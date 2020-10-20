iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor

Akıllı telefon dünyasında çift SIM trendi yükselmeye başladıktan sonra kullanıcıların her iki SIM karttan da internete bağlanabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Yeni teknolojilerle birlikte her iki SIM karttan 4G bağlantısı veya 5G bağlantısını aynı anda kullanmak mümkün olmuştu.İlginizi Çekebilir iPhone 12 maketleri karşınızda
iPhone 12 trend dışı kaldı
Bununla birlikte Apple şimdilik çift SIM kartta 5G kullanabilme imkanını kullanıcılara sunmayı düşünmüyor. Hali hazırda çift SIM desteği ile ilk piyasaya çıkacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM 5G kullanamayacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Eğitim dökümanlarından sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM etkin hale getirildiğinde otomatik olarak sistem 4G ağlarına bağlanacak. Kullanıcıların 5G ağına bağlanabilmesi için sadece eSIM özelliğini aktif hale getirmeleri ve nanoSIM yuvasını boş bırakmaları gerekiyor.
Apple’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor zira lansmanda 5G bağlantısı ön plana çıkarılmıştı. Çift SIM destekleyen farklı akıllı telefon modellerinde iki kartın da 5G ağlarına bağlanabilmesini sağlayan teknolojiler mevcut. Bu bakımdan iPhone 12 serisi 5G yarışına dezavantajlı başlamış olacak. Özellikle iki hat kullananların hayal kırıklığına uğrayacağı kesin. Apple’ın gelecek dönemde bu sorunu güncelleme ile giderebileceği düşünülüyor.
https://wccftech.com/iphone-12-pro-dual-sim-mode-5g-gets-disabled/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Zaten oturup 5 dakika baksanız dual 5G desteğinin neredeyse hiçbir telefonda olmadığını görürsünüz çünkü Qualcomm modemlerde desteği yok
Bu özelliğe çok ihtiyacı olanlar gidip Mediatek modemli telefon alsın bu telefona o çöp modemi koysalar bu sefer dandik modem koyuyor olurdu Samsung ve diğer markalar için de haber yapsaydınız diyeceğim de editörler nerede boş beleş magazin sitesi var oradan çevirip kota dolduruyor
2 sim aynı anda kullanacaksan, tüm hatlar, 4G olarak çalışacak; 5G kullanmak istiyorsan bir sim kullanabileceksin.
Google Pixel 5 dahil buna.
https://support.google.com/pixelphone/answer/9449293?hl=en-GB
5G+5G çalışan tek bir telefon bile yok piyasada..
Chip üreticilerinin bazıları , şu an teorik olarak bunu sağladılar.
Qualcomm bile daha sağlayamadı bu özelliği.
2021 yılında belki 5G+5G telefon çıkar piyasaya.