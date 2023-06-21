iOS 17 ile iPhone'lar daha güvenli olacak: İşte yeni özellikler

iOS 17, mesajlara gelen doğrulama kodlarının otomatik olarak silinmesi dahil güvenlik ve gizlilik özellikleri içeriyor. İşte iOS 17 alacak iPhone modellerine gelecek güvenlik özellikleri:
Özel dolaşma modunda pencereleri kilitleme
Daha iyi izleme koruması
Doğrulama kodlarının otomatik silinmesi
Yeni Fotoğraf izinleri
iOS 17, uygulamaların fotoğraflara erişimini daha da kısıtlıyor. Altı ay veya daha uzun süre önce fotoğraflarınıza erişim izni verdiğiniz herhangi bir uygulama, erişim izni vermeye devam edip etmeyeceğinize dair uyarı çıkarıyor. Erişimi sınırla seçildiğinde, uygulama her fotoğraf veya video paylaşımınızda sizden izin istiyor. iOS 17’de bu özellik otomatik olarak açık, ayarlardan etkinleştirmeniz gerekmiyor.
iOS 17 beta ücretsiz indirilebiliyor
iOS 17 ile gelen en önemli yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri bunlar. Apple’ın bu hafta iOS 17 beta 2 güncellemesini vermesi beklenirken, iOS 17 public beta sürüm Temmuz ayında yayınlanacak. iOS 17 final sürümü ise her sene olduğu gibi sonbaharda çıkacak.