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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor

    iPhone 12 serisi 5G desteği konusunda iddialı ancak çift SIM modunda bunu kullanamaması iddialarını gölgeledi. 5G için sadece eSIM özelliğini aktif olması gerekiyor.
    2 gün
    2,4b
    1
    15
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor
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    Akıllı telefon dünyasında çift SIM trendi yükselmeye başladıktan sonra kullanıcıların her iki SIM karttan da internete bağlanabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Yeni teknolojilerle birlikte her iki SIM karttan 4G bağlantısı veya 5G bağlantısını aynı anda kullanmak mümkün olmuştu.

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    iPhone 12 trend dışı kaldı

    Bununla birlikte Apple şimdilik çift SIM kartta 5G kullanabilme imkanını kullanıcılara sunmayı düşünmüyor. Hali hazırda çift SIM desteği ile ilk piyasaya çıkacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM 5G kullanamayacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Eğitim dökümanlarından sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM etkin hale getirildiğinde otomatik olarak sistem 4G ağlarına bağlanacak. Kullanıcıların 5G ağına bağlanabilmesi için sadece eSIM özelliğini aktif hale getirmeleri ve nanoSIM yuvasını boş bırakmaları gerekiyor.

    Apple’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor zira lansmanda 5G bağlantısı ön plana çıkarılmıştı. Çift SIM destekleyen farklı akıllı telefon modellerinde iki kartın da 5G ağlarına bağlanabilmesini sağlayan teknolojiler mevcut. Bu bakımdan iPhone 12 serisi 5G yarışına dezavantajlı başlamış olacak. Özellikle iki hat kullananların hayal kırıklığına uğrayacağı kesin. Apple’ın gelecek dönemde bu sorunu güncelleme ile giderebileceği düşünülüyor.



    https://wccftech.com/iphone-12-pro-dual-sim-mode-5g-gets-disabled/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 2 gün (düzenlendi) en beğenilen Cem300
    Neden olmasın, tasarım güzelliği ve cam sağlamlığı yanında çok daha hızlı çip, hem fotoda hem videoda çok daha güçlü kameralara sahip. 5G hızına hazır bir cihaz. Elbette iPhone 11'in şu anda kasmıyor olduğunu ve daha hızlı bir çipe ihtiyacı olmadığını biliyorum. Özellikle video konusunda zaten halihazırda inanılmaz başarılı olduğu gerçeği de var. Fakat bekleyip 5 yılda bir değişeceğine her yıl değişirsen eskisi değer kaybetmediğinden 5 yılda bir değişme ile neredeyse aynı fiyata geliyor ve 5 yılda bir üst modeli alacağına her yıl üst modeli alıyorsun. Apple kullanmanın en güzel yanı bu bence. (Hali vakti yerinde olmasına rağmen hayatında Apple kullanmamış, elinde Mi 9T Pro olan bir kâmil :D )
    Neden olmasın, tasarım güzelliği ve cam sağlamlığı yanında çok daha hızlı çip, hem fotoda hem videoda çok daha güçlü kameralara sahip. 5G hızına hazır bir cihaz...
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    Yanıtla +9
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    mehmedaltair 2 gün
    Yine bir translate haberi...

    Zaten oturup 5 dakika baksanız dual 5G desteğinin neredeyse hiçbir telefonda olmadığını görürsünüz çünkü Qualcomm modemlerde desteği yok
    Bu özelliğe çok ihtiyacı olanlar gidip Mediatek modemli telefon alsın bu telefona o çöp modemi koysalar bu sefer dandik modem koyuyor olurdu Samsung ve diğer markalar için de haber yapsaydınız diyeceğim de editörler nerede boş beleş magazin sitesi var oradan çevirip kota dolduruyor
    Yine bir translate haberi... Zaten oturup 5 dakika baksanız dual 5G desteğinin neredeyse hiçbir telefonda olmadığını görürsünüz çünkü Qualcomm modemlerde...
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    tolgatelli (Tolga Telli) 2 gün
    Tabi yazar bunun 5G'nin bir özelliği olduğunu bilmiyor,

    2 sim aynı anda kullanacaksan, tüm hatlar, 4G olarak çalışacak; 5G kullanmak istiyorsan bir sim kullanabileceksin.
    Google Pixel 5 dahil buna.
    https://support.google.com/pixelphone/answer/9449293?hl=en-GB

    5G+5G çalışan tek bir telefon bile yok piyasada..
    Chip üreticilerinin bazıları , şu an teorik olarak bunu sağladılar.
    Qualcomm bile daha sağlayamadı bu özelliği.
    2021 yılında belki 5G+5G telefon çıkar piyasaya.
    Tabi yazar bunun 5G'nin bir özelliği olduğunu bilmiyor, 2 sim aynı anda kullanacaksan, tüm hatlar, 4G olarak çalışacak; 5G kullanmak istiyorsan bir sim...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgatelli (Tolga Telli) 2 gün
    Tabi yazar bunun 5G'nin bir özelliği olduğunu bilmiyor,

    2 sim aynı anda kullanacaksan, tüm hatlar, 4G olarak çalışacak; 5G kullanmak istiyorsan bir sim kullanabileceksin.
    Google Pixel 5 dahil buna.
    https://support.google.com/pixelphone/answer/9449293?hl=en-GB

    5G+5G çalışan tek bir telefon bile yok piyasada..
    Chip üreticilerinin bazıları , şu an teorik olarak bunu sağladılar.
    Qualcomm bile daha sağlayamadı bu özelliği.
    2021 yılında belki 5G+5G telefon çıkar piyasaya.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Greylights (THE E ) 2 gün tolgatelli
    Yanlış sizde çünkü böyle bir saçmalık yok, yeterli bir modem ve iki anten olduğu sürece böyle bir engel olamaz. Mediatek Dimensity 1000 ve 800 serisi işlemcili telefonlar çift sim 5g kullanıyor hali hazırda.

    Sadece Qualcomm yapmadı seneye işlemcilerini satmak için kullanacak bu özelliği. Apple da seneye sunar bunu zaten ilk biz yaptık diye yiyenlerde olacak tabiki.
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    mehmedaltair 2 gün
    Yine bir translate haberi...

    Zaten oturup 5 dakika baksanız dual 5G desteğinin neredeyse hiçbir telefonda olmadığını görürsünüz çünkü Qualcomm modemlerde desteği yok
    Bu özelliğe çok ihtiyacı olanlar gidip Mediatek modemli telefon alsın bu telefona o çöp modemi koysalar bu sefer dandik modem koyuyor olurdu Samsung ve diğer markalar için de haber yapsaydınız diyeceğim de editörler nerede boş beleş magazin sitesi var oradan çevirip kota dolduruyor
    Yanıtla +4
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 gün
    vah vaaah
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 2 gün
    "Kullanıcıların 5G ağına bağlanabilmesi için sadece eSIM özelliğini aktif hale getirmeleri ve nanoSIM yuvasını boş bırakmaları gerekiyor."

    Eğer tüm cihazlar için bu durum geçerli ise Türkiye'de de 5G kullanılamaması durumu söz konusu olabilir. Zira şu an için eSIM kullanamıyoruz.
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    Bloodin 2 gün _magnetar_
    Bu 5G'nin sadece eSIM'de kullanılması benim de dikkatimi çekti fakat BTK, eSIM için çalıştığını duyurmuştu. Tahminimce 5G ile beraber eSIM de hayatımıza girebilir. Ayrıca ABD'de satılan iPhone'ların farklı bir 5G ağı olan mmWave'i desteklediği ve bunun için hatta özel bir mmWave anteni (sağda güç tuşunun altında) olduğunu düşünürsek 5G'de eSIM zorunluluğu sadece ABD'ye özel de olabilir.
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    eSIM kullananlar düşünsün.

    Sanki haber Amerika'ya gözü gibi. Operatörler verdikleri cihazlarda sadece kendi 5G servisleri kullanılsın istiyor olabilirler.
    Yanıtla +3
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    Das Boot 2 gün
    Kac kisi cift sim kullaniyor ki? Kaldi ki tr de Esim halen yok. Bizim icin birsey ifade etmiyor.
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    ozanbey86 2 gün
    Saçmalık telefonda 5g özelliği var ama kullanılamayacak
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    th9 2 gün ozanbey86
    kanka sen çift simmi kullanıyosun
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün
    Iphone 12 buyuk bir hayal kirikligi oldu.. apple’in en yenilikcilikten uzak cihazi olarak tarihe gecti..11 modeli olan birinin bunu almasi icin en ufak bir sebep yok..Tek kelimeyle çöp 😁 (iphone fanı 11 pro max 512gb kullanıcısı ve 12 çıktıgı gibi olacak olan kamil)
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    Bloodin 2 gün Cem300
    Neden olmasın, tasarım güzelliği ve cam sağlamlığı yanında çok daha hızlı çip, hem fotoda hem videoda çok daha güçlü kameralara sahip. 5G hızına hazır bir cihaz. Elbette iPhone 11'in şu anda kasmıyor olduğunu ve daha hızlı bir çipe ihtiyacı olmadığını biliyorum. Özellikle video konusunda zaten halihazırda inanılmaz başarılı olduğu gerçeği de var. Fakat bekleyip 5 yılda bir değişeceğine her yıl değişirsen eskisi değer kaybetmediğinden 5 yılda bir değişme ile neredeyse aynı fiyata geliyor ve 5 yılda bir üst modeli alacağına her yıl üst modeli alıyorsun. Apple kullanmanın en güzel yanı bu bence. (Hali vakti yerinde olmasına rağmen hayatında Apple kullanmamış, elinde Mi 9T Pro olan bir kâmil :D )
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