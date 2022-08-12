iPhone 14 Pro: Daha pahalı ama yine 128 GB depolamayla gelecek

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Apple’ın yakında tanıtılacak olan iPhone 14 serisi şekillenmeye devam ediyor. Lansman tarihi yaklaştıkça söylentilerin sayısı da giderek artıyor. Son gelen bilgilere göre iPhone 14 Pro modellerinin 128 GB depolama alanıyla piyasaya sürülecek.

iPhone 14 Pro’nun depolama alanıyla ilgili bir sis bulutu oluşmuş durumda. TrednForce’a göre Pro modelleri 256 GB’dan başlayan depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecekti. Fakat Haitong Int’in analisti Jeff Pu tarafından paylaşılanlara göre iPhone 14 Pro, 128 GB depolama seçeneğiyle piyasaya adım atacak.

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Son veriler iPhone 14 Pro’nun 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1TB dahil olmak üzere iPhone 13 Pro modelleriyle aynı depolama kapasitelerine sahip olacağımı gösteriyor.

Olası Apple iPhone 14 Pro fiyatları

Öte yandan ünlü analist Kuo, iPhone 14 Pro modellerinin fiyatlarının iPhone 13 Pro’ya göre artacağını öne sürdü. Ortalama olarak yaklaşık olarak yüzde 15 düzeyinde bir fiyat artışı bekleniyor. Dolayısıyla iPhone 13 Pro, 999 dolar ve iPhone 13 Pro Max 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla çıktığına göre iPhone 14 Pro’nun 1.099 dolar, iPhone 14 Pro Max ise 1.199 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkabileceği öngörülüyor.

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iPhone 14 Pro yine 128 GB depolama alanıyla gelecek