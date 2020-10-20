iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor

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Akıllı telefon dünyasında çift SIM trendi yükselmeye başladıktan sonra kullanıcıların her iki SIM karttan da internete bağlanabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Yeni teknolojilerle birlikte her iki SIM karttan 4G bağlantısı veya 5G bağlantısını aynı anda kullanmak mümkün olmuştu.

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Bununla birlikte Apple şimdilik çift SIM kartta 5G kullanabilme imkanını kullanıcılara sunmayı düşünmüyor. Hali hazırda çift SIM desteği ile ilk piyasaya çıkacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM 5G kullanamayacak.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

Eğitim dökümanlarından sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM etkin hale getirildiğinde otomatik olarak sistem 4G ağlarına bağlanacak. Kullanıcıların 5G ağına bağlanabilmesi için sadece eSIM özelliğini aktif hale getirmeleri ve nanoSIM yuvasını boş bırakmaları gerekiyor.

Apple’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor zira lansmanda 5G bağlantısı ön plana çıkarılmıştı. Çift SIM destekleyen farklı akıllı telefon modellerinde iki kartın da 5G ağlarına bağlanabilmesini sağlayan teknolojiler mevcut. Bu bakımdan iPhone 12 serisi 5G yarışına dezavantajlı başlamış olacak. Özellikle iki hat kullananların hayal kırıklığına uğrayacağı kesin. Apple’ın gelecek dönemde bu sorunu güncelleme ile giderebileceği düşünülüyor.

https://wccftech.com/iphone-12-pro-dual-sim-mode-5g-gets-disabled/

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