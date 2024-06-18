iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına gelecek yeni özellikler

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iOS 18, Mesajlar uygulamasına iki dikkat çekici özellik ekliyor; Mesajları daha sonra göndermek için ayarlama ve uydu üzerinden mesajlaşma. Ancak, yenilikler bunlarla sınırlı değil. İşte iOS 18 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcılarının kullanabileceği yeni özellikler:

Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri 2 gün önce eklendi

Mesajı daha sonra gönderme (planlama)

Tam Boyutta Gör iOS 18, Mesajlar uygulamasına planlama özelliğini getiriyor. İster bireysel ister grup konuşmalarında mesajınızı dilediğiniz bir tarih ve saatte göndermek üzere planlayabileceksiniz. Apple, mesajı 14 gün sonrasına kadar gönderilecek şekilde planlamanıza izin verecek. Mesajı daha sonra göndermek üzere planladıktan sonra düzenleme, silme, saatini ve tarihini değiştirme seçenekleriyle birlikte normal mesajdan farklı şekilde gösteriliyor. Mesaj planlama için mesaj alanının solundaki + işaretine dokunacak, seçenekler arasından “Son Gönder”e dokunacaksınız.

Uydu üzerinden mesaj gönderme

Tam Boyutta Gör iOS 18, acil durum olmasa bile uydu bağlantısı üzerinden hem iMessage hem de SMS gönderip almanıza olanak tanıyor. Bu özellik, mesajlar, emojiler ve Tapback’lerle çalışacak. Apple, uydu üzerinden gönderilen tüm mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu söylüyor. Yalnızca uydu üzerinden mesajlaşma özelliği ilk olarak Amerika’da kullanıma sunulacak ve iPhone 14 ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

RCS desteği

Tam Boyutta Gör iOS 18 Mesajlar uygulaması RCS’yi destekleyecek. Bu özellik iOS 18 beta 1 sürümünde yok. Apple, bu yılın sonlarına doğru muhtemelen iOS 18 final sürümü yayınlandığında kullanıma sunacak. Peki, RCS desteği ne anlama geliyor? RCS, iPhone’larla Android cihazlar arasındaki varsayılan mesajlaşma deneyiminde iyileştirmeler (daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar, sesli mesajlar, “yazıyor” işareti, WiFi mesajlaşma gibi) sağlayacak. SMS desteği sürecek.

Metin biçimlendirme ve yeni efektler

Tam Boyutta Gör iOS 18 güncellemesiyle mesajınızı kalın, italik, altı/üstü çizili gibi farklı şekillerde biçimlendirebileceksiniz. Biçimlendirme seçeneklerine ek olarak kelimeleri ya da ifadeleri daha çarpıcı hale getiren yeni metin efektleri (büyük, küçük, dalgalanma, titreme, patlama gibi) göreceksiniz. Kelime önerilerinin yanındaki A harfine dokunarak mesajı kolayca biçimlendirebilecek ya da efekt ekleyebileceksiniz.

Tapback’ler yeniden tasarlandı

Tam Boyutta Gör iOS 18 sürümüyle bir mesaja tepkiyle yanıt vermek için kullanılan tapback’ler de yenilendi. Kalp, başparmak işaretleri, HA HA, ünlem işaretleri ve soru işaretleri dahil olmak üzere klasik Tapback simgeleri artık renkli olacak. Ayrıca herhangi bir emojiyi veya çıkarmayı Tapback olarak kullanabileceksiniz.

Mesajlar özelliği değil ama iOS 18 ile artık mesajları Face ID, Touch ID veya iPhone’unuzun şifresiyle kilitleyebileceksiniz. iOS 18 ayrıca Mesajlar uygulaması dahil herhangi bir uygulamanın metin alanında matematik işlemi yapmanıza izin veriyor. iOS 18 beta yükleyerek yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz.

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iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına gelecek yeni özellikler