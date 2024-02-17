Tam Boyutta Gör OpenAI, metinden video oluşturma aracı Sora ile yapay zekanın geldiği etkileyici noktayı gösterirken, Apple, yapay zeka dünyasına yeni yeni adım attı. iOS 18 güncellemesinin iPhone’lara bir dizi yeni yapay zeka özelliği getireceği söyleniyor. Asistan Siri dışında yerel uygulamalar da yapay zekayla güçlenecek.

iOS 18 ile büyük tasarım değişiklikleri gelebilir 6 gün önce eklendi

Hangi uygulamalar yapay zekayla güçlendirilecek?

Apple’ın hem Siri’yi hem de Spotlight aramasını büyük dil modelleriyle eğittiği iddia ediliyor. Hem Siri hem de Spotlight, daha karmaşık soruları doğru bir şekilde yanıtlama yeteneğiyle geliştirilecek. Spotlight’ın yenilenen sürümünün uygulamalarda belirli işlev ve özelliklerle daha derin entegrasyon sunması bekleniyor. Apple’ın Müzik uygulamasının otomatik olarak çalma listesi oluşturması, Keynote’un sunum slaytları oluşturması gibi uygulamara özel yapay zeka özellikleri sunması da bekleniyor. iOS 18’de daha derin yapay zeka entegrasyonu elde edeceği söylenen diğer uygulamalar arasında Sağlık, Mesajlar, Numbers ve Kestirmeler yer alıyor.

iOS 18 ne zaman çıkacak?

Apple, üretken yapay zeka üzerine detayları bu yılın sonlanlarında paylaşacak. iOS 18’in Haziran ayında Apple geliştiriciler konferansı WWDC’de duyurulması, güncellemenin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Bazı yeni yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel olacağı da söylentiler arasında.

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iOS 18 yapay zeka güncellemesi Siri ile sınırlı olmayacak