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    iOS 18, kaybolan fotoğrafları kurtarmanıza yardımcı olacak

    Apple'ın iOS 18'i tanıtırken bahsetmediği bir özellik daha ortaya çıktı. iOS 18, iPhone kullanıcılarının kaybolan ve hasarlı fotoğrafları kurtarmalarına yardımcı olacak.
    ios 18 fotoğraflar kurtarılan albümü kaybolan & hasarlı Tam Boyutta Gör
    iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia, kullanıcıların kaybolan veya hasar gören fotoğrafları ve videoları kurtarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir Fotoğraflar uygulaması özelliği içeriyor.

    iOS 18 Fotoğraflar uygulamasına "Kurtarılan" albümü eklendi

    Apple, bu özelliğin daha önce kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videoları tespit edip bulabileceğini ve bunları Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümde gösterebileceğini söylüyor. Yeni Kurtarılan albümü mevcut "Son Silinenler" albümüyle birlikte olacak.

    Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya güncelleme yaptığınızda cihazınızın kurtarılabilir fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayacağını belirtiyor.

    Bir fotoğrafın veya videonun kaybolabileceği ve/veya hasar görebileceği birkaç durum var. Örneğin; veritabanı bozulması sorunu nedeniyle veya bir fotoğraf çektiğinizde fotoğraf kitaplığınıza düzgün şekilde kaydedilmediğinde bu durum meydana gelebilir. Fotoğraflar kitaplığınızı yönetme izni olan üçüncü parti uygulamalar da içeriğin kaybolmasına ve/veya hasar görmesine neden olabilir.

    Yeni "Kurtarılan" albümü yalnızca cihazınızda kayıp veya hasar görmüş fotoğraf varsa gösterilecek. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilirsiniz:

    1. Fotoğraflar uygulamasını açın.
    2. Aşağı kaydırın ve Yardımcı Araçlar’ı bulun.
    3. Kurtarılan!a dokunun ve Face ID/Touch ID doğrulamasını geçin.
    4. Kalıcı olarak silme veya Kurtar seçeneklerinden birini seçin.

    Kurtarılan (Recovered) albümü, yalnızca cihazınıza kaybolan veya hasarlı fotoğraf ve video varsa çıkacak. Aksi taktirde seçenek olarak görünmeyecek. Bu özellik iOS 17.5’te veritabanı bozulması hatasının silinen fotoğrafları yeniden ortaya çıkarmasından sonra geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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