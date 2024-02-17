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    Anlık Bildirim

    iOS 18 yapay zeka güncellemesi Siri ile sınırlı olmayacak

    Yeni rapora göre iOS 18 ve iPadOS 18, bir dizi yeni yapay zeka özelliği içerecek. Yalnızca Siri değil, diğer Apple uygulamaları da yapay zekayla daha etkili kılınacak.
    ios 18 yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    OpenAI, metinden video oluşturma aracı Sora ile yapay zekanın geldiği etkileyici noktayı gösterirken, Apple, yapay zeka dünyasına yeni yeni adım attı. iOS 18 güncellemesinin iPhone’lara bir dizi yeni yapay zeka özelliği getireceği söyleniyor. Asistan Siri dışında yerel uygulamalar da yapay zekayla güçlenecek.

    Hangi uygulamalar yapay zekayla güçlendirilecek?

    Apple’ın hem Siri’yi hem de Spotlight aramasını büyük dil modelleriyle eğittiği iddia ediliyor. Hem Siri hem de Spotlight, daha karmaşık soruları doğru bir şekilde yanıtlama yeteneğiyle geliştirilecek. Spotlight’ın yenilenen sürümünün uygulamalarda belirli işlev ve özelliklerle daha derin entegrasyon sunması bekleniyor. Apple’ın Müzik uygulamasının otomatik olarak çalma listesi oluşturması, Keynote’un sunum slaytları oluşturması gibi uygulamara özel yapay zeka özellikleri sunması da bekleniyor. iOS 18’de daha derin yapay zeka entegrasyonu elde edeceği söylenen diğer uygulamalar arasında Sağlık, Mesajlar, Numbers ve Kestirmeler yer alıyor.

    iOS 18 ne zaman çıkacak?

    Apple, üretken yapay zeka üzerine detayları bu yılın sonlanlarında paylaşacak. iOS 18’in Haziran ayında Apple geliştiriciler konferansı WWDC’de duyurulması, güncellemenin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Bazı yeni yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel olacağı da söylentiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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