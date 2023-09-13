Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple'ın merakla beklenen Wonderlust etkinliği dün gerçekleşti. Öyle ki bu etkinlikte USB-C'li ilk iPhone 15 modelleri ve yeni Apple Watch cihazları ile karşılaştık. Ancak tüm gözler iPhone 15'e çevrilmişken, Fransa'dan iPhone 12'ye yönelik önemli bir karar alındı. iPhone 12 satışları, yüksek SAR değeri nedeniyle ülkede yasaklandı.

Fransa'da iPhone 12 satışları yasaklandı

Aktarıldığı kadarıyla Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), iPhone 12 modelinin ülkedeki satışlarını askıya aldı. Bunun nedeni ise cihazın yüksek radyasyon içermesi. ANFR, 141 telefonda gerçekleştirilen testlerin ardından, iPhone 12'nin telefon cebe yerleştirildiğinde kilogram başına 5,74 watt yaydığını tespit etti. AB için belirlenen yasal sınırın kilogram başına 4,0 watt olduğunu belirtelim.

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Dolayısıyla düzenleyici kurum, Apple'ın bu sorunu çözmek için "mevcut tüm araçları" kullanması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'da satılan tüm birimlerin geri çağrılacağını duyurdu. Apple ise, konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Fransa'nın dijital ekonomiden sorumlu bakanı Jean-Noel Barrot, radyasyon sorununun iki hafta içerisinde paylaşılacak bir güncelleme ile çözülebileceğini söylüyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 15'in ardından iPhone 12'nin üretimini durdurdu. Ancak gerçek şu ki, 2020'deki lansmanından bu yana on milyonlarca cihaz satılmış durumda. Bu nedenle radyasyonun sorununun nasıl ele alınacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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iPhone 12, Fransa'da yasaklandı! İşte nedeni