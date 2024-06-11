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Tam Boyutta Gör Apple bu sonbahar döneminde Apple Intelligence yapay zeka sistemiyle inşa ettiği yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacak. Firmanın iOS 18’e bu sistem aracılığıyla eklediği telefon görüşmeleri kayıt edilip yazıya dökülebilme yeteneği de bu özelliklerden birisi. WWDC’de söylenenlere göre kayıt altına alınan katılımcıya kaydedildiği de otomatik olarak söylenecek. Bu da gizlilik endişelerini hafifletecek.

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Bilmeyenler için Apple Intelligence’ı firmanın, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmak için yapay zekayı uygulamalara dahil etmesini sağlayacak özelliklerin çatı ismi olarak tanımlayabiliriz. Apple Intelligence, gelişmiş görüntü ve video oluşturma yerine geniş kapsamlı yapay zeka özelliklerine odaklanıyor. iOS 18’e gelen telefon görüşmeleri kayıt etme ve bunun yazıya dökümü alabilme özelliği de bunun bir parçası.

Telefon uygulaması aracılığıyla canlı telefon görüşmelerinizi kaydederek yazıya dökebileceksiniz. Bir aramayı yanıtladıktan veya bir arama yaptıktan sonra kayıt işlemi başlatılabilecek. Arama kaydedilirken iPhone bir döküm de sağlayabiliyor.

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iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilen arama kaydı ve yazıya dökme özelliği, Notlar uygulamasında içeriklerin özetini de sunabiliyor. Ayrıca Notlar uygulamasında da yine ses kaydı alıp bunları yazıya dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Aslında bunları Samsung’un Galaxy AI özelliklerinde görmüştük. Bununla birlikte ses transkripsiyonu yalnızca İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Mandarin Çincesi, Kantonca ve Portekizce dillerinde kullanılabilecek. Ancak ilerleyen süreçte buna Türkçe dahil diğer dil seçeneklerinin de eklenmesi bekleniyor.

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iOS 18 ile telefon görüşmeleri kayıt edilip yazıya dökülebilecek