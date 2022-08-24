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    iPhone 14 tanıtım tarihi belli oldu

    Apple’ın iPhone 14 akıllı telefon serisinin yanı sıra Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Pro akıllı saatlerini tanıtacağı sonbahar etkinliğinin resmi tarihi belli oldu. 
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    iPhone 14
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    2022 yılını önemli satış başarıları ile tamamlamaya hazırlanan Apple’ın son çeyrek tablolarına önemli bir katkı yapacak iPhone 14 serisinin resmi tanıtım tarihi duyuruldu. 7 Eylül itibariyle bekleyiş sona eriyor.

    iPhone 14 tanıtım tarihi

    Apple yayınladığı paylaşım ile 7 Eylül tarihinde ülkemiz saati ile 20.00’da bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Pandemi ile tamamen sanala geçiş yapan Apple uzun bir aradan sonra yüz yüze etkinliklerine geri dönüyor. İlk kez WWDC 2022 etkinliğinde küçük çaplı bir yüz yüze atölye gerçekleşmişti.

    Apple, toplamda dört adet iPhone 14 modeli tanıtacak: 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 modellerinde 5nm sürecinde Apple A15 yer alacak. Ayrıca önemli bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Bu modellerin biraz daha satış rakamına oynayacağı tahmin ediliyor.

    iPhone 14 Pro modellerinde ise 4nm Apple A16 Bionic yongası yer alacak (5nm de olabilir). Çentik yerine oval delik tasarımı ve 48MP ana sensör iddia edilen özellikler arasında. Ayrıca yeni yonga ve çarpma algılama gibi özelliklerle güncellenmiş Apple Watch Series 8 ve premium Apple Watch Pro da tanıtılacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 18 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 20 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 20 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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