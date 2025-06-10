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    iOS 26 ile pil süresini uzatmak için performans düşürülebilecek

    Apple, WWDC 25’te tanıttığı iOS 26 ile daha fazla pil süresi elde etmek için yeni dokunuşlar gerçekleştirdi. Gelen yeni uyarlanabilir güç modu ile pil süresini uzatmak için performans düşürülebilecek.

    iOS 26 ile pil süresini uzatmak için performans düşürülebilecek Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone kullanıcılarının pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iOS 26 ile birlikte gelen “uyarlanabilir güç” (adaptive power) modu, cihaz performansında küçük ayarlamalar yaparak bataryadan tasarruf etmeyi amaçlıyor. Özellik şu anda iOS 26 geliştirici beta sürümünde test ediliyor.

    Yeni mod, ekran parlaklığını azaltarak ve bazı işlemlerin daha yavaş gerçekleşmesine izin vererek pil tüketimini optimize ediyor. Apple, bu modun gerektiğinde otomatik olarak Düşük Güç Modu’nu da devreye alabileceğini belirtiyor. Örneğin, pil seviyesi %20’ye düştüğünde sistem Düşük Güç Modu’nu aktif hale getirebilecek.

    Yapay zeka destekli pil yönetimi yolda

    Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın iPhone’larda topladığı batarya verilerini kullanarak yapay zeka destekli bir pil optimizasyon sistemi geliştirdiği öne sürülmüştü. Bu sistemin, hangi uygulamaların arka planda daha az kaynak kullanması gerektiğini belirleyerek enerji tüketimini dengelemesi bekleniyor.

    Android tarafında ise benzer bir sistem hali hazırda kullanılıyor. Google’ın "Uyarlanabilir Pil" (Adaptive Battery) adını verdiği özellik, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek nadiren kullanılan uygulamaların arka planda çalışmasını sınırlandırıyor.

    “Uyarlanabilir güç” modu, iOS 26'nın Ayarlar > Pil > Güç Modu bölümünde, Düşük Güç Modu seçeneğiyle yan yana yer alıyor. Şu an sadece geliştirici betasında yer alan bu özellik, Temmuz ayında daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak. Sonbaharda ise tüm kullanıcılara açık hale gelmesi planlanıyor.

    iOS 26 Beta süreci ve yeni özellikler

    iOS 26 ile gelen yenilikler yalnızca bununla sınırlı değil. Yeni "Liquid Glass" tasarımı ile arayüzde şıklık ve dinamizm vadeden Apple, Kamera, Telefon, Safari ve Mesajlar uygulamalarında da kapsamlı güncellemeler sunacak. Ayrıca Apple Intelligence destekli canlı çeviri özelliği sayesinde, mesajlar ve aramalar anında farklı dillere çevrilebilecek.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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