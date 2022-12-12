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    Apple, yetişemiyor! iPhone 14 Pro için uzun bekleyiş sürüyor

    Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinin tedariğinin iyileştirildiği ve telefonun müşterilere teslim edilme süresinin kısaldığı söyleniyor. Ancak, teslimat süreleri hâlâ normal değil.
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    iPhone 14 Pro teslimat süresi kaç gün Tam Boyutta Gör
    Yeni rapora göre, Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinin tedariğinin iyileştirildiği ve telefonun müşterilere teslim edilme süresinin kısaldığı söyleniyor.

    Covid-19 yasakları ve Zhengzhou fabrikasında çalışanların isyan etmesi, Apple’ın iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max telefonlarında tedarik sorunu yaşanmasına neden olmuştu. Şimdi, Pro modelleri için tedarik sürecinin yavaş yavaş normale döndüğü rapor edildi ancak değişen pek de bir şey yok gibi.

    iPhone 14 teslimat süresi ne durumda?

    Küresel çapta, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için teslimat süresi hâlâ 3 gün. iPhone 14 Pro modelleri için teslim süresi 29 günden 27 güne düştü.

    Çin’de düz iPhone 14 modeli için teslimat süresi 1 günden 4 güne yükseldi. iPhone 14 Pro ve Pro Max teslimat süresinin 39 günden 32 güne düştüğü bildirildi. iPhone 14 Pro’yu Amerika’dan satın almak isteyenler için teslim süresi hâlâ 25 gün. Pro olmayan modellerde müşterilerin 3 gün beklemesi gerekiyor. İngiltere ve Almanya’da düz model için teslim süresi 3 gün. Avrupa’da da Pro model için 1 aya yakın beklemek gerekiyor.

    Apple Watch ve AirPods teslimat süreleri

    Apple Watch ve AirPods için arz-talep durumunun dengeli olduğu bildirildi. Apple Watch Series 8, Watch SE ve Ultra için teslim süresi sırasıyla 6 gün, 6 gün ve 3 gün. AirPods Pro 2. nesil için teslimat süresinde bir değişiklik yok; yine 3 gün.

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