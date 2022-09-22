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    iPhone 14 Pro’nun Dinamik Ada’sı Android’de kullanılabilir: Peki ama nasıl?

    iPhone 14’ün merak çekici özelliği artık Android telefonlarda. iPhone 14 Pro ve Pro Max’in Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğini kopyalayan Android uygulaması Google Play Store’da yayınlandı.
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    Android'de Dynamic Island nasıl kullanılır
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    Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini tanıttı. Firmanın sadece Pro modellerinde sunduğu yeni çentik tasarımı olan Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliği ise en dikkat çeken detaylardan oldu. Android telefonlarda bir muadili olmayan bu özellik ise artık dynamicSpot adıyla bizlerle.

    Android'de Dynamic Island nasıl kullanılır?

    Google Play Store’da yayınlanan dynamicSpot uygulaması, Dinamik Ada veya Dynamic Island olarak adlandırılan Apple’ın çözümünün elbette her detayını Android telefonlara getirmiyor fakat farklı özellikler sunmaktan da geri durmuyor. Henüz Beta sürümde olan uygulamanın Pro sürümü daha gelişmiş yetenekler vadediyor. Uygulamanın ücretli sürümünde sunulan özellikler kilit ekranında da çalıştırılabiliyor.

    iPhone 14 Pro’nun Dinamik Ada’sı artık Android’de kullanılabilir
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    Geliştirilen uygulama, müzik kontrollerine erişim sağlayabiliyor. Aynı zamanda özelleştirilebilir bir etkileşim, zamanlayıcı desteği ve genel çoklu görev kullanımı sunuyor. Geliştirici Jawomo, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla özellik ile uygulamanın geliştirileceğini ve aynı zamanda genel kullanılabilirliğin artırılacağını aktarıyor.

    Apple’ın taklitçi Android uygulamasıyla ilgili yasal bir yolda ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmiyoruz fakat bu tür uygulamaların arkasının geleceğini belirtebiliriz. Bununla birlikte iPhone 14 Pro ve Pro Max’te olan Dynamic Island özelliğine benzer temalar Xiaomi’nin MIUI temalarında bulunmaya başlamış durumda. Aynı şekilde pek çok üretici firma benzer bir tasarım konusunda ar-ge faaliyetleri de yürütmekte.

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    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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