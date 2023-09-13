iPhone 12, Fransa'da yasaklandı! İşte nedeni

Fransa'da iPhone 12 satışları yasaklandı
Aktarıldığı kadarıyla Fransa Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), iPhone 12 modelinin ülkedeki satışlarını askıya aldı. Bunun nedeni ise cihazın yüksek radyasyon içermesi. ANFR, 141 telefonda gerçekleştirilen testlerin ardından, iPhone 12'nin telefon cebe yerleştirildiğinde kilogram başına 5,74 watt yaydığını tespit etti. AB için belirlenen yasal sınırın kilogram başına 4,0 watt olduğunu belirtelim.
Dolayısıyla düzenleyici kurum, Apple'ın bu sorunu çözmek için "mevcut tüm araçları" kullanması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'da satılan tüm birimlerin geri çağrılacağını duyurdu. Apple ise, konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Fransa'nın dijital ekonomiden sorumlu bakanı Jean-Noel Barrot, radyasyon sorununun iki hafta içerisinde paylaşılacak bir güncelleme ile çözülebileceğini söylüyor.
Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 15'in ardından iPhone 12'nin üretimini durdurdu. Ancak gerçek şu ki, 2020'deki lansmanından bu yana on milyonlarca cihaz satılmış durumda. Bu nedenle radyasyonun sorununun nasıl ele alınacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.