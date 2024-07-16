iOS 18, kaybolan fotoğrafları kurtarmanıza yardımcı olacak

iOS 18 Fotoğraflar uygulamasına "Kurtarılan" albümü eklendi
Apple, bu özelliğin daha önce kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videoları tespit edip bulabileceğini ve bunları Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümde gösterebileceğini söylüyor. Yeni Kurtarılan albümü mevcut "Son Silinenler" albümüyle birlikte olacak.
Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya güncelleme yaptığınızda cihazınızın kurtarılabilir fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayacağını belirtiyor.
Bir fotoğrafın veya videonun kaybolabileceği ve/veya hasar görebileceği birkaç durum var. Örneğin; veritabanı bozulması sorunu nedeniyle veya bir fotoğraf çektiğinizde fotoğraf kitaplığınıza düzgün şekilde kaydedilmediğinde bu durum meydana gelebilir. Fotoğraflar kitaplığınızı yönetme izni olan üçüncü parti uygulamalar da içeriğin kaybolmasına ve/veya hasar görmesine neden olabilir.
Yeni "Kurtarılan" albümü yalnızca cihazınızda kayıp veya hasar görmüş fotoğraf varsa gösterilecek. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilirsiniz:
- Fotoğraflar uygulamasını açın.
- Aşağı kaydırın ve Yardımcı Araçlar’ı bulun.
- Kurtarılan!a dokunun ve Face ID/Touch ID doğrulamasını geçin.
- Kalıcı olarak silme veya Kurtar seçeneklerinden birini seçin.
Kurtarılan (Recovered) albümü, yalnızca cihazınıza kaybolan veya hasarlı fotoğraf ve video varsa çıkacak. Aksi taktirde seçenek olarak görünmeyecek. Bu özellik iOS 17.5’te veritabanı bozulması hatasının silinen fotoğrafları yeniden ortaya çıkarmasından sonra geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.