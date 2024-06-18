iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına gelecek yeni özellikler

iOS 18, Mesajlar uygulamasına iki dikkat çekici özellik ekliyor; Mesajları daha sonra göndermek için ayarlama ve uydu üzerinden mesajlaşma. Ancak, yenilikler bunlarla sınırlı değil. İşte iOS 18 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcılarının kullanabileceği yeni özellikler:
Mesajı daha sonra gönderme (planlama)
Uydu üzerinden mesaj gönderme
RCS desteği
Metin biçimlendirme ve yeni efektler
Tapback’ler yeniden tasarlandı
Mesajlar özelliği değil ama iOS 18 ile artık mesajları Face ID, Touch ID veya iPhone’unuzun şifresiyle kilitleyebileceksiniz. iOS 18 ayrıca Mesajlar uygulaması dahil herhangi bir uygulamanın metin alanında matematik işlemi yapmanıza izin veriyor. iOS 18 beta yükleyerek yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.