57 bin TL'lik iPhone 14 Pro Max ekranı dayanıksız çıktı: Dinamik ada yerle bir!

iPhone 14 ve 14 Pro modelleri, Türkiye’de henüz ön siparişe açıldı, yurt dışında da bugün teslim edilmeye başladı. Bazı kullanıcılar, iPhone 14 Pro Max kutu açılımı sonrası bir sürprizle karşılaştı; dinamik adayı da içine alan kırık ekran.

iPhone 14 ön sipariş satışı Türkiye'de başladı 8 sa. önce eklendi

iPhone 14 Pro, kırık ekranıyla gündemde

Apple Türkiye, iPhone 14 ailesini bugün Türkiye’de ön siparişe açtı. Amerika, Japonya, Çin ve diğer ülkelerde kullanıcılardan çoğunluğu yeni iPhone’larına kavuştu. iPhone 14 Pro Max, en çok tercih edilen model oldu. Şu anda sosyal medya platformu Twitter’da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gündem olmuş durumda ve en çok kullanılan etiketlerin başında iPhone 14 geliyor. iPhone 14 paylaşımları arasında en dikkat çekeni; kırık ekranlı iPhone 14 Pro Max.

Creamic Shield kurtarmadı

“iPhone 14 Pro Max kutusundan kırık ekranla çıkıyor” izlenimi yaratan paylaşımların sayısı giderek artıyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden gönderilen görselleri paylaşan DuanRui’nin ortaya çıkardığı kırık ekranlı iPhone 14 Pro Max, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Düz iPhone 14 ile 14 Pro arasındaki en büyük farklardan biri olan dinamik çentik Apple’ın deyimiyle dinamik adanın yerle bir olduğu görülüyor. Hiçbir detay paylaşılmamış, kullanıcı kaynaklı mı yoksa başka bir sorun mu var henüz bilinmiyor. Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in ekranının diğer tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan Ceramic Shield ön yüzeye sahip olduğunu söylüyor. Görünen o ki, iPhone 14 ekran koruyucu olmadan kullanmak mümkün olmayacak.

iPhone 14, çıkarılabilir arka cama sahip

Bu arada, iPhone 14 ve 14 Pro ekranına ve arka yüzündeki cama erişim ve onarım eski modellere kıyasla çok daha kolaylaştı. Eski iPhone’larda ekran, tüm True Depth kamera modülünü çıkarmadan değiştirilemiyordu. iPhone 14 ve 14 Pro ile bu değişti. Ayrıca, arka cam da zarar gördüğünde, kırıldığında vs. artık daha rahat değiştirilebiliyor. Arka camı değiştirmek için telefonu parçalarına ayırmak gerekmiyor. Bu, beklenmedik bir değişiklik. Çıkarılabilir cam arkaya sahip son iPhone modeli, 2011 yılında çıkan iPhone 4s idi.

iPhone 14 Pro Max’in arka camı 19.500 TL!

iPhone 14 arka cam değişimi fiyatı ne kadar? diye soracak olursanız, iPhone 14 için 4000 TL, iPhone 14 Pro Max için 19500 TL. Ön ekranın zarar görmesi (çatlak vs.) durumunda ise; iPhone 14 ekran fiyatı 7000 TL. iPhone 14 Pro’nun ekranı kırıldığında vs. fiyat 10.000 TL’ye çıkıyor.

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iPhone 14 Pro Max ekranı dayanıksız çıktı: Dinamik ada yerle bir!