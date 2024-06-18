Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına gelecek yeni özellikler

    Apple, iOS 18 güncellemesiyle Mesajlar uygulamasına birkaç yeni özellik ekledi. Peki, mesajlaşmak için iMessage'ı kullanan iPhone kullanıcılarını hangi yenilikler bekliyor?

    iOS 18, Mesajlar uygulamasına iki dikkat çekici özellik ekliyor; Mesajları daha sonra göndermek için ayarlama ve uydu üzerinden mesajlaşma. Ancak, yenilikler bunlarla sınırlı değil. İşte iOS 18 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcılarının kullanabileceği yeni özellikler:

    Mesajı daha sonra gönderme (planlama)

    ios 18 özelliği mesaj planlama Tam Boyutta Gör
    iOS 18, Mesajlar uygulamasına planlama özelliğini getiriyor. İster bireysel ister grup konuşmalarında mesajınızı dilediğiniz bir tarih ve saatte göndermek üzere planlayabileceksiniz. Apple, mesajı 14 gün sonrasına kadar gönderilecek şekilde planlamanıza izin verecek. Mesajı daha sonra göndermek üzere planladıktan sonra düzenleme, silme, saatini ve tarihini değiştirme seçenekleriyle birlikte normal mesajdan farklı şekilde gösteriliyor. Mesaj planlama için mesaj alanının solundaki + işaretine dokunacak, seçenekler arasından “Son Gönder”e dokunacaksınız.

    Uydu üzerinden mesaj gönderme

    ios 18 uydu mesajlaşma özelliği Tam Boyutta Gör
    iOS 18, acil durum olmasa bile uydu bağlantısı üzerinden hem iMessage hem de SMS gönderip almanıza olanak tanıyor. Bu özellik, mesajlar, emojiler ve Tapback’lerle çalışacak. Apple, uydu üzerinden gönderilen tüm mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu söylüyor. Yalnızca uydu üzerinden mesajlaşma özelliği ilk olarak Amerika’da kullanıma sunulacak ve iPhone 14 ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

    RCS desteği

    ios 18 rcs desteği Tam Boyutta Gör
    iOS 18 Mesajlar uygulaması RCS’yi destekleyecek. Bu özellik iOS 18 beta 1 sürümünde yok. Apple, bu yılın sonlarına doğru muhtemelen iOS 18 final sürümü yayınlandığında kullanıma sunacak. Peki, RCS desteği ne anlama geliyor? RCS, iPhone’larla Android cihazlar arasındaki varsayılan mesajlaşma deneyiminde iyileştirmeler (daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar, sesli mesajlar, “yazıyor” işareti, WiFi mesajlaşma gibi) sağlayacak. SMS desteği sürecek.

    Metin biçimlendirme ve yeni efektler

    ios 18 yeni mesaj özellikleri Tam Boyutta Gör
    iOS 18 güncellemesiyle mesajınızı kalın, italik, altı/üstü çizili gibi farklı şekillerde biçimlendirebileceksiniz. Biçimlendirme seçeneklerine ek olarak kelimeleri ya da ifadeleri daha çarpıcı hale getiren yeni metin efektleri (büyük, küçük, dalgalanma, titreme, patlama gibi) göreceksiniz. Kelime önerilerinin yanındaki A harfine dokunarak mesajı kolayca biçimlendirebilecek ya da efekt ekleyebileceksiniz.

    Tapback’ler yeniden tasarlandı

    ios 18 yeni tapback Tam Boyutta Gör
    iOS 18 sürümüyle bir mesaja tepkiyle yanıt vermek için kullanılan tapback’ler de yenilendi. Kalp, başparmak işaretleri, HA HA, ünlem işaretleri ve soru işaretleri dahil olmak üzere klasik Tapback simgeleri artık renkli olacak. Ayrıca herhangi bir emojiyi veya çıkarmayı Tapback olarak kullanabileceksiniz.

    Mesajlar özelliği değil ama iOS 18 ile artık mesajları Face ID, Touch ID veya iPhone’unuzun şifresiyle kilitleyebileceksiniz. iOS 18 ayrıca Mesajlar uygulaması dahil herhangi bir uygulamanın metin alanında matematik işlemi yapmanıza izin veriyor. iOS 18 beta yükleyerek yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 525d xdrive kullanıcı yorumları aytemiz petrol neden ucuz geri vitese takınca stop ediyor spor susturucu arby"s en iyi hamburgeri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 11 Lite
    Xiaomi Mi 11 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız