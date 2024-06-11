Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile telefon görüşmeleri kayıt edilip yazıya dökülebilecek

    Apple’ın WWDC 2024 kapsamında duyurduğu Apple Intelligence yapay zeka sistemi iOS 18’e telefon görüşmelerini canlı olarak kayıt edebilme ve kayıtları yazıya dökme özelliği getiriyor.
    iOS 18 ile telefon görüşmeleri kayıt edilip yazıya dökülebilecek Tam Boyutta Gör
    Apple bu sonbahar döneminde Apple Intelligence yapay zeka sistemiyle inşa ettiği yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacak. Firmanın iOS 18’e bu sistem aracılığıyla eklediği telefon görüşmeleri kayıt edilip yazıya dökülebilme yeteneği de bu özelliklerden birisi. WWDC’de söylenenlere göre kayıt altına alınan katılımcıya kaydedildiği de otomatik olarak söylenecek. Bu da gizlilik endişelerini hafifletecek.

    iOS'ta aramalarda ses kaydı dönemi

    Bilmeyenler için Apple Intelligence’ı firmanın, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmak için yapay zekayı uygulamalara dahil etmesini sağlayacak özelliklerin çatı ismi olarak tanımlayabiliriz. Apple Intelligence, gelişmiş görüntü ve video oluşturma yerine geniş kapsamlı yapay zeka özelliklerine odaklanıyor. iOS 18’e gelen telefon görüşmeleri kayıt etme ve bunun yazıya dökümü alabilme özelliği de bunun bir parçası.

    Telefon uygulaması aracılığıyla canlı telefon görüşmelerinizi kaydederek yazıya dökebileceksiniz. Bir aramayı yanıtladıktan veya bir arama yaptıktan sonra kayıt işlemi başlatılabilecek. Arama kaydedilirken iPhone bir döküm de sağlayabiliyor.

    iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilen arama kaydı ve yazıya dökme özelliği, Notlar uygulamasında içeriklerin özetini de sunabiliyor. Ayrıca Notlar uygulamasında da yine ses kaydı alıp bunları yazıya dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Aslında bunları Samsung’un Galaxy AI özelliklerinde görmüştük. Bununla birlikte ses transkripsiyonu yalnızca İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Mandarin Çincesi, Kantonca ve Portekizce dillerinde kullanılabilecek. Ancak ilerleyen süreçte buna Türkçe dahil diğer dil seçeneklerinin de eklenmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    6.35 tabanca öldürür mü bmw tuş anlamları taraklı ayak için krampon cinsel gücü artıran enerji içecekleri goodyear efficientgrip performance yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A34
    Samsung Galaxy A34
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRX9 83DV009CTR
    Lenovo LOQ 15IRX9 83DV009CTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız