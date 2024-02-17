iOS 18 yapay zeka güncellemesi Siri ile sınırlı olmayacak

Hangi uygulamalar yapay zekayla güçlendirilecek?
Apple’ın hem Siri’yi hem de Spotlight aramasını büyük dil modelleriyle eğittiği iddia ediliyor. Hem Siri hem de Spotlight, daha karmaşık soruları doğru bir şekilde yanıtlama yeteneğiyle geliştirilecek. Spotlight’ın yenilenen sürümünün uygulamalarda belirli işlev ve özelliklerle daha derin entegrasyon sunması bekleniyor. Apple’ın Müzik uygulamasının otomatik olarak çalma listesi oluşturması, Keynote’un sunum slaytları oluşturması gibi uygulamara özel yapay zeka özellikleri sunması da bekleniyor. iOS 18’de daha derin yapay zeka entegrasyonu elde edeceği söylenen diğer uygulamalar arasında Sağlık, Mesajlar, Numbers ve Kestirmeler yer alıyor.
iOS 18 ne zaman çıkacak?
Apple, üretken yapay zeka üzerine detayları bu yılın sonlanlarında paylaşacak. iOS 18’in Haziran ayında Apple geliştiriciler konferansı WWDC’de duyurulması, güncellemenin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Bazı yeni yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel olacağı da söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.