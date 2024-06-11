iOS 18 ile telefon görüşmeleri kayıt edilip yazıya dökülebilecek

iOS'ta aramalarda ses kaydı dönemi
Bilmeyenler için Apple Intelligence’ı firmanın, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmak için yapay zekayı uygulamalara dahil etmesini sağlayacak özelliklerin çatı ismi olarak tanımlayabiliriz. Apple Intelligence, gelişmiş görüntü ve video oluşturma yerine geniş kapsamlı yapay zeka özelliklerine odaklanıyor. iOS 18’e gelen telefon görüşmeleri kayıt etme ve bunun yazıya dökümü alabilme özelliği de bunun bir parçası.
Telefon uygulaması aracılığıyla canlı telefon görüşmelerinizi kaydederek yazıya dökebileceksiniz. Bir aramayı yanıtladıktan veya bir arama yaptıktan sonra kayıt işlemi başlatılabilecek. Arama kaydedilirken iPhone bir döküm de sağlayabiliyor.
iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilen arama kaydı ve yazıya dökme özelliği, Notlar uygulamasında içeriklerin özetini de sunabiliyor. Ayrıca Notlar uygulamasında da yine ses kaydı alıp bunları yazıya dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Aslında bunları Samsung’un Galaxy AI özelliklerinde görmüştük. Bununla birlikte ses transkripsiyonu yalnızca İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Mandarin Çincesi, Kantonca ve Portekizce dillerinde kullanılabilecek. Ancak ilerleyen süreçte buna Türkçe dahil diğer dil seçeneklerinin de eklenmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.