ve Mesajlar, bu tür URL’leri otomatik olarak algılayabiliyor ve izleme kısmını anında kaldırabiliyor. Bu özellik, Ayarlar - Safari - İleri Düzey - Gizlilik - “İleri düzey takip ve parmak izi koruma” altından açılabiliyor.

    Doğrulama kodlarının otomatik silinmesi

    ios 17 sms doğrulama kodu otomatik silme Tam Boyutta Gör
    SMS ile iki adımlı kimlik doğrulama yöntemini kullananlar için iOS 17, yeni özellik içeriyor. Mesajlar ve Apple Mail’e gelen doğrulama kodları, site veya uygulamada girildikten sonra otomatik olarak siliniyor. Ayarlar - Parolalar - Parola Seçenekleri menüsünde doğrulama kodları ile karşılaşacaksınız. Otomatik olarak temizle seçeneğini açmak yeterli olacaktır.

    Yeni Fotoğraf izinleri

    iOS 17, uygulamaların fotoğraflara erişimini daha da kısıtlıyor. Altı ay veya daha uzun süre önce fotoğraflarınıza erişim izni verdiğiniz herhangi bir uygulama, erişim izni vermeye devam edip etmeyeceğinize dair uyarı çıkarıyor. Erişimi sınırla seçildiğinde, uygulama her fotoğraf veya video paylaşımınızda sizden izin istiyor. iOS 17’de bu özellik otomatik olarak açık, ayarlardan etkinleştirmeniz gerekmiyor.

    iOS 17 beta ücretsiz indirilebiliyor

    iOS 17 ile gelen en önemli yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri bunlar. Apple’ın bu hafta iOS 17 beta 2 güncellemesini vermesi beklenirken, iOS 17 public beta sürüm Temmuz ayında yayınlanacak. iOS 17 final sürümü ise her sene olduğu gibi sonbaharda çıkacak.

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