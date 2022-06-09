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    iPhone 14 Pro serisinin Always On Display özelliği detaylandı

    Apple iPhone 14 Pro serisinin Always On Display özelliği ile geleceği doğrulanmış olabilir. iOS 16 Devoloper Beta'da geliştiriciler tarafından yeni özelliğe işaret eden kodlar tespit edildi.
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    iPhone 14 Pro serisinin Always On Display özelliği detaylanıyor
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    AMOLED ekranlarda karşımıza çıkan Always On Display (AOD) özelliğini iPhone’lara getirmek için çalışmalarını sürdüren Apple’dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de WWDC22 etkinliğinde tanıtılan iOS 16 Developer Beta’da, yeni özelliğin iPhone 14 Pro serisinde sunulacağını işaret eden birden fazla kod ortaya çıktı.

    Doğrulanmış olabilir

    Paylaşılanlara göre iOS 16 Developer Beta’nın yeni özelliklerini test eden geliştiriciler, Always On Display özelliğine sahip telefonlarda kullanılanlara benzer diyebileceğimiz üç adet yazılım iskeleti (Framework) keşfetti. Bununla birlikte iPhone 14 Pro ekranının arka ışık verimliliğinin arttırılmasını sağlayan bu yapı, yeni özelliğin geleceğine dair ilk resmi sızıntı olabilir.

    Bilindiği üzere iPhone 13 Pro serisinden itibaren değişken yenileme hızına sahip 120Hz ProMotion ekranlara yer veren Apple, bu ekranların minimum 10Hz’e kadar düşürülebilmesi sebebiyle AOD özelliğine yer vermemişti. Ancak iPhone 14 Pro ve Pro Max’in ekranları, pil ömrünü ve yeni özelliğin işlevselliğini arttırmak için yenileme hızını 1Hz’e kadar azaltabilecek.

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    hamza5806 5 saat önce

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    hamza5806 5 saat önce

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    HA-DH 1 gün önce

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