iOS 18, kaybolan fotoğrafları kurtarmanıza yardımcı olacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia, kullanıcıların kaybolan veya hasar gören fotoğrafları ve videoları kurtarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir Fotoğraflar uygulaması özelliği içeriyor.

iOS 18 public beta nasıl indirilir? iOS 18 beta yükleme adımları 17 sa. önce eklendi

iOS 18 Fotoğraflar uygulamasına "Kurtarılan" albümü eklendi

Apple, bu özelliğin daha önce kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videoları tespit edip bulabileceğini ve bunları Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümde gösterebileceğini söylüyor. Yeni Kurtarılan albümü mevcut "Son Silinenler" albümüyle birlikte olacak.

Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya güncelleme yaptığınızda cihazınızın kurtarılabilir fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayacağını belirtiyor.

Bir fotoğrafın veya videonun kaybolabileceği ve/veya hasar görebileceği birkaç durum var. Örneğin; veritabanı bozulması sorunu nedeniyle veya bir fotoğraf çektiğinizde fotoğraf kitaplığınıza düzgün şekilde kaydedilmediğinde bu durum meydana gelebilir. Fotoğraflar kitaplığınızı yönetme izni olan üçüncü parti uygulamalar da içeriğin kaybolmasına ve/veya hasar görmesine neden olabilir.

Yeni "Kurtarılan" albümü yalnızca cihazınızda kayıp veya hasar görmüş fotoğraf varsa gösterilecek. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilirsiniz:

Fotoğraflar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Yardımcı Araçlar’ı bulun. Kurtarılan!a dokunun ve Face ID/Touch ID doğrulamasını geçin. Kalıcı olarak silme veya Kurtar seçeneklerinden birini seçin.

Kurtarılan (Recovered) albümü, yalnızca cihazınıza kaybolan veya hasarlı fotoğraf ve video varsa çıkacak. Aksi taktirde seçenek olarak görünmeyecek. Bu özellik iOS 17.5’te veritabanı bozulması hatasının silinen fotoğrafları yeniden ortaya çıkarmasından sonra geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18, kaybolan fotoğrafları kurtarmanıza yardımcı olacak